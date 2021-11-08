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Bakan Gül'den Süleyman Soylu'ya isimsiz gönderme: Hukuk önden yürüsün - Son Dakika

Bakan Gül'den Süleyman Soylu'ya isimsiz gönderme: Hukuk önden yürüsün

08.11.2021 22:03

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Süleyman Soylu'nun, "Mahkeme kararı bizim arkamızdan gelsin" sözlerine isim vermeden yüklendi. Konuşmasında 'hukuk' vurgusu yapan Gül, "Biz yapalım hukuk arkadan gelsin' değil, 'hukuk önden yürüsün, biz ona göre kendimizi ayarlayalım' anlayışıdır hukuk devleti" ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Gül, 'Masumiyet Karinesi ve Lekelenmeme Hakkı' başlıklı sempozyuma katıldı. Sempozyumda konuşan Gül, isim vermeden İçişleri Bakanı Soylu'nun geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamaya göndermede bulundu.

"MAHKEME KARAR BİZİM ARKAMIZDAN GELSİN"

Kadın Muhtarlar Derneği 3. Genel Kongresi'nde konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Geçen gün vilayetlere gidiyorum; Diyarbakır, Adana ve İstanbul da dahil olmak üzere, muhtarlarımız diyor ki "Efendim şurada metruk bina var burada metruk bina var. Ama mahkeme kararı var yıkamıyoruz." Ya arkadaş sen gece yık, mahkeme kararı bizim arkamızdan gelsin" ifadelerini kullanmıştı.

"HUKUK ÖNDEN YÜRÜSÜN"

Soylu'nun bu sözlerine yanıt veren Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Geçmişte yaşanan her şey esas itibariyle bugüne bir mesaj ve aynı zamanda sorumluluk ifade etmektedir. Kanaatimce geçmişte yaşananlardan alınması gereken en önemli mesaj hukuk devleti ilkesinin demokrasimiz açısından ne kadar hayati bir öneme sahip olduğudur. Bizim rehberimiz hukuktur, bizim rotamız hukuktur, bizim kılavuzumuz hukuktur. Biz yapalım hukuk arkadan gelsin değil, hukuk önden yürüsün biz ona göre kendimizi ayarlayalım anlayışıdır hukuk devleti. İşte bu inanç ve kararlılıkla Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hukuk devletinden ve hukuka bağlılıktan bir milim sapmadan ödün vermeden hedeflerimize yürüme kararlılığındayız" ifadelerini kullandı.

"CMK'DAKİ DEĞİŞİKLİKLE 462 BİN KİŞİYİ ŞÜPHELİ OLMAKTAN ÇIKARDIK"

Bakan Gül, bugüne kadar 462 bin soruşturmaya yer olmadığına dair karar verildiğini söyleyerek, "Bildiğiniz gibi 2017 yılında CMK'nın 158. maddesinde önemli bir değişiklik yapıldı. Bu değişiklikler hiç kimsenin asılsız genel soyut isnatlarla suçlamalara maruz kalmaması için bu düzenlemeler yapıldı, yersiz suçlamalara maruz kalmamak adına. İnsanın şeref ve haysiyetinim korumamızın, insanı el üstünde tutmamızın en etkili araçlarından biri hayata geçirildi. Bugüne kadar 462 bin soruşturmaya yer olmadığına dair karar verilmiştir. Bugün 8 Kasım itibariyle 462 bin kişi böylece şüpheli olmamıştır. 462 bin vatandaşımız eğer bu kanun olmasaydı, evine, iş yerine, fabrikasına, çalıştığı kamu dairesine bir polis gelecek ve savcı huzuruna yersiz bir suçlama nedeniyle, ama bu usul kanunun emredici hükmü gereği şüpheli olarak burada lekelenmemiş olacaktı" diye konuştu.

"İFADE İÇİN İSTENEN YAKALAMA KARARINA SON VERDİK"

4. Yargı Paketi'nde yapılan düzenlemeyle hakkında ifade vermesi için karar verilen vatandaş için uygun bir süre tanınarak, vatandaş hakkındaki yakalama kararına son verildiğini hatırlatan Gül, "İhtiyaçlara göre sürekli güncellenen bir reform iradesi vardır. Bakın en son çıkan yargı paketinde 4. yargı paketinde bildiğiniz gibi sırf ifade almak amacıyla düzenlenen yakalama emirleri nedeniyle bir mağduriyet oraya çıkıyordu. Mesai saati dışında ansızın otelde, havalimanında, yolda bu ifade sebebiyle yakalama uygulamaları söz konusuydu ve buna son veren düzenleme yaptık. Bugün itibariyle 6 bin 200 vatandaşımız bundan yararlandır. İfade almak üzere tebligat çıkıyor ama bu kişi otelde, hastanede, başka bir yerde karşısına çıktığında eğer bu kanun olmasaydı o kişi hakkında savcının huzuruna derhal çıkarılma imkanı vardı ama burada makul bir süre getirilerek vatandaş ve insan merkezi bir değerlendirme ortaya konmuş oldu" şeklinde konuştu.

Bakan Gül'den Süleyman Soylu'ya isimsiz gönderme: Hukuk önden yürüsün

Süleyman Soylu, Abdülhamit Gül, Adalet Bakanı, Diyarbakır, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Bakan Gül'den Süleyman Soylu'ya isimsiz gönderme: Hukuk önden yürüsün - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bakan Gül'den Süleyman Soylu'ya isimsiz gönderme: Hukuk önden yürüsün - Son Dakika
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