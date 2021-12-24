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Bakan Gül: "Türkiye krize girsin diye ellerini ovuşturanlar, avuçlarını yalayacak" - Son Dakika

Bakan Gül: "Türkiye krize girsin diye ellerini ovuşturanlar, avuçlarını yalayacak"

24.12.2021 17:46

Bakan Gül: "Türkiye krize girsin diye ellerini ovuşturanlar, avuçlarını yalayacak" "Dolar düşüyor, muhalefetin yüzü düşüyor" "Türkiye'nin kaderini, geleceğini dışarısı değil Türkiye belirler" "Türkiye'nin önü açıktır ve kimse önünü kesemeyecek" Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, muhalefeti...

Bakan Gül: "Türkiye krize girsin diye ellerini ovuşturanlar, avuçlarını yalayacak"

"Dolar düşüyor, muhalefetin yüzü düşüyor"

"Türkiye'nin kaderini, geleceğini dışarısı değil Türkiye belirler"

"Türkiye'nin önü açıktır ve kimse önünü kesemeyecek"

ADANA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, muhalefeti eleştirirken, "Bir gün milli meselede millet ağladığında ağlayın, üzüldüğünde üzülün, sevindiğinde sevinin. Böyle bir şey görmezsiniz. Bunların bütün derdi, bütün anlayışı aman Türkiye batsın, Tayyip Erdoğan bu engelleri de aşamasın, bunun altında kalsın. Türkiye krize girsin diye ellerini ovuşturanlar, daha çok ovuşturacaksınız, avuçlarını yalayacaklar" dedi.

Bakan Gül, Adalet Bölge Değerlendirme Toplantısından sonra AK Parti 95. Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı. Bakan Gül, "Türkiye'de bir konuşanlar bir de yapanlar var. İşte biz bu ülkede Adana'mıza daha fazla ne yaparız, bu ülkemize daha fazla nasıl hizmet yaparız diyen bir partiyiz. Çünkü onlar konuşur AK Parti yapar. Onlar yıkmaya yönelik ne yaparlarsa bizim eser siyasetimizi bütün vatandaşlarımızı sunmaya yönelik kararlı bir şekilde sürdüreceğiz. AK Parti bir davanın, misyonun sahibidir. Önce memleketim, vatandaşım diyen bir partidir. Çünkü milletin derdiyle dertlenmiş, millet sevinince sevinmiş, üzülünce üzülmüş bir hareketin lideri var. Görevimiz ne olursa olsun bu partinin bir neferi olmak bizim için en büyük şereftir" ifadelerini kullandı.

"Bu yol, hak yoludur"

AK Parti'nin herkese kapısının açtığını belirten Bakan Gül, "AK Parti hangi görüşten, hangi düşünceden olursa olsun bu ülkenin bütün vatandaşlarına gönlünü açmış bir siyasettir. Bu kapı herkese açıktır. Bu partinin tabelasını milletimiz açmıştır, bu tabelayı indirmek isteyenler oldu ama unuttukları bir şey vardı o hesapla, kasetle değil milletle geldi, milletle yol yürüdü. Milletle yol yürüyen, onunla berabere olan hiçbir harekete kimse rol yapamaz. Bu partiyi kapatmak için üstümüze 15 Temmuz'la, Kobaniyle, yetmedi yedi düvel üstümüze geldiler ama başaramayacaklar. Bu yol hak yoludur" dedi.

"Türkiye'nin temel meselesi bir muhalefet meselesidir"

Türkiye'yi büyütmek için 19 yılda çok önemli adımlar attıklarını söyleyen Bakan Gül, şöyle devam etti:

"Birçok alanda daralma yaşayan ülkeye rağmen 19 yılda birçok alanda büyüdük. Her alanda halının altına süpürülen bu sorunların nasıl çözüldüğünü herkes gördü. Bunu yaparken karşımızda bir vizyonsuz, çapsız bir muhalefet var. Türkiye'nin temel meselesi bir muhalefet meselesidir. Vizyonun ne dediğinde tek vizyonları 'Recep Tayyip Erdoğan gitsin'. Kusura bakmayın onu rüyanızda görürsünüz. Recep Tayyip Erdoğan, milletimize hizmet etmeye devam edecektir. Bugün muhalefete sorsan haritada yerini gösteremeyecek yerlerde Türkiye ay yıldızlı bayrağını dalgalandırıyor. Tüm bu başarıların arkasında güçlü AK Parti teşkilatı var. Türkiye'nin Allah'ın izniyle önü açıktır ve kimse önünü kesemeyecek. Biz milletin gönlünü kazanmak için siyaset yapan bir hareketiz. Biz geleceğe emin adımlarla yürümeye devam ediyoruz. Bizim bu vizyonumuz varken karşımızda kimin kimlerle kol kola olduğunu çok iyi biliyoruz."

"Millet rahat bir nefes alıyor onların soluğu kesiliyor"

Muhalefeti de eleştiren Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Bir gün milli meselede millet ağladığında ağlayın, üzüldüğünde üzülün, sevindiğinde sevinin. Böyle bir şey görmezsiniz. Bizim muhalefetin refleksi milletin tam aksi istikametinde. Millet rahat bir nefes alıyor onların soluğu kesiliyor. Dolar düşüyor onların yüzü düşüyor. Bir sevinin kardeşim ya. Çiftçi, işçi, gençler sevinince sevinin. Bu ülkeyle beraber sevinmek, üzülmek bu kadar zor mu? Bunların bütün derdi, bütün anlayışı aman Türkiye batsın, Tayyip Erdoğan bu engelleri de aşamasın, bunun altında kalsın bunların bütün meseleleri Türkiye krize girsin diye ellerini ovuşturanlar. Daha çok ovuşturacaksınız, avuçlarını yalayacaklar. Çünkü Türkiye'nin kaderini, geleceğini dışarısı değil Türkiye belirler. Onlar işte şimdi AK Parti, Türkiye tökezliyor diye düşünüyorlar. Unuttukları bir şey var Recep Tayyip Erdoğan bitti demeden bitmez, Adana, Türkiye bitti demeden bitmez" dedi.

AK Parti İl Başkanı Mehmet Ay ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Bedava elektrik' vaadini hatırlatarak, "Adana'mızın yüzde 58'i taşlık ve ormanlık alandan oluşuyor. Tufanbeyli, Saimbeyli, Kozan ve Pozantı'nın taşlık alanları Şanlıurfa'dan daha fazla. Gelin bu vaadini hayata geçirin. Aziz milletin aklını karıştırıyorlar. Bu şer cephesine sandıkta gereken dersi vereceğiz" diye konuştu.

"Türkiye dünyada büyüyen iki ülkeden biridir"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Jülide Sarıeroğlu'da Türkiye'ye her yönden tuzaklar kurulduğunu ancak her işten Türkiye'nin alnının akıyla çıktığını söyledi. 2 yılda 705 milyar liralık kaynağın vatandaşlara aktarıldığını belirten Sarıeroğlu, "Türkiye güçlüdür, Türkiye büyük ve her alanda örnektir. Tüm dünya ülkeleri yüzde 3.4 küçülürken Türkiye üretimine devam ettiği için dünyada büyüyen 2 ülkeden birisi olmuştur. Geçen Ekim ayından bu yana yeni 2 buçuk milyon kişilik istihdam sağlanmış" ifadelerini kullandı.

Bakan Gül: Türkiye krize girsin diye ellerini ovuşturanlar, avuçlarını yalayacak
Bakan Gül: Türkiye krize girsin diye ellerini ovuşturanlar, avuçlarını yalayacak
Bakan Gül: Türkiye krize girsin diye ellerini ovuşturanlar, avuçlarını yalayacak

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Adalet Bakanı, AK Parti, Türkiye, dolar, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Bakan Gül: 'Türkiye krize girsin diye ellerini ovuşturanlar, avuçlarını yalayacak' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bakan Gül: "Türkiye krize girsin diye ellerini ovuşturanlar, avuçlarını yalayacak" - Son Dakika
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