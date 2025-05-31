Bakan Güler: Hava Kuvvetlerimizi en gelişmiş silahlarla donatmaya devam edeceğiz

MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Kahraman ordumuzu ve Hava Kuvvetlerimizi en gelişmiş, en modern silah, araç ve gereçlerle donatmaya devam edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın kuruluşunun 114'üncü yıl dönümü nedeniyle Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ve beraberindeki personeli kabul etti. Bakan Güler, kabulde yaptığı konuşmada, "Asil milletimizin semalardaki gururu ve çelikleşmiş ifadesi olan Hava Kuvvetlerimizin kuruluşunun 114'üncü yıl dönümünü kutluyor, bu vesileyle sizlerle bir araya gelmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Sözlerimin başında Hava Kuvvetlerimizin bugün ulaştığı mümtaz seviyeye gelmesinde emeği geçen, katkıda bulunan bütün komutanlarımızı ve kahraman personelimizi minnetle anıyorum" dedi.

'KENDİ PİLOTLARINI YETİŞTİREBİLEN SAYILI ÜLKELERDENİZ'

Bakan Güler, Türkiye'nin uluslararası arenada etkin roller üstlendiğini ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin son bir asrın en kapsamlı faaliyetlerini icra ettiğini belirterek, bu süreçte Hava Kuvvetleri'nin de aynı etkinlik ve yoğunlukta faaliyetlerini sürdürdüğünü söyledi. Güler, "Kurulduğu günden bugüne, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'İstikbal göklerdedir' sözünden aldığı ilhamla faaliyetlerini gerçekleştiren Hava Kuvvetlerimiz; semalarımızın korunmasından, terörle mücadele harekatlarına, yurt içi ve yurt dışındaki insani yardım faaliyetlerinden uluslararası görevlere kadar geniş bir yelpazede üstlendiği görevleri başarıyla yerine getirmektedir. Türk Hava Kuvvetlerimiz, sahip olduğu modern teknolojiye dayalı harp araç gereçleri, yüksek eğitimli ve nitelikli personeliyle dünyanın önde gelen Hava Kuvvetleri arasındaki konumuyla iftihar kaynağımızdır. Ayrıca gururla ifade etmeliyim ki dünyada kendi pilotlarını, hatta dost ve müttefik ülkelerin de pilotlarını yetiştirebilen sayılı ülkelerden biriyiz. Sizlerin şahsında bizlere bu gururu yaşatan tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" diye konuştu.

'BİRÇOK ÖNEMLİ VE KRİTİK PROJEYİ TAMAMLADIK'

Dünyada ve bölgede yaşanan kriz, çatışma ve savaşlara değinen Güler, "Ülkemizin ve asil milletimizin güvenliğini sağlamak amacıyla kahraman ordumuzun imkan ve kabiliyetlerini artırmak için çalışmalarımızı var gücümüzle sürdürmekteyiz. Bu kapsamda Hava Kuvvetlerimizi çağın ihtiyaçlarına göre teçhiz ederken, personelimizi de en iyi şekilde eğiterek gök vatanımızı azim ve kararlılıkla korumaya devam ediyoruz. Kara ve deniz platformlarında olduğu gibi hava sistemlerimizi de güçlendirip geliştirmek için birçok önemli ve kritik projeyi tamamladık, pek çoğunu da hayata geçirmek için çalışmalarımızı yürütüyoruz. Zira günümüz ve geleceğin harp ortamında hava gücünün ne denli ehemmiyetli olduğu ortadadır. Bu bilinçle Türkiye olarak insansız kara, deniz ve hava araçlarından helikopterlere, silah ve mühimmattan füzelere, hava savunma sistemlerinden elektronik harp sistemlerine kadar çok geniş bir yelpazede ihtiyacımız olan sistemleri kendi imkanlarımızla tasarlayıp geliştiriyor ve ihraç ediyoruz. Nitekim; temel eğitim ve hafif taarruz uçağımız HÜRKUŞ, jet eğitim uçağımız HÜRJET, genel maksat helikopterimiz GÖKBEY ile savunma sanayimizin ulaştığı üstün seviyenin önemli bir aşaması olan 5'inci nesil ilk yerli milli savaş uçağımız KAAN, ülkemizin hava platformlarındaki büyük atılımlarının en somut göstergeleridir. Yakın zamanda İspanya ile yapılan HÜRJET anlaşması da ülkemizin bu alandaki gelişimini açıkça ortaya koymaktadır. Yerli ve milli savunma sanayimizin bu güzide ürününün, dost ve müttefik ülkeler tarafından hava unsurlarının eğitim faaliyetlerinde kullanılmak üzere satın alınması bizler için ayrı bir motivasyon olmuştur" dedi.

'BUNDAN SONRA DA BÜYÜK BAŞARILARA İMZA ATACAĞINA İNANIYORUM'

Bakan Güler, "İçinde bulunduğumuz kaotik ortam, özellikle hava savunma sistemi ve gelişmiş hava araçlarına sahip olmanın ne kadar kritik olduğunu bir kez daha göstermektedir. Bu hassas süreçte ülkemizin kazanımlarını artırmak, semalarımızdaki hak ve menfaatlerimizi tavizsiz bir şekilde korumak için kahraman ordumuzu ve Hava Kuvvetlerimizi en gelişmiş, en modern silah, araç ve gereçlerle donatmaya devam edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Cumhuriyetimizin ikinci asrına başladığımız bu tarihi dönemde, Hava Kuvvetlerimizin de 'Türkiye Yüzyılı' vizyonumuz doğrultusunda bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da büyük başarılara imza atacağına yürekten inanıyorum. Bu vesileyle Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor; gazilerimize, şehit ve gazilerimizin kıymetli ailelerine saygı ve şükranlarımı sunuyorum. Hava Kuvvetlerimizin bugünkü güçlü seviyesine gelmesinde emeği geçen, katkıda bulunan başta Sayın Hava Kuvvetleri Komutanımız olmak üzere tüm seçkin personelimiz ile silah ve mesai arkadaşlarıma bir kez daha teşekkür ediyor; yaklaşan Kurban Bayramı'nızı da şimdiden en içten dileklerimle kutluyorum" dedi.