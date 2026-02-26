Bakan Gürlek açıkladı: Yasa dışı bahis ve sanal kumarla mücadelede yeni adım - Son Dakika
26.02.2026 20:03  Güncelleme: 20:35
Adalet Bakanı Akın Gürlek, katıldığı bir canlı yayında yasa dışı bahis ve sanal kumar konularına değindi. Bakan Gürlek, 81 il başsavcısına genelge gönderdiğini belirterek, ''Yasa dışı bahis kolay para tuzağı. Futbolun temiz olması lazım. Bütün futbol maçları inceleniyor. Mahkemeler iddianameleri kabul etti, yargılama başlıyor.'' sözlerini sarf etti.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, NTV canlı yayınında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Gürlek, yasa dışı bahis konusuna değinerek dikkat çekici sözler sarf etti.

"MAALESEF BUNU HERKES OYNUYOR"

Yasadışı bahis konusu hakkında konuşan Bakan Gürlek, "Maalesef herkes bunu oynuyor. Yurt dışında bahis siteleri var. İlk başta öğrenci hesaplarını kullandılar, kiraladılar. Yasa dışı bahiste panel yönetimi var mutlaka paranın sisteme girebileceğin bir yöntem olması gerekiyor. Bu para Türkiye'ye geldiği zaman kara para olarak geliyor. Bu para vergiye tabi değil." dedi.

''İDDİANAME KABUL EDİLDİ, YARGILAMA BAŞLIYOR''

81 il başsavcısına genelge gönderdiğini belirten Akın Gürlek, yasa dışı bahis ve sanal kumar ile ilgili yargılamaların başlayacağını dile getirerek, "Yasa dışı bahis sanal kumar konusunda mücadelemiz devam edecek. Yasa dışı bahis birçok alanda mücadele gerektiriyor. Cezaların az olduğunu gördük. Bataklığı kurutmamız lazım. Yasa dışı bahis kolay para tuzağı. Futbolun temiz olması lazım. Bütün futbol maçları inceleniyor. Mahkemeler iddianameleri kabul etti, yargılama başlıyor." ifadelerini kullandı.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Cihan Kışla Cihan Kışla:
    ne yapsın insanlar bende içinde olmak üzere başka çaremi bıraktınız bakan efendi 5 0 Yanıtla
  • Mehmet Beyyy Mehmet Beyyy:
    eğer maçlar incelenecekse fenerin maçları hemen incelensin malum o ki Osterwolde kart bile görmüyor İsmail yüksek kart görüyor vahşi alınıyor mert Hakan cezaevinde ne ile yargılanıyorsa hüküm verilsin 1 1 Yanıtla
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
