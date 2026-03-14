Bakan Işıkhan: Batman, Türkiye Yüzyılı\'nın Lokomotifi

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, 24 yıldır 'durmak yok, yola devam' diyoruz. Bugün Türkiye, eski Türkiye değil. Artık kurulan tuzakları gören, kurulan oyunları bozan, dünyada sözü dinlenen bir Türkiye var" dedi.

Bir dizi temaslarda bulunmak üzere Batman'a gelen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Batman Valiliği'ni ziyaret ederek valilik şeref defterini imzaladı. Vali Ekrem Canalp ile bir süre görüşen Bakan Işıkhan, daha sonra Ak Parti İl Teşkilatı tarafından kentteki bir düğün salonunda düzenlenen 'Vefa iftarı' programına katıldı. Bakan Işıkhan, masaları gezerek iftara gelen partililer ve vatandaşlarla sohbet etti. Programa ayrıca AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, İl Başkanı Hüseyin Şansi, belediye başkanları, il ve ilçe teşkilatı üyeleri ile partililer ve vatandaşlar katıldı.

'ERDOĞAN SADECE TÜRKİYE'NİN DEĞİL, MAZLUM COĞRAFYALARIN DA UMUDU'

İftar programında konuşan Işıkhan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mazlum coğrafyaların da umudu olduğunu ifade ederek, "Bu mübarek iftar sofrasında, gönüllerin birleştiği bu vefa buluşmasında sizlerle beraber olmanın büyük onurunu yaşıyorum. Hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Batman, emeğin, üretimin ve kadim tarihin kalesidir. Petrolün ve medeniyetin şehridir. Raman Dağı'nın bereketli petrolünden, Hasankeyf'in binlerce yıllık tarihine; Sason'un çileğinden, Gercüş'ün üzümüne kadar Batman, Türkiye'nin parlayan bir yıldızıdır. Bugün Batman, bölgenin sanayi ve enerji merkezine dönüşmüşse, bu başarıda en büyük pay siz Batmanlı hemşerilerimizin ve AK Parti davamıza emek veren siz değerli dava ve yol arkadaşlarımındır. Batman artık sadece petrolüyle değil, genç nüfusuyla, tekstiliyle, tarımıyla ve Türkiye Yüzyılı'na olan sarsılmaz inancıyla koşuyor. Değerli yol arkadaşlarım; bizler öyle bir liderin arkasında saf tutuyoruz ki, o lider sadece Türkiye'nin değil, mazlum coğrafyaların da umududur. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, 24 yıldır 'durmak yok, yola devam' diyoruz. Bakınız, bugün Türkiye, eski Türkiye değil. Artık kurulan tuzakları gören, kurulan oyunları bozan, dünyada sözü dinlenen bir Türkiye var. Bu özgüveni bizlere kazandıran, Batman'ın vefalı insanlarının Sayın Cumhurbaşkanımıza verdiği o destek sayesindedir. Sizler dik durdunuz, Türkiye güçlendi. Var olun, sağ olun" ifadelerini kullandı.

'BATMAN, TÜRKİYE YÜZYILI'NIN LOKOMOTİF ŞEHİRLERİNDEN BİRİSİ OLDU'

Batman'a 2002 yılından bu yana 12 milyar lira teşvik desteği verildiğini belirten Bakan Işıkhan, şöyle devam etti:

"Bizim Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak vizyonumuz; Batman'daki gençlerimizin iş bulabildiği, işçimizin hakkını tam olarak aldığı, emeklimizin huzur bulduğu bir çalışma hayatını inşa etmektir. Bu doğrultuda birçok teşviki ve desteği de Batman'ımıza devlet olarak sunuyoruz. 2002'den bu yana Batman'da çalışma hayatını geliştirmek için 12 milyar lira teşvik verdik. Bu teşviklerin katkılarıyla Batman bugünlere geldi ve Türkiye Yüzyılı'nın lokomotif şehirlerinden birisi oldu. Yeni organize sanayi bölgelerimizle, istihdam teşviklerimizle ve yerel kalkınma hamlelerimizle bölgemizi ve Batman'ı hak ettiği o en yüksek seviyeye mutlaka taşıyacağız. Değerli hemşerilerim, bugün aynı zamanda 14 Mart Tıp Bayramı. Bu vesileyle gece gündüz demeden, bayram seyran demeden insan sağlığı için ter döken, pandemide ve asrın felaketinde canını dişine takan tüm sağlık emekçilerimize şükranlarımı sunuyorum. Bizim siyasetimiz, başkaları gibi laf üretme, kuru muhalefet etme siyaseti değil; eser üretme, hizmet etme, Türkiye'yi güçlendirme siyasetidir. AK Parti, vefayla büyüyen bir harekettir. Biz geçmişimize vefa duyarak geleceğimizi inşa ediyoruz."