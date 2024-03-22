Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Konya\'da Çalışma Hayatı Buluşmaları Toplantısına Katıldı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Konya'da "Türkiye Yüzyılında Çalışma Hayatı Buluşmaları" toplantısına katıldı. Bakan Işıkhan, "Konya gibi önde gelen şehirlerimizde iş dünyamızla sürekli dirsek teması içerisinde olmayı çok önemsiyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bu yüzyılı sizlerin de desteğiyle emeğin, üretimin, çalışmanın yüzyılı yapacağız" dedi.
Konya'ya gelen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Konya Sanayi Odası'nda (KSO) düzenlenen "Türkiye Yüzyılında Çalışma Hayatı Buluşmaları" toplantısına katıldı. Burada konuşan Bakan Işıkhan, Konya'nın Türkiye'nin en büyük şehirlerinden biri olmasının yanı sıra, köklü tarihi ve dinamik ekonomisiyle de dikkat çektiğini söyledi. Bakan Işıkhan, Konya'nın tarım, sanayi, ticaret ve turizm gibi birçok sektörde ülke ve bölge için önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, "Konya, coğrafi konumu ve ulaşım altyapısı sayesinde Türkiye'nin en önemli merkezilerinden biri haline gelmiştir. Bu doğrultuda bizler de Konya gibi önde gelen şehirlerimizde; iş dünyamızla sürekli dirsek teması içerisinde olmayı çok önemsiyoruz. Yürüdüğümüz her yolu, her daim sizlerle omuz omuza yürümeye gayret ediyoruz. Hamdolsun, attığımız her adımı vatandaşlarımızın rızasını alarak, milletimizle istişare içerisinde gerçekleştirerek bu sözümüzü de yerine getirdik. Getirmeye de devam ediyoruz. İllerimiz özelindeki çalışmalarımızın ve genel faaliyetlerimizin sahadan gelen geri dönüşlerini alıyor, ihtiyaç ve talepleri yerinde tespit ediyoruz. Her iş insanımızı; aynı zamanda yaşadığı şehrin ve ilçenin temsilcisi olarak da görüyorum. Bu sebeple görüşleriniz, geri bildirimleriniz, talepleriniz bizler için önemli. İş dünyasıyla buluşmalarımızın temel amacı da budur. Bu geri dönüşlerin bakanlık olarak hayata geçireceğimiz proje ve politikalarda önemli bir rol oynadığını özellikle ifade etmek isterim" dedi.
"Bu yüzyılı sizlerin de desteğiyle emeğin, üretimin, çalışmanın yüzyılı yapacağız"
Çalışma hayatı başta olmak üzere her alanda vatandaşlar ile birlikte olduklarını ifade eden Bakan Işıkhan, "Halkıyla iç içe olan, kronikleşmiş ne kadar sorun varsa bunları tek tek çözen bir yönetim anlayışıyla yürüyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bu yüzyılı; sizlerin de desteğiyle emeğin, üretimin, çalışmanın yüzyılı yapacağız. Tabii ülkemizin gücü büyük ölçüde yerel yönetimlerimizin gücünden geliyor. Kalkınma yerelden başlar hakikatine istinaden yerelde ne kadar güçlü olursak genel icraatlarımızın da o derece güçlü olacağına inanıyoruz. Çünkü şunu hepimiz çok iyi biliyoruz ki; gelişim ve kalkınma yerelden başlar. Bu anlamda partimizin; halka hizmet vizyonu da yerel yönetim tecrübesine dayanmaktadır. Konya; her zaman milli iradenin, demokrasimizin, vatan millet mücadelemizin en sarsılmaz kalelerinden birisi olmuştur. Konya'da da yine yaparsa AK Parti yapar, bunu yediden yetmişe herkes biliyor, herkes bunun farkındadır. Aziz Konyalılar, aziz milletimiz de bu hakikati, bu güveni ortaya koymaktadır. Konya'nın çok dinamik ve vizyoner hedefleri olan, yaptığı hizmetlerle Konya'ya çağ atlatan bir başkanı var. Uğur İbrahim Altay başkanımız, Konya'yı sosyal politikalar başta olmak üzere bugün getirdiği nokta itibariyle örnek belediyecilik hizmetlerini başarıyla yürütüyor. Biz Uğur başkanımızla birlikte Konya'nın tercihini yine gerçek belediyecilikten yana kullanacağına inanıyoruz. 1 Nisan sabahından itibaren bu şehrin daha güzel günlere uyanacağı bir icraat döneminin, şimdiden hepimize hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.
Toplantıda konuşan Konya Valisi Vahdettin Özkan ise, "İş hayatının, iş gücü piyasasının düzenlenmesiyle ilgili taleplerini yerinde analiz etmek üzere bütün bakanlığınız da burada. Şehrimiz adına çok teşekkür ediyorum" dedi.
AK Parti Konya Milletvekili Latif Selvi, Konya'nın üretimi ile şehir dokusu ve çalışma hayatı ile farklı bir şehir olduğunu, bu farklılığı daha önemli noktalara taşımak istediklerini söyledi.
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ise, "Bakanlığınız öncesinde ya da bakanlığınız döneminde hangi konu ile ilgili kapınızı çalsak çok yoğun bir gayretle şehrimize siz ve bakan yardımcılarınız çok yoğun ilgi gösteriyorlar. Ben tüm Konyalılar adına teşekkür ediyorum. Konya üreten bir şehir. Birçok sanayicimiz de aslında kendisi için üretmekten çok öte bir üretim anlayışıyla şehir için çalışma ve gayret içerisindeler" şeklinde konuştu.
Konya Sanayi Odası Başkanı Mustafa Büyükeğen de, konuşmasında Konya'nın sanayide gösterdiği başarıları anlatarak, çalışma hayatına verdikleri desteklerden dolayı Bakan Işıkhan'a teşekkür etti. Konya'nın güçlü bir sanayi şehri olduğunu söyleyen Başkan Büyükeğen, küresel ekonomideki tüm dalgalı seyre, savaşlara ve yüksek enflasyona rağmen şehrin yatırım iştahını koruduğunu belirtti. Konya sanayisinin en önemli sorunlarından birinin de insan kaynağı olduğunu, hatta işletmelerin personel bulamadığı için yatırımlarını ertelediğine dikkat çeken Başkan Büyükeğen, gençlerin mesleki eğitime daha fazla yönlendirilmesi gerektiğinin altını çizdi. Büyükeğen, meslek lisesini bitiren gençlerin üretim hayatına kazandırılması için bazı teşviklerin verilmesi gerektiğine işaret ederek, "Meslek lisesi mezunlarının 6 aylık askerlik sürelerinin kısaltılması, bedelli askerlik ücretlerinin belirli oranlarda düşürülmesi, mevcut asgari ücret desteğinin yanı sıra, devlet destekli ilave bir teşvik mekanizmasının daha hayata geçirilmesi gibi uygulamaları tartışmalı, mümkünse hayata geçirmeliyiz" ifadelerini kullandı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan'ın katılımı ile gerçekleştirilen "Türkiye Yüzyılında Çalışma Hayatı Buluşmaları" programına Konya Valisi Vahdettin Özkan, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya Sanayi Odası Başkanı Mustafa Büyükeğen, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, AK Parti Konya milletvekilleri Selman Özboyacı ve Latif Selvi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcıları Adnan Ertem, Ahmet Aydın, Faruk Özçelik ve Lütfihak Alpkan, Konya Sanayi Odası Meclis Başkanı Memiş Kütükcü ve çok sayıda sanayici katıldı. - KONYA
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