Bakan Işıkhan: Daha Adil Çalışma Hayatı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Bakan Işıkhan: Daha Adil Çalışma Hayatı

İşçilerin hastane ulaşımında yaşadığı sorunların sona erdiğini açıklayan Bakan Işıkhan, adalet vurgusu yaptı.

15.02.2025 15:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "İşçilerin her hastaneye gidemediği, ilaç kuyruklarında çile çektiği dönemleri bitirdik. Çalışanın da, işverenin de hakkının korunduğu daha adil ve daha müreffeh bir çalışma hayatı için ne gerekiyorsa yaptık" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye Çimse-İş Sendikasının 22. Olağan Genel Kuruluna katıldı. Ankara'da bir otelde düzenlenen programa Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay ile çok sayıda sendika başkanı katıldı.

"İşçimizin de işverenlerimizin de yanında olmaya devam ediyoruz"

Programda konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, kurula katılmaktan büyük memnuniyet duyduğunu dile getirdi. Sivil toplumun demokrasinin gücü, insan hak ve özgürlüklerinin güvencesi olduğunu dile getiren Bakan Işıkhan, "Sendikalar olmadan, gerçek bir demokrasiden söz etmemiz de mümkün değil. Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, büyük ve güçlü bir ülke olma yolunda kararlılıkla ilerlemektedir. Biz, her zaman, üretime, istihdama ve kalkınmaya katkı sunan işçimizin de işverenlerimizin de yanında olduk olmaya da devam ediyoruz. Alın teriyle, emeğiyle bu ülkenin geleceğini samimiyetle inşa eden her bir vatandaşımızın hakkını korumak bizim temel sorumluluğumuzdur" ifadelerinde bulundu.

"İşçilerin her hastaneye gidemediği, ilaç kuyruklarında çile çektiği dönemleri bitirdik"

12 Eylül darbesinin ürünü olan, sendikalar ve toplu iş sözleşmesi yasalarını değiştirdiklerinden bahseden Işıkhan, "Başta noter şartı olmak üzere sendikal örgütlenmenin önündeki engelleri kaldırdık. "İşçi olmadan işveren olmaz. İşveren olmadan da işçi olmaz. Devlet olmadan hiçbiri olmaz" mottosuyla hareket ettik. Sendikal hayatın adeta kangrene dönüşmüş temel sorunlarını çözüme kavuşturduk. SGK'yı sıfırdan aldık, dünyaya örnek olacak bir sisteme dönüştürdük. İşçilerin her hastaneye gidemediği, ilaç kuyruklarında çile çektiği dönemleri bitirdik. Çalışanın da işverenin de hakkının korunduğu daha adil ve daha müreffeh bir çalışma hayatı için ne gerekiyorsa yaptık, yapmaya devam ediyoruz" dedi.

Türkiye ekonomisinin lokomotif işkollarından inşaatın ana girdisi olan çimento, sanayi ve altyapı gelişiminde kilit bir rol oynadığını söyleyen Işıkhan, Türkiye'nin, dünya çimento üretiminde ve tüketiminde önemli bir konumda olduğunu ifade etti.

"İstihdam sayımız geçen yıla göre, 428 bin kişi artarak 32 milyon 718 bin kişi oldu"

Çimento üretimindeki artıştan bahseden Bakan Işıkhan, "Son on yılda, dünya çimento üretimi yıllık ortalama 4,1 milyar ton seviyesinde gerçekleşmiştir. 2024 yılı Ocak-Ekim döneminde çimento üretimde, geçen yıla oranla yüzde 5,4'lük bir artış yaşanmıştır. Yine 2024 yılının ilk 10 ayında, üretilen çimentonun yaklaşık yüzde 15,4'ü ihracata konu olmuştur. Ekonomide elde ettiğimiz büyüme istikrarı, istihdam politikalarımıza olumlu şekilde yansımaya devam etmektedir. İşsizlik oranımız son 20 aydır tek hanede seyretmeye devam ediyor. 2024 yılı Aralık ayında işsizlik oranı önceki aya göre 0,1 puan; önceki yıla göre de 0,3 puan azalarak yüzde 8,5 seviyesinde gerçekleşti. Yine istihdam sayımız geçen yıla göre, 428 bin kişi artarak 32 milyon 718 bin kişi oldu. İstihdam oranımız da yüzde 49,5 olarak gerçekleşti. Enflasyonu düşürmek için yoğun bir şekilde dezenflasyon politikalarının uygulandığı bir dönemde bu başarılı verileri yakalamak oldukça önemli" diye konuştu.

Gençlerin iş hayatına daha güçlü adım atmasını sağlamak için İŞKUR Gençlik Programı'nı hayata geçirdiklerini söyleyen Işıkhan, şöyle konuştu:

"İŞKUR Gençlik Programı, gençlerimizin eğitim hayatları devam ederken hem tecrübe kazanmalarına hem de gelir elde etmelerine imkan tanıyor. Bu program kapsamında, gençlerimiz kendi kampüslerinde; araştırma-geliştirme, spor faaliyetleri, laboratuvar, tarihi ve kültürel etkinlikler, sürdürülebilir çevre projeleri gibi alanlarda yer alarak hem deneyim kazanıyor hem de aylık 15 bin TL'ye kadar gelir elde edebiliyor. Bu adımlar, Türkiye'nin aydınlık geleceğine yönelik adımlardır."

Işıkhan konuşmasını noktalarken, tüm sendikalara ve yönetim kurulu üyelerine başarılar diledi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Vedat Işıkhan, Politika, Ekonomi, Hastane, ankara, İŞKUR, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Işıkhan: Daha Adil Çalışma Hayatı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:34 Türkiye’de satış yapan cips devine rekor ceza Türkiye'de satış yapan cips devine rekor ceza
15:26 Adalet Bakanı Tunç: Hukuk güvenliği sayesinde yabancı yatırımcılar ülkemize geldi Adalet Bakanı Tunç: Hukuk güvenliği sayesinde yabancı yatırımcılar ülkemize geldi
13:46 Kayyum kararına tepki gösteren Tülay Hatimoğulları’nın açıklamasına Bahçeli gafı damga vurdu Kayyum kararına tepki gösteren Tülay Hatimoğulları'nın açıklamasına Bahçeli gafı damga vurdu
12:11 Mahallelinin “Yoğun koku geliyor“ dediği eve baskın yapan ekipler gördüklerine inanamadı Mahallelinin "Yoğun koku geliyor" dediği eve baskın yapan ekipler gördüklerine inanamadı
09:07 Bir ilçeyi dolandırıp gece yarısı kaçtı Bir ilçeyi dolandırıp gece yarısı kaçtı
19:16 Dr. Ekrem Teymur: Trump, Elon Musk ile kamu yönetiminde devrim yapmaya hazırlanıyor Dr. Ekrem Teymur: Trump, Elon Musk ile kamu yönetiminde devrim yapmaya hazırlanıyor
19:04 İstanbul’da suç çetelerine dev operasyon: Toplam 128 kişi gözaltında İstanbul'da suç çetelerine dev operasyon: Toplam 128 kişi gözaltında
18:54 Tarih verildi, İstanbul’a kar yeniden geliyor Tarih verildi, İstanbul'a kar yeniden geliyor
18:47 Batman’da köprü altında bir kişi ölü bulundu Batman'da köprü altında bir kişi ölü bulundu
18:32 CHP lideri Özel: Kimi tehlikeli görüyorlarsa kapatacaklar CHP lideri Özel: Kimi tehlikeli görüyorlarsa kapatacaklar
18:18 Kaçak elektrik kullanan şahıslar elektrik şirketini bastı Kaçak elektrik kullanan şahıslar elektrik şirketini bastı
18:07 Ünlü Yönetmen Christopher Nolan’ın Yeni Filmi Türkiye’de Çekilecek Ünlü Yönetmen Christopher Nolan'ın Yeni Filmi Türkiye'de Çekilecek
18:03 Ethereum Blockchain ağı için büyük gün Ethereum Blockchain ağı için büyük gün
17:44 Katliam gibi kazada hayatını kaybeden sözleşmeli er ile ilgili kahreden detay Katliam gibi kazada hayatını kaybeden sözleşmeli er ile ilgili kahreden detay
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2025 16:11:09. #1.12#
SON DAKİKA: Bakan Işıkhan: Daha Adil Çalışma Hayatı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.