Politika

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek'le bir araya geldi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 31 Mart Mahalli İdari Seçimleri çalışmaları kapsamında Gölbaşı'nı ziyaret etti. Bakan Işıkhan, Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek ile AK Parti ve MHP Seçim İletişim Merkezlerinde (SİM) vatandaşlarla bir araya geldi. SİM ziyaretlerinin ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ve Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, Gölbaşı'nda faaliyet gösteren Pi Makina Fabrikasını ziyaret etti. Fabrikadaki çalışmalar hakkında bilgi aldıktan sonra işçilerle bir araya geldiler.

Ziyaretler sırasında vatandaşlara seslenen Bakan Işıkhan, 31 Mart'a gerçekleştirilecek seçimlerde bir demokrasi sınavı verileceğinin altını çizerek, "Cumhur İttifakı olarak bu demokrasi sınavının inşallah üstesinden geleceğiz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve Sayın Devlet Bahçeli beyin öncülüğünde kurduğumuz Cumhur İttifakı'nın geleceğe ışık tutacağına yürekten inanıyorum. Bu seçim sıradan bir seçim değil, önümüzdeki 5 yılı belirleyeceğiz. Biz hatırlarsanız sosyal belediyecilikle başladık daha sonra gönül belediyeciliğiyle devam ettik, bugün de gerçek belediyecilikle inşallah Türkiye Yüzyılı'na imzamızı hep birlikte atacağız" diye konuştu.

"Gölbaşı'nda vatandaş dostu belediyecilik var"

Bakan Işıkhan, Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek'in çalışmalarını takdirle karşıladığını ifade ederek sözlerine şöyle devam etti:

"Sayın belediye başkanımızla tanışma fırsatı bulduğum için çok büyük mutluluk duyuyorum. Gölbaşı'nın tüm alanlarını yaşanabilir hale getirdi. Gerçekten kültür belediyeciliği Gölbaşı'nda var. Gölbaşı'nda her yaş grubuna çocuklara, yaşlılara, engellilere hitap eden vatandaş dostu belediyecilik var. Başkanımızın öncülüğünde Gölbaşılılar da çok iyi bilir ki sosyal belediyecilik var. Bu hizmetlerin sürmesi için kardeşlerim gece gündüz çalışalım. Hep beraber el ele vererek Cumhur İttifakı'nı zafere ulaştıralım."

"Bizim Gölbaşı halkına, vatana ve millete bayrağa sözümüz var"

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, kendisine verilen görevi layıkıyla yapmak için ekibiyle beraber gece gündüz çalıştıklarını ifade ederek, "2019 yerel seçimlerinde bize verilen bir görev vardı. Bu görevi bize emanet eden başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan beye, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli beye çok teşekkür ediyorum. Onlar bize görev verdi, biz de Cumhur İttifakı'nın gücüyle Gölbaşı'nın birçok eksiği yaptık. Gölbaşı'nın adım adım hak ettiği yere gelmesi için gecemizi gündüzümüze kattık, çalıştık. Gölbaşı, Türkiye'nin parlayan yıldızı, Ankara'nın en temiz ilçesi, cazibe merkezi haline geldi. Bunu kim yaptı, biz yaptık. Kimle yaptık hükümetimizle, Cumhur İttifakı'nın gücüyle yaptık. Bizim Gölbaşı halkına, ülkemize, vatana, millete, bayrağa sözümüz vardı. Cumhur İttifakı olarak çok şükür bunların hepsini yaptık" dedi.

"Gölbaşı'nı ve Ankara'yı Cumhur İttifakı belediyeciliğiyle taçlandıracağız"

Gölbaşı'nda Cumhur İttifakı ruhu var diyen Başkan Şimşek, sözlerine şöyle devam etti:

"İnşallah biz bu ruhu 31 Mart'tan sonra da devam ettireceğiz. Genel başkanlarımız 'pazara kadar değil, mezara kadar bu ittifak devam edecek' dedi. Onun için biz hem genel başkanımıza hem cumhurbaşkanımıza layık olacağız. Seçimlere az bir süre kaldı uyumayacağız, çalışacağız. Gölbaşı'nı ve Ankara'yı Cumhur İttifakı belediyeciliğiyle taçlandıracağız."

Bakan Işıkhan, Cemal Gürsel Caddesi'nde gerçekleştirilen esnaf ziyaretinin ardından Gölbaşı ziyaretini tamamlayarak, ilçeden ayrıldı. Bakan Işıkhan ve Başkan Ramazan Şimşek'e AK Parti Ankara Milletvekili Zehranur Aydemir, MHP Gölbaşı İlçe Başkanı Musa Şahin, AK Parti İlçe Başkanı Selim Akceylan, AK Parti ve MHP ilçe teşkilatı yöneticileri, meclis üyesi adayları eşlik etti. - ANKARA