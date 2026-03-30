Bakan Işıkhan\'dan İş Yaşam Dengelemeye Vurgu

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Çalışma hayatında sadece sayıların, rakamların değil; niteliğin ve kalitenin de ehemmiyetine inanan kadrolar olarak 'önce insan, önce insani değerler' diyerek bugüne kadar pek çok projeyi başarıyla yürüttük, pek çok uygulamaya destek verdik." dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Öz Sağlık ve Sosyal Hizmet İşçileri Sendikası'nın (Öz Sağlık-İş) 'Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanlarının İş Yaşam Dengesinin Sağlanmasına Yönelik Farkındalıklarının Artırılması ve İş-Yaşam Dengesinin Sağlanmasında, Çalışan Haklarının Korunmasına Yönelik Politika Önerilerinin Oluşturulması Projesi' kapanış törenine katıldı. Törende Bakan Işıkhan'ın yanı sıra Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Türkiye Direktörü Yasser Ahmed Hassan, HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, Öz Sağlık-İş Sendikası Genel Başkanı Devlet Sert de yer aldı.

'İŞGÜCÜ VE İSTİHDAM ORANLARINI YUKARI ÇIKARMAYA DEVAM EDİYORUZ'

Törende konuşan Işıkhan, 'Sosyal Taraflar ve Sivil Toplum Kuruluşlarının Çalışma Yaşamında Temel İlkeler ve Haklar Konusundaki Kapasitelerinin Güçlendirilmesi Hibe Programı' gibi çeşitli kapsam ve derinliğe sahip bu tip programları, sosyal devlet anlayışının; çalışma hayatındaki tezahürünü güçlendirmesi ve bu yönde politikaların geliştirilmesinde hızlandırıcı rolü nedeniyle çok kıymetli bulduğunu ifade etti. Bakan Işıkhan hangi sektör veya hizmet alanı olursa olsun Türkiye'nin gelişimine ve kalkınmasına ve Türk milletinin ve insanlığın geleceğine hizmet eden her bir çalışanın huzuru, güvenliği ve hayat standardının her şeyden önemli olduğunu söyledi. Işıkhan, "Bir taraftan ülkemizdeki işgücü ve istihdam oranlarını, hızla yukarı seviyelere çıkarırken, diğer yandan da insan onuruna yaraşır çalışma koşullarını temin etmeye, çalışanlarımızın iş-yaşam uyumunu güçlendirici birtakım tedbir ve uygulamaları hayata geçirmeye devam ediyoruz. Çalışma hayatında sadece sayıların, rakamların değil; niteliğin ve kalitenin de ehemmiyetine inanan kadrolar olarak 'önce insan, önce insani değerler' diyerek bugüne kadar pek çok projeyi başarıyla yürüttük, pek çok uygulamaya destek verdik. Bu gayretimiz sadece, çalışma hayatı adına ortaya koymuş olduğumuz gelecek vizyonumuzun bir parçası değil, aynı zamanda köklü devlet geleneğimizin ve toplumsal hassasiyetimizin de doğal bir sonucudur" diye konuştu.

Işıkhan, sağlık ve sosyal hizmet gibi hayati öneme sahip bazı sektör ve mesleklere yönelik özel politika geliştirme anlayışının, bugüne kadar gerçekleştirilmiş pek çok reform niteliğindeki icraatın hayata geçirilmesine de vesile olunduğuna da vurgu yaparak şöyle devam etti:

"Devlet olarak, gereken her türlü adımı atmaya, geleceğin güçlü Türkiye'sini; alın teriyle inşa etme hedefimiz doğrultusunda, sorumlu olduğumuz her bir vatandaşımızın huzurunu ve refahını temin edecek icraatları kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz. Bu anlamda, her daim en yakın yol arkadaşlarımız olarak gördüğümüz sendikalarımız ve sivil toplum kuruluşlarımız aynı zamanda bizler için iyi birer rehber olmaya devam edecektir. Bugün kapanışını gerçekleştirdiğimiz bu proje; böyle bir iş birliğinin ve sorunların çözümüne yönelik samimi bir yaklaşımın da göstergesidir" dedi.

'OLDUKÇA VERİMLİ BİR SÜRECİ ÇALIŞMA HAYATIMIZA KAZANDIRMIŞLAR'

Söz konusu projenin; sağlık ve sosyal hizmet iş kolunda çalışan işçiler ile aynı sektörde faaliyet gösteren kurumların ve genel anlamda tüm çalışma hayatı mensuplarına önemli bir farkındalık kazandıracağını inandığını kaydeden Bakan Işıkhan, "Bu proje, aynı zamanda bu hususta yeni sendikal stratejilerin oluşturulması, ihtiyaç halinde yeni politikaların oluşturulması, sosyal diyaloğun güçlendirilmesi ve iş-yaşam dengesine ilişkin sorunların tespit edilerek çözüm önerilerinin ortaya konulması açısından da oldukça verimli bir süreci çalışma hayatımıza kazandırmışlardır" ifadelerini kullandı.