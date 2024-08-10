Bakan Işıkhan: İş-Pozitif projesiyle 408 bin 139 kadının işe yerleştirilmesini sağladık - Son Dakika
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Politika

Bakan Işıkhan: İş-Pozitif projesiyle 408 bin 139 kadının işe yerleştirilmesini sağladık

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, İş-Pozitif projesiyle bugüne kadar 408 bin 139 kadını işe yerleştirdiklerini, kadın işsizlik oranını ise son 10 yılın en düşük seviyesine çektiklerini söyledi.

10.08.2024 20:18
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Bakan Işıkhan: "İş-Pozitif projemizle bugüne kadar 408 bin 139 kadının işe yerleştirilmesini sağladık"

"işsizlik oranı bir önceki yıla göre 1,1 puan azalarak yüzde 8,4 seviyesinde gerçekleşti"

"Kadınlarda İşsizlik Oranı; yüzde 11 ile son 10 yılın en düşük verisi olarak gerçekleşmiştir"

SİVAS - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, İş-Pozitif projesiyle bugüne kadar 408 bin 139 kadını işe yerleştirdiklerini, kadın işsizlik oranını ise son 10 yılın en düşük seviyesine çektiklerini söyledi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, Sivas'ta 'Milli Müdafaadan Milli Kalkınmaya Türkiye Yüzyılı'nın Kadınları, Yüzyılın Kadın İstihdamı İş Pozitif Tanıtım Programına' katıldı. Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa Vali Yılmaz Şimşek, STSO Başkanı Zeki Özdemir, siyasiler ve davetli kadınlar katıldı.

Işıkhan konuşmasına İsrail'i katil olarak niteleyip, "Katil İsrail, yayılmacı bir politikayla Filistin'de insanlık suçu işliyor. Dünyanın gözü önünde çocuk, kadın, genç demeden bu katliamı gerçekleştirirken dünya devletlerinin gözü ise kapalı. Ülkelerin İsrail'e yönelik çıkaramadığı her ses insanlığın ayıbıdır" dedi.

"Kadınların gücüne ve desteğine ihtiyacımız var"

Işıkhan konuşmasında kadınların güç ve desteklerin ihtiyaç duyduklarını belirtip, "Geçmişten günümüze binlerce yıldır olduğu gibi önümüzdeki yüzyılda da kadınların gücüne ve desteğine ihtiyacımız var. Şu bir gerçek ki; tarihimizdeki şanlı zaferlerimiz, büyük başarılarımız kadınların, büyük fedakarlıkları sayesinde gerçekleşmiştir. Nüfusumuzun yaklaşık yarısını oluşturan kadınların gücü olmadan sürdürülebilir kalkınma hedeflerimize ulaşmamız mümkün değildir. Bu sebeple kadınların toplumsal hayata aktif ve üretken katılımını destekleyecek projeler geliştirme gayreti içerisindeyiz" dedi.

"408 bin 138 kadın işe yerleştirildi"

Işıkhan yürüttükleri proje ile 408 bin 138 kadını işe yerleştirdiklerini belirtip, "Şubat ayında Bakanlık olarak, Türkiye'nin emektar kadınları adına önemli bir projeyi hayat geçirdik. İş Pozitif Kadın İstihdamı Projemizin açılışını Saygıdeğer Emine Erdoğan hanımefendinin teşrifleriyle İstanbul'da gerçekleştirmiştik. Projeyi tüm kadınlara duyurmak üzere yedi bölgemizin tamamını kapsayacak şekilde il il gezip anlattık. İş Pozitif'i, genel manada baktığımız zaman; 'iş arayan ile işverenin çevrimiçi olarak bir araya gelebileceği bir iş birliği sistemi' olarak tanımlayabiliriz. Proje kapsamında, 10 Bakanlığımızın proje ortağı olduğu, tüm kamu ve özel sektör kuruluşları ile sivil toplum kuruluşları arasındaki istihdam eşleştirme süreçlerini kayıt altına alacak, bir bilgi ve iletişim sistemi kurduk. İş-Pozitif projemizle bugüne kadar 408 bin 139 kadının işe yerleştirilmesini sağladık. Kadınların geleceğine yapılan yatırımın; milletimizin geleceğine yapılan yatırım olduğuna inanıyoruz" dedi.

İşsizlik azaldı, kadın istihdamı arttı

Işıkhan işsizlik oranının azaldığını belirtip, "Son işgücü verilerine göre; işsizlik oranı bir önceki yıla göre 1,1 puan azalarak yüzde 8,4 seviyesinde gerçekleşti. İstihdam oranı bir önceki yıla göre 1,6 puan artarak yüzde 50 oldu. Kadınlarda İşsizlik Oranı; yüzde 11 ile son 10 yılın en düşük verisi olarak gerçekleşmiştir. Kadınlarda İşgücüne Katılma Oranı; yüzde 37,1 ve İstihdam Oranı ise yüzde 33 ile tarihin en yüksek seviyesine ulaşmıştır. Tüm bu başarı grafiğine; millet olarak kadını ve erkeğiyle birlikte çalışarak ulaştık. Gelecek yıllarda daha yüksek hedeflerimiz var. Bu son verilerden de görüldüğü üzere; mesleki danışmanlıktan, sosyal güvenliğe varıncaya kadar; kadınların; çalışma hayatına girişlerinde hep yanlarında olduk ve olmaya da devam edeceğiz." Şeklinde konuştu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan konuşmasını şu sözlerle tamamladı. "Yüzyılın Kadın İstihdamını gerçekleştirmeyi hedeflediğimiz bu projeye; Milli Müdafaadan Milli Kalkınmaya; Türkiye Yüzyılının Kadınları ismini verdik. Çalışmanın, üretmenin, bereketin, bolluğun şehri Sivas, Türkiye Yüzyılı yolculuğumuzun öncü merkezlerinden biri olacaktır. Projemizin başta kadınlar olmak üzere, çalışma hayatına, ülkemize ve milletimize hayırlar getirmesini diliyorum"

Konuşmanın ardından kadın istihdamına destek veren firma temsilcilerine teşekkür plaketleri verildi.

Kaynak: İHA

Vedat Işıkhan, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Işıkhan: İş-Pozitif projesiyle 408 bin 139 kadının işe yerleştirilmesini sağladık - Son Dakika

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