Toplu sözleşme görüşmelerinden sonuç çıkmadı! Zam oranını Hakem Kurulu belirleyecek - Son Dakika

Toplu sözleşme görüşmelerinden sonuç çıkmadı! Zam oranını Hakem Kurulu belirleyecek

Son Güncelleme: 23.08.2023 07:36

Hükümet ve memur kanadının temsilcileri, memur ve memur emeklisinin zam oranı konusunda anlaşamadı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Kısmı uzlaşmayla 11 hizmet kolunda imzalarımızı attık" dedi. Zam oranı ise Hakem Kurulu'nca belirlenecek.

7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi dördüncü toplantısı Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'ın katılımıyla, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda gerçekleşti. Taraflar zam oranında uzlaşmaya varamazken 11 hizmet kolunun tamamında anlaşma sağlandı. Zam kararı içinse Hakem Kurulu'na gidilecek. Hakem Kurulu'nun 7 üyesi Cumhurbaşkanı tarafından seçilirken; Memur-Sen'den 2, Kamu-Sen'den 2 ve Kesk'ten 1 üye yer alıyor.

BAKAN IŞIKHAN: 11 HİZMET KOLUNDA İMZALARI ATTIK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi dördüncü toplantısı sonrası "Kısmı uzlaşmayla 11 hizmet kolunda imzalarımızı attık" açıklamasında bulundu. Işıkhan, "Kısmı uzlaşmayla 11 hizmet kolunda imzalarımızı attık. Tüm kamu görevlilerimize hayırlı olsun. Memur emeklilerimize ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum. Allah utandırmasın. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye Yüzyılı'na yakışan bir süreç içerisinde çalışanlarımızı enflasyona ezdirmedik" şeklinde konuştu.

"TAHKİM SÜRECİ BAŞLAYACAK"

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında dün saat 20.30'da başlayıp, bugün saat 03.40'da sona eren görüşmelerin ardından, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Yalçın, 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesinin sonuçlandığını belirterek, şöyle konuştu:

"Oransal kısımda mutabakat sağlayamadık. Oransal kısım hakeme gidecek ve tahkim süreci başlayacak ama genel toplu sözleşmeye ilişkin oransal zammın dışındaki kısımlarda önemli başlıklarda kazanımlar olduğu gibi 11 hizmet kolunda mutabakatla toplu sözleşme sonuçlandı."

Kamu Toplu Sözleşmesi'nde 11 hizmet kolunda kısmi uzlaşma sağlandı

"4688 SAYILI YASA YENİDEN DÜZENLENECEK"

Sözleşmede, 11 hizmet kolunda ilave kazanımlardan oluşan 128 yeni ve revize maddenin bulunduğunu vurgulayan Yalçın, şunları kaydetti: "291 hizmet kolu, 50 tane de genel olmak üzere toplam 341 maddenin olduğu bir kazanım skalası toplu sözleşmemizin sonucu. En önemli çözüm merkezi, toplu sözleşme masası. Uzun süredir emek veriyoruz, geceli gündüzlü çalışıyoruz, şu an saat gecenin 4'üne yaklaşmakta ve ancak içeriden çıkabildik ve imzalar ancak atılabildi. Bu da şunu gösteriyor; memur toplu sözleşmesinde 4688 Sayılı Yasanın değişme zaruretini bir kez daha işaret ediyor. Bu konuda da bir madde imzaladık. Memur toplu sözleşmesiyle ilgili 4688 Sayılı Yasayı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının himayesinde düzenlemek için bir çerçeve oluşturmaya çalışacağız. Bu da çok kıymetli bir adım olacak."

"3600 EK GÖSTERGE KONUSU BERABER ÇALIŞILACAK"

Toplu sözleşmede birçok ünvandaki çalışanların gözetildiği başlıkların olduğunu belirten Yalçın, şöyle devam etti:

"3600 ek gösterge konusu beraber çalışılacak ve uygun bir zamanda hükümete teslim edilecek. Bu açıdan bu toplu sözleşmede masaya gelirken birçok maddeyle gelmiştik ve bunlar revize edilerek daha sonra 960 maddede tasnif edilmişti. Masadan çözüm üretelim diye olağanüstü gayret gösterdik. Hizmet kolu bazında çok önemli adımların atıldığını görüyoruz. Ülkemizin şartlarını dikkate alarak, ülkemizin şartları nispetinde olumlu yaklaşılan maddeler oldu. Şüphesiz daha fazla kazanım üretmek için elimizden gelen gayreti yine göstermeye devam edeceğiz."

NE OLMUŞTU?

Hükümet son teklifinde 2024 için toplam yüzde 25, 2025 için ise toplam yüzde 11 zam teklif etmişti. Ancak 2024 için toplam yüzde 70, 2025 için ise yüzde 40 zam isteyen Memur-Sen bu teklifi kabul etmemişti.

Kaynak: İHA

Vedat Işıkhan, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Toplu sözleşme görüşmelerinden sonuç çıkmadı! Zam oranını Hakem Kurulu belirleyecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Toplu sözleşme görüşmelerinden sonuç çıkmadı! Zam oranını Hakem Kurulu belirleyecek - Son Dakika
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