Bakan Işıkhan: SGK\'ya en borçlu 5 belediyenin tamamı CHP\'li belediyelerdir

Politika

İmamoğlu mu Kurum mu? İşte 9 şirketin yaptığı anketin ortalaması

Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Vedat Işıkhan, Keçiören AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi'nde ziyaret gerçekleştirdi. Bakan Işıkhan, ziyaret sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. SGK'ya en borçlu 5 belediyenin tamamının CHP'li belediyeler olduğunun altını çizen Bakan Işıkhan, " Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin en borçlu belediye olduğunu ifade etti.

"PRİM BORÇLARINI DAHİ DEVLETE ÖDEYEMİYOR"

Türkiye genelinde, Sosyal Güvenlik Kurumu'na en borçlu 5 belediyenin tamamının CHP'li belediyeler olduğunu söyleyen Işıkhan, "Ankara Büyükşehir Belediyesi şirketleriyle birlikte SGK'ya en borçlu belediyenin. Yani Ankara büyükşehir belediyesi prim borçlarını dahi devlete ödeyemiyor. 5 yıl önce 200 milyon olan borç bugün 4,5 milyar olmuştur. Ankara Büyükşehir Belediyesinin prim borcu, son 5 yılda 20 katına çıkmış durumda. Ankara Büyükşehir Belediyesi, iflas bayrağını çekmiş vaziyettedir" şeklinde konuştu.

Bu borçların, belediyelerin öncelikli olarak devlete ödemesi gereken işçilerinin sigorta prim borçları olduğunu hatırlatan Bakan Işıkhan, " İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve diğer CHPli belediyeler de aynı durumda. Al birini vur ötekine" açıklamasını yaptı.