Bakan Işıkhan: Şimdiden bir oran vermek, Asgari Ücret Tespit Komisyonumuzun iradesine gölge düşürmemeli

Politika

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Şimdiden bir oran vermek Asgari Ücret Tespit Komisyonumuzun iradesine, hassasiyetine gölge düşürmemeli. Zira komisyon tüm sosyal paydaşların olduğu bir yapıda. Tüm üyelerin iradesiyle 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak asgari ücret belli olacaktır" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ve iş insanları, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) tarafından bir otelde düzenlenen 'Çalışma Hayatının Geleceği' temalı 'Ortak Yarınlar Ödül Töreni' programına katıldı. Programda konuşan Bakan Işıkhan, "Sadece ekonomik kalkınmamıza ve refahımıza da değil aynı zamanda sosyal kalkınmamıza da katkı sunan, fikri üretimin ve emeğin ödüllendirildiği bu tür organizasyonları, toplumsal sorumluluk duygumuzu perçinleyen değerli anlar olarak görüyorum. Malum geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle 'Cumhuriyet'in 100. Yılında Çalışma Hayatı' temasıyla bir asırlık birikimimizin ortaya çıkardığı önemli projeler ödüllendirilmişti. Bu yıl ise 'Çalışma Hayatının Geleceği' temasıyla, artık başlangıcın bir adım ötesine geçerek yüzünü gelecek hedeflerine çevirmiş bir Türkiye'nin sosyal sorumluluk projeleri değerlendirilecek" diye konuştu.

'GEÇMİŞTE OLDUĞU GİBİ GELECEĞİMİZE KATKI SUNACAK FİKİRLER ORTAYA ÇIKACAKTIR'

Bu platformun da hareket noktası olan 'Ortak Yarınlar' anlayışının ortak hedefleri ve ortak bir vizyonu gerekli kıldığını belirten Işıkhan, "Aynı zamanda ortak yarınlar; sürdürülebilir, kapsayıcı, yenilikçi girişimlerle inşa edilebilir. İnanıyorum ki geçmiş dönemlerde olduğu gibi bugün de başta çalışma hayatı olmak üzere ülkemizin ve milletimizin ortak geleceğine katkı sunacak yeni fikirler ortaya çıkacaktır" ifadelerini kullandı.

'ASGARİ ÜCERETİN BİR DENGE İLE OLUŞMASINI TEMENNİ EDİYORUZ'

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 10 Aralık'ta çalışmalarına başlayacağını hatırlatan Işıkhan, "Komisyon tarafından belirlenecek asgari ücretin çalışanlarımızın refahı ve işverenlerimizin sürdürülebilir üretim kapasitesini de gözetecek bir denge ile oluşmasını temenni ediyoruz. Bu dengenin sosyal adalet anlayışımız ve ekonomik kalkınma hedeflerimiz doğrultusunda şekillenmesini ümit ediyoruz. Bizler; işçisinden işverenine, istihdamın tüm paydaşlarının hak ve menfaatlerini koruma sorumluluğumuzun bilinciyle hareket ediyor, Türkiye Yüzyılı'nda çalışma hayatına yakışan bir uzlaşıyı hep birlikte inşa ediyoruz. Asgari ücretin artışına ilişkin herkes ne kadar artacağı sorusunun cevabını arıyor. Elbette hem işveren hem işçi temsilcilerinin gönlünden geçen asgari ücret rakamları var. Ancak bildiğiniz gibi asgari ücreti; Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. İşveren ve işçi örgütlerimiz fikirlerini, düşüncelerini; komisyonda yer alan temsilcilere iletebilirler. Komisyon üyeleri; hep birlikte bu fikirleri, teklifleri değerlendirecektir. Şimdiden bir oran vermek Asgari Ücret Tespit Komisyonumuzun iradesine, hassasiyetine gölge düşürmemeli. Zira komisyon tüm sosyal paydaşların olduğu bir yapıda. Tüm üyelerin iradesiyle 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak asgari ücret belli olacaktır" diye konuştu.