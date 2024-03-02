Bakan Işıkhan: Sorumluluğunu yerine getiremeyen zihniyetin vizyonu mümkün değil

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Daha kendi sorumluluğundaki ilçelerin yolunu yapamayan, çöpünü toplayamayan, halka hizmet nedir bilmeyen bir zihniyetin küresel bir hedef ve vizyon geliştirmesi de mümkün değildir. Vizyonu oturduğu makam koltuğundan öteye geçemeyen, halkın rızkını teröre peşkeş çeken zihniyetlerden ne şehirlerimiz ne Nusaybinimiz için sağlıklı, geleceğe dönük projeler beklenemez." dedi.
Bakan Işıkhan, beraberinde AK Parti İl Başkanı Vahap Alma ve Mardin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Abdullah Erin ile Mardin'in Nusaybin ilçesinde Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışına katıldı.
Açılışta konuşan Işıkhan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selam, sevgi ve başarı dileklerini getirdiklerini söyledi.
Kuruluşundan bu yana teşkilatın her kademesinde görev yapan, bu davayı omuzlayan, şehrinin ve ülkesinin derdiyle dertlenen herkese şükranlarını sunan Işıkhan, "Yeni bir demokrasi sınavına giriyoruz. 31 Mart yerel seçimleri sıradan bir seçim değildir. 2024 yılı ülkemizin gelecek hedefleri, müreffeh yarınları için çok önemli, adeta bir dönüm noktası aşamasındayız." dedi.
Türkiye Yüzyılı şehirlerini özellikle belediyecilikle tanışmamış il ve ilçeleri gerçek belediyecilikle buluşturacaklarını aktaran Işıkhan, 1 Nisan sabahı Mardin'i de yeniden gerçek belediyecilikle buluşturacaklarını belirtti.
Kalkınmanın yerelden başladığını kaydeden Işıkhan, şöyle konuştu:
"Daha kendi sorumluluğundaki ilçelerin yolunu yapamayan, çöpünü toplayamayan, halka hizmet nedir bilmeyen bir zihniyetin küresel bir hedef ve vizyon geliştirmesi de mümkün değildir. Vizyonu oturduğu makam koltuğundan öteye geçemeyen, halkın rızkını teröre peşkeş çeken zihniyetlerden ne şehirlerimiz ne Nusaybinimiz için sağlıklı, geleceğe dönük projeler beklenemez. AK Parti belediyecilik tarihinde destan yazmış, Türkiye'yi inşa etmeye sokaklarından, mahallelerinden, ilçelerinden başlamış bir partidir. AK Parti bahaneleri değil, projeleri olan milletin bir hareketidir. Bu farkı en iyi, yıllardır AK Belediyecilikten, milli iradeden şaşmayan, rotasını liderinin yolundan ayırmayan Nusaybinliler bilir. Biz zor zamanlar görmüş, geçirmiş ama yine de bayrağımızdan, ezanımızdan, bağımsızlığımızdan asla vazgeçmemiş, her seferinde yeniden ayağa kalkmasını bilen güçlü bir milletiz. Ülkesinin her bir sokağını, caddesini yatırımlarla bezeyen belediyecilikle temel atmama şovları yaparak vatandaşına her türlü çileyi reva gören belediyeciliğin farkını biliyoruz."
Dünyanın, SİHA'ları, uçakları, arabaları, uzaya gönderdikleri astronotu ve görklerde uçan KAAN'ı konuştuğunu anlatan Işıkhan, artık 5-10 yıllık hedefler değil, yüzyıllık planlar yaptıklarını aktardı.
Programda, AK Parti İl Başkanı Vahap Alma, Mardin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Abdullah Erin, Nusaybin Belediye Başkan adayı Mehmet Çelik de konuştu.
Konuşmaların ardından Bakan Işıkhan ve davetliler, Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi.
Son Dakika › Politika › Bakan Işıkhan: Sorumluluğunu yerine getiremeyen zihniyetin vizyonu mümkün değil - Son Dakika
TBMM NATO Parlamenter Asamblesi Türk Delegasyonu Başkanı ve eski Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Diplomasi Forumu'nda Anadolu Ajansı'nın standını ziyaret etti. Çavuşoğlu, AA'nın İsrail'in Gazze'de işlediği insanlık suçlarını belge niteliğindeki fotoğraflarla gözler önüne serdiği 'Kanıt' kitabını inceledi ve teşekkür etti. Çavuşoğlu, AA'nın foruma verdiği destekten dolayı teşekkürlerini iletti.
Kayseri'de Cumhur İttifakı adayları, AK Parti Teşkilat Buluşması programında teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yaptığı konuşmada son 5 yılda en fazla yatırım yapan büyükşehir belediyesi olduklarını vurguladı. Ayrıca, AK Parti Kayseri Gençlik Kolları tarafından hazırlanan parti faaliyetlerinin anlatıldığı bir video izletildi.
İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, parti olarak tek başına seçimlere gireceklerini açıkladıktan sonra kendilerine yönelik teveccühün her geçen gün arttığını belirtti. Zorlu, Uşak İl Başkanlığı ziyaretinde yaptığı açıklamada, adayların projeleri ve siyasi kararlılığının seçimlerde belirleyici olacağını vurguladı. Ayrıca, ekonomi politikalarını eleştiren Zorlu, en düşük emekli maaşının asgari ücret seviyesine çıkarılması gerektiğini söyledi. Sığınmacı problemine de değinen Zorlu, yerel yönetimlerin sığınmacılar konusunda etkin çabalar göstermesi gerektiğini ifade etti. İYİ Parti'ye destek verilmesi durumunda kardeşlik hukukunu ve uzlaşmayı esas alan bir sistem inşa edeceklerini belirten Zorlu, Uşak'taki seçimlerde iddialarının daha da güçlendiğini söyledi.
AK Parti Kayseri İl Başkanlığı tarafından Teşkilat Buluşması programı düzenlendi.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Hedefimiz Antalya'yı geleceğe hazırlamaktır.
Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) seçim takvimine göre, kesin aday listeleri yarın il ve ilçe seçim kurullarınca ilan edilecek. Propaganda serbestliği ve bazı seçim yasakları ise 21 Mart 2024 Perşembe sabahı başlayacak. Seçmenler 31 Mart'ta sandık başına gidecek. YSK, doğudaki 32 ilde oy verme saatini bir saat erkene alarak mevsim şartları ve güneşin batış saatini dikkate aldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "CHP'nin Genel Başkanı önce İstanbul'da, Mersin'de ve kimi başka yerlerde DEM ile demlendi, ittifak yaptı"
CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, partisinin Tokat ve ilçe belediye başkan adayları tanıtım programında yaptığı konuşmada, yerel seçimlerin önemine vurgu yaparak, 2024 yerel seçimlerinin CHP için bir rövanş olduğunu belirtti. Günaydın, CHP'nin gücüyle 2028'e kalmadan Cumhuriyet aydınlığını taşıyacaklarını ifade etti.
CHP lideri Özgür Özel, Manisa'da yaptığı konuşmada bedelli askerlik yapanlara tepki göstererek, Türkiye'yi sevenlerden oy istediklerini belirtti. Özel'in bu sözleri, daha önce attığı bedelli askerlikle ilgili tweetiyle çeliştiği şeklinde yorumlandı.
AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Mehmet Raşit Ocak ve teşkilatı, Sur ilçesindeki Ulu Cami çevresindeki esnafı ziyaret etti. Ocak, esnafın sorunlarını dinleyerek vatandaşların gönlüne girmeyi amaçladıklarını belirtti. Vatandaşlar tarafından güzel karşılanan Ocak, teşkilat olarak halkın içerisinde olacaklarını vurguladı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, seçim gezilerine devam ederken ÇEDES projesini eleştirdi ve İzmir İl Müftüsünün ilköğretim çocuklarını Menemen şehidi Kubilay'ın katillerinin mezarına götürdüğünü belirtti. Özel, projenin tehlikeli olduğunu vurgulayarak, Atatürk ve laiklik karşıtlarının bu projeyi savunduğunu söyledi ve Kubilay'ın katilinin mezarına çocukları götürmenin memlekete fayda sağlamayacağını ifade etti.
Sizin düşünceleriniz neler ?