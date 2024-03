Bakan Işıkhan: Sorumluluğunu yerine getiremeyen zihniyetin vizyonu mümkün değil

Politika

Bakan Işıkhan, beraberinde AK Parti İl Başkanı Vahap Alma ve Mardin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Abdullah Erin ile Mardin'in Nusaybin ilçesinde Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışına katıldı.

Açılışta konuşan Işıkhan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selam, sevgi ve başarı dileklerini getirdiklerini söyledi.

Kuruluşundan bu yana teşkilatın her kademesinde görev yapan, bu davayı omuzlayan, şehrinin ve ülkesinin derdiyle dertlenen herkese şükranlarını sunan Işıkhan, "Yeni bir demokrasi sınavına giriyoruz. 31 Mart yerel seçimleri sıradan bir seçim değildir. 2024 yılı ülkemizin gelecek hedefleri, müreffeh yarınları için çok önemli, adeta bir dönüm noktası aşamasındayız." dedi.

Türkiye Yüzyılı şehirlerini özellikle belediyecilikle tanışmamış il ve ilçeleri gerçek belediyecilikle buluşturacaklarını aktaran Işıkhan, 1 Nisan sabahı Mardin'i de yeniden gerçek belediyecilikle buluşturacaklarını belirtti.

Kalkınmanın yerelden başladığını kaydeden Işıkhan, şöyle konuştu:

"Daha kendi sorumluluğundaki ilçelerin yolunu yapamayan, çöpünü toplayamayan, halka hizmet nedir bilmeyen bir zihniyetin küresel bir hedef ve vizyon geliştirmesi de mümkün değildir. Vizyonu oturduğu makam koltuğundan öteye geçemeyen, halkın rızkını teröre peşkeş çeken zihniyetlerden ne şehirlerimiz ne Nusaybinimiz için sağlıklı, geleceğe dönük projeler beklenemez. AK Parti belediyecilik tarihinde destan yazmış, Türkiye'yi inşa etmeye sokaklarından, mahallelerinden, ilçelerinden başlamış bir partidir. AK Parti bahaneleri değil, projeleri olan milletin bir hareketidir. Bu farkı en iyi, yıllardır AK Belediyecilikten, milli iradeden şaşmayan, rotasını liderinin yolundan ayırmayan Nusaybinliler bilir. Biz zor zamanlar görmüş, geçirmiş ama yine de bayrağımızdan, ezanımızdan, bağımsızlığımızdan asla vazgeçmemiş, her seferinde yeniden ayağa kalkmasını bilen güçlü bir milletiz. Ülkesinin her bir sokağını, caddesini yatırımlarla bezeyen belediyecilikle temel atmama şovları yaparak vatandaşına her türlü çileyi reva gören belediyeciliğin farkını biliyoruz."

Dünyanın, SİHA'ları, uçakları, arabaları, uzaya gönderdikleri astronotu ve görklerde uçan KAAN'ı konuştuğunu anlatan Işıkhan, artık 5-10 yıllık hedefler değil, yüzyıllık planlar yaptıklarını aktardı.

Programda, AK Parti İl Başkanı Vahap Alma, Mardin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Abdullah Erin, Nusaybin Belediye Başkan adayı Mehmet Çelik de konuştu.

Konuşmaların ardından Bakan Işıkhan ve davetliler, Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi.