Bakan Işıkhan, Yeşilli Uluslararası Kültür Sanat ve Kiraz Festivali'ne Katıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Bakan Işıkhan, Yeşilli Uluslararası Kültür Sanat ve Kiraz Festivali'ne Katıldı

15.06.2025 23:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Mardin'de düzenlenen 17. Yeşilli Uluslararası Kültür, Sanat ve Kiraz Festivali'ne katılarak, ilçenin kültürel ve ekonomik kalkınması için yapılan çalışmalara teşekkür etti. Festivalin gelirinin Gazze'ye bağışlanacağı belirtildi.

Bakanı Işıkhan "Yeşilli Uluslararası Kültür Sanat ve Kiraz Festivali"ne katıldı

MARDİN - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Mardin'de "Yeşilli Uluslararası Kültür, Sanat ve Kiraz Festivali"ne katıldı.

Bakan Işıkhan, Mardin'in Yeşilli ilçesinde Kaymakamlık ve belediye tarafından Yeşilli Gençlik Merkezi'nde bu yıl 17'ncisi düzenlenen "Yeşilli Uluslararası Kültür Sanat ve Kiraz Festivali'ne katıldı.

Bakan Işıkhan, yaptığı konuşmada 17. düzenlenen geleneksel Yeşilli Uluslararası Kültür, Sanat ve Kiraz Festivali'nin ülkeye, şehre hayırlı olması dileğinde bulundu. Yeşilli'nin medeniyetlerin ve kültürlerin buluşma noktası olduğunu belirten Işıkhan, "Kültürel zenginliğimizi bütün dünyaya, gelecek kuşaklara ince bir işçilikle, alın teri ve göz nuruyla aktaran el sanatlarından, yöresel tatlara; konserlerden yarışmalara ve üç gün boyunca Mardin'in birçok güzelliğinin tanıtılacağı, sergileneceği böyle bir organizasyonda emeği geçen tüm kardeşlerime teşekkür ediyorum. Hayrettin Başkanımız ve ekibi başta olmak üzere katkı sağlayan tüm hemşerilerimizi, Mardin'e ve Yeşilli'ye yaraşır bir organizasyona imza attıkları için tebrik ediyorum" dedi.

İlçenin her geçen gün geliştiğini dile getiren Işıkhan, "Yeşilli, bu çeşitliliği hem Türkiye'de hem de küresel alanda çok iyi yansıtan; topraklarımızın bereketini ve potansiyelini ortaya koyan, maddi ve manevi değerleri muhafaza eden bir ilçemizdir. Hamdolsun ilçemiz yerelde belediyemiz, genelde ise devlet yatırımlarıyla büyüyor ve gelişiyor. Yeşilli'nin ve Mardin'in yalnızca ekonomik değil, sosyal ve kültürel kalkınmasına da katkı sağlamak için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Bu festivalin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Festivalin geliri Gazze'ye bağışlanacak"

Mardin Valisi Tuncay Akkoyun da, Mardin'in sevginin, kardeşliğin, birlik ve beraberliğin en güzel yaşandığı şehirlerden biri olduğunu belirtti. Akkoyun, "Dünyanın en güzel şehirlerinden biri olan Mardin'in Yeşilli ilçesinde bu birlik ve beraberlik sağlanmış durumda. İnşallah bu kültürel ve sosyal faaliyetlerle bu bağ daha da güçlenecek. Hayrettin Başkanımızı böyle güzel bir etkinliğe imza attığı için tebrik ediyorum. Festival kapsamındaki stantlardan elde edilecek gelir Gazze'ye bağışlanacak. Bu duyarlı davranıştan dolayı değerli başkanımızı, kaymakamımızı, emeği geçenleri ve kıymetli esnaflarımızı da tebrik ediyorum. Birliğimiz, beraberliğimiz daim olsun" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Vedat Işıkhan, Kültür Sanat, Etkinlikler, Festival, Politika, Ekonomi, Yeşilli, Mardin, Yaşam, Gazze, Kiraz, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Işıkhan, Yeşilli Uluslararası Kültür Sanat ve Kiraz Festivali'ne Katıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD Eyalet Meclisi Başkanı ve eşi evlerinde öldürüldü ABD Eyalet Meclisi Başkanı ve eşi evlerinde öldürüldü
Trump: İran, nükleer silaha sahip olduğu sürece barış olmaz Trump: İran, nükleer silaha sahip olduğu sürece barış olmaz
İran’ın İsrail’e fırlattığı füzeler Hatay’dan görüldü İran'ın İsrail'e fırlattığı füzeler Hatay'dan görüldü
Cinnet getiren otobüs şoförü eşini tabancayla vurup intihar etti Cinnet getiren otobüs şoförü eşini tabancayla vurup intihar etti
Bingöl’de 4 büyüklüğünde deprem Bingöl'de 4 büyüklüğünde deprem
Mardin’de orman yangını rüzgarın etkisiyle büyüdü Mardin'de orman yangını rüzgarın etkisiyle büyüdü!
Esnafların tartışması bıçaklı kavgaya dönüştü 1 ölü, 6 yaralı Esnafların tartışması bıçaklı kavgaya dönüştü! 1 ölü, 6 yaralı
İran’dan savaşta bir ilk Hayfa’yı hipersonik füzelerle vurdular İran'dan savaşta bir ilk! Hayfa'yı hipersonik füzelerle vurdular
Aksaray’da 2 sıcak hava balonu düştü 1 kişi öldü, 31 kişi yaralandı Aksaray'da 2 sıcak hava balonu düştü! 1 kişi öldü, 31 kişi yaralandı
Otelin terasında silahlı “şampanya“ kavgası Otelin terasında silahlı "şampanya" kavgası
452 yıllık tarihi izi, her gün temizliyor 452 yıllık tarihi izi, her gün temizliyor

23:45
Can kaybı şimdiden korkunç boyutlarda İran-İsrail savaşında bilanço ağırlaşıyor
Can kaybı şimdiden korkunç boyutlarda! İran-İsrail savaşında bilanço ağırlaşıyor
22:54
Devrim Muhafızlarının kritik ismi ve iki general İsrail saldırısında öldürüldü
Devrim Muhafızlarının kritik ismi ve iki general İsrail saldırısında öldürüldü
19:51
İsrail’e ait yolcu uçakları GKRY’ye konuşlandırıldı
İsrail'e ait yolcu uçakları GKRY'ye konuşlandırıldı
19:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump’la İsrail-İran savaşını görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'la İsrail-İran savaşını görüştü
11:17
İran, Bat Yam’da bir apartmanı böyle vurdu
İran, Bat Yam'da bir apartmanı böyle vurdu
11:00
4.8 milyon takipçili fenomen ’müstehcenlik’ten gözaltına alındı
4.8 milyon takipçili fenomen 'müstehcenlik'ten gözaltına alındı
10:52
Milyarder iş insanı maç sırasında arı yutunca hayatını kaybetti
Milyarder iş insanı maç sırasında arı yutunca hayatını kaybetti
10:32
İran: Saldırılar biterse biz de dururuz
İran: Saldırılar biterse biz de dururuz
10:28
4 yaşındaki çocuk “Baba, annem beni dövüyor“ dedi, korkunç gerçek kamerada ortaya çıktı
4 yaşındaki çocuk "Baba, annem beni dövüyor" dedi, korkunç gerçek kamerada ortaya çıktı
10:28
Hindistan’da helikopter kazası: 7 ölü
Hindistan'da helikopter kazası: 7 ölü
09:52
Herzog: 10 vatandaşımızı kaybettik, çok üzücü ve zor bir sabah
Herzog: 10 vatandaşımızı kaybettik, çok üzücü ve zor bir sabah
09:34
Trump’tan İran’a yeni tehdit
Trump'tan İran'a yeni tehdit
09:34
LGS maratonu başladı 1 milyondan fazla öğrenci geleceği için ter döküyor
LGS maratonu başladı! 1 milyondan fazla öğrenci geleceği için ter döküyor
09:11
452 yıllık tarihi izi, her gün temizliyor
452 yıllık tarihi izi, her gün temizliyor
09:09
Otelin terasında silahlı “şampanya“ kavgası
Otelin terasında silahlı "şampanya" kavgası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.06.2025 00:24:28. #7.13#
SON DAKİKA: Bakan Işıkhan, Yeşilli Uluslararası Kültür Sanat ve Kiraz Festivali'ne Katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.