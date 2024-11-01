Bakan Kacır: "50 milli teknoloji atölyesini 50 üniversite kampüsümüze kurmayı amaçlıyoruz" - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Bakan Kacır: "50 milli teknoloji atölyesini 50 üniversite kampüsümüze kurmayı amaçlıyoruz"

Geniş Video İzle

Bakan Kacır: "50 milli teknoloji atölyesini 50 üniversite kampüsümüze kurmayı amaçlıyoruz" Yıldız Teknik Üniversitesi 2024-2025 Akademik Yılı düzenlenen törenle açıldı Yıldız Teknik Üniversitesi 2024-2025 Akademik Yılı düzenlenen törenle açıldı.

01.11.2024 15:22  Güncelleme: 15:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bakan Kacır: "50 milli teknoloji atölyesini 50 üniversite kampüsümüze kurmayı amaçlıyoruz"

Yıldız Teknik Üniversitesi 2024-2025 Akademik Yılı düzenlenen törenle açıldı

İSTANBUL - Yıldız Teknik Üniversitesi 2024-2025 Akademik Yılı düzenlenen törenle açıldı. Törende konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Önümüzdeki yıl milli teknoloji atölyelerini üniversite kampüslerinde kuracağız. Öğrenci kardeşlerimiz için yeni alanlar oluşturup yeni imkanlar sunacağız. İlk yılımızda 50 milli teknoloji atölyesini 50 üniversite kampüsümüze kurmayı amaçlıyoruz" dedi.

Yıldız Teknik Üniversitesi 2024-2025 Akademik Yılı açılış töreni Davutpaşa Kongre Merkezi'nde yapıldı. Programa Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Esenler Kaymakamı Süleyman Özçakıcı, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, Esenler İlçe Milli Eğitim Müdürü Feyzullah Sert, Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Eyüp Debik, çok sayıda öğretim üyesi ve öğrenci katıldı. Program saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Açılış konuşmalarının ardından Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sunum eşliğinde akademik yılın ilk dersini verdi. Protokol konuşmalarının ardından program müzik dinletisi ile sonlandı.

"Biz bu toprakları; vatan biliyoruz, şehitlerimizin emaneti biliyoruz"

Konuşmasında TUSAŞ'ta yapılan saldırıya değinen Bakan Kacır, "Bugün Türk Savunma Sanayii'nde 3 bin 500 firmamızda 90 binden fazla yol ve dava arkadaşımız çalışıyor. Geçtiğimiz hafta TUSAŞ'a bir terör saldırısı düzenlendi. TUSAŞ bizim göz bebeği kurumlarımızdan biri. Mühendisimiz, teknisyenlerimiz, güvenlik görevlimiz ve bir taksi şoförümüz toplamda 5 kardeşimiz şehit edildi. Yaralılarımızın hızla sağlıklarına kavuşmaları için duacıyız. Türkiye'nin savunma sanayiindeki hızlı yükselişi dünyada harp paradigmalarını değiştiriyor. Bu sadece topraklarımızdan söküp attığımız terör örgütlerini değil, onların arkalarındaki şer odaklarını da fazlasıyla rahatsız ediyor. TUSAŞ'ta bir mühendis kardeşimizin söylediği sözler aslında bizim parolamız. Hainlere inat daha fazla çalışacağız, daha fazla üreteceğiz. Biz inançlı, işine aşkını, heyecanını, coşkusunu katan bir milletiz. Biz bu toprakları; vatan biliyoruz, şehitlerimizin emaneti biliyoruz. Geleceğe taşıyacağımız, yüzyıllar boyunca bu topraklarda hür ve bağımsız yaşayacak Türk milletinin evlatlarının emaneti olarak addediyoruz. Biliyoruz ki milli teknoloji hamlesinde savunma sanayinde ortaya koyduğumuz başarıları diğer alanlara da yaygınlaştırmak zorundayız" şeklinde konuştu.

"50 milli teknoloji atölyesini 50 üniversite kampüsümüze kurmayı amaçlıyoruz"

"Önümüzdeki yıl milli teknoloji atölyelerini üniversite kampüslerinde kuracağız" diyen Fatih Mehmet Kacır, konuşmasına şöyle devam etti: "Türkiye'nin dört bir yanında Deneyap atölyeleri kuruyoruz. 81 şehrimizde 130 Deneyap atölyesinde 35 bine yakın öğrencimiz, 11 yaşından itibaren eğitim görüyor. Türkiye'nin tüm şehirlerinde özel yetenekli öğrencilerimizi 11 yaşından itibaren tespit ediyoruz. Onların robotik, kodlama, siber güvenlik, tasarım düşüncesi vb. alanlarda takım çalışması esaslı eğitim programlarına dahil ediyoruz. Geleceğin teknoloji yıldızlarını bu programlarla yetiştiriyoruz. Yeni nesil yazılım eğitimlerini Türkiye'de gerçekleştirip yaygınlaştırıyoruz. Pek çok gencimizin yazılım geliştirme kabiliyetinin gelişmesi için çaba gösteriyoruz. Üniversite eğitimlerinin reel sektörle daha yakın bir etkileşim içinde olmasını hedefliyoruz. Bugün 204 üniversitemiz sektör kampüste programında bakanlığımızla işbirliğini sürdürüyor. Reel sektörden insanların verdiği bu derslerde sektörün problemlerine yönelik öğrencilerimizin deneyim kazanması imkanı ortaya çıkıyor. Önümüzdeki yıl milli teknoloji atölyelerini üniversite kampüslerinde kuracağız. Öğrenci kardeşlerimiz için yeni alanlar oluşturup yeni imkanlar sunacağız. İlk yılımızda 50 milli teknoloji atölyesini 50 üniversite kampüsümüze kurmayı amaçlıyoruz. Bütün bunlar Türkiye'nin geleceğe çok daha güçlü yürümesini sağlayacak. Pek çok büyük işi hep birlikte hayata geçirmemize imkan tanıyacak" ifadelerini kullandı.

"Yıldız öğrencilerimizin 292 projesiyle üniversitemiz Türkiye'de birinci oldu"

Üniversitenin Yükseköğretim Kalite Kurulu'ndan 5 yıllık Kurumsal Akreditasyon aldığını ifade eden Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Eyüp Debik ise, "Üniversitemiz Yükseköğretim Kalite Kurulu'ndan 5 yıllık Kurumsal Akreditasyon aldı. Böylece öğrencilerimizin uluslararası dolaşım kazanımını elde etmiş bulunuyoruz. Önümüzdeki dönemde gerek yönetim gerekse eğitim öğretim süreçlerimizi yeniden ele alacağız. Yapay zeka tabanlı kalite güvence sistemleri ile dijital dönüşüm gerçekleştirerek üniversitemizi güçlü ve örnek üniversite haline getireceğiz. Üniversitemizin bilimsel araştırma ve yenilik potansiyelini en üst düzeye çıkarmak için kapsamlı bir AR-GE kültürü geliştirme programı başlatıyoruz. Akademisyenlerimizi disiplinler arası araştırma grupları etrafında bir araya getirerek sinerji oluşturacağız. Yıldız öğrencilerimizin TÜBİTAK 2209-A ve B programları kapsamında kabul edilen 292 projesiyle üniversitemiz Türkiye'de birinci oldu. Her birini ayrı ayrı tebrik ediyor ve bu başarının yeni yıldız öğrencilerinin katkılarıyla artarak devam edeceğine inanıyorum. YTÜ olarak, Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi CERN'e ve Avrupa İstatistik Kurumu EUROSTAT'a tam üyeliğimiz bulunuyor. Diğer öne çıkan uluslararası üniversite ağlarına da başvuracağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Yıldız Teknik Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Teknoloji, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Kacır: '50 milli teknoloji atölyesini 50 üniversite kampüsümüze kurmayı amaçlıyoruz' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:49 5. kattan düşerek can veren Tuğba’nın ölümünde korkunç şüphe Profesör koca tutuklandı 5. kattan düşerek can veren Tuğba'nın ölümünde korkunç şüphe! Profesör koca tutuklandı
18:11 Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Yenidoğan savcısıyla ilgili iddiaları yalanladı Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Yenidoğan savcısıyla ilgili iddiaları yalanladı
17:17 Tekirdağ’da 9 aylık erkek bebeğe cinsel istismar Videoyu anne paylaşmış Tekirdağ'da 9 aylık erkek bebeğe cinsel istismar! Videoyu anne paylaşmış
16:52 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Sudani’yi kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Sudani'yi kabul etti
09:34 Galatasaraylı futbolcular Beşiktaş maçından önce amonyak koklamış Galatasaraylı futbolcular Beşiktaş maçından önce amonyak koklamış
09:19 Esenyurt’taki mitinge katılmayan Tanju Özcan: Ahmet Özer kefil olmadığım biri Esenyurt'taki mitinge katılmayan Tanju Özcan: Ahmet Özer kefil olmadığım biri
08:52 Uğurcan Çakır, Fenerbahçe maçı öncesi takımı kenara çekip tek bir şey söylemiş Uğurcan Çakır, Fenerbahçe maçı öncesi takımı kenara çekip tek bir şey söylemiş
08:51 Sokak ortasında Ankara havası oynayan kadınlar büyük ilgi çekti Sokak ortasında Ankara havası oynayan kadınlar büyük ilgi çekti
08:31 Esenyurt’a Belediyesi’ne kayyum sonrası MHP’li isim iki ilçeyi daha işaret etti Esenyurt'a Belediyesi'ne kayyum sonrası MHP'li isim iki ilçeyi daha işaret etti
08:30 Ali Koç’tan ortalığı karıştıracak iddialar: Bize içeriden saldırıyorlar Ali Koç'tan ortalığı karıştıracak iddialar: Bize içeriden saldırıyorlar
08:06 Esenyurt Belediyesi’ne kayyum olarak atanan Can Aksoy sosyal medya paylaşımlarını kaldırttı Esenyurt Belediyesi'ne kayyum olarak atanan Can Aksoy sosyal medya paylaşımlarını kaldırttı
07:59 İspanya’daki sel felaketinin boyutu uydu görüntülerine yansıdı İspanya'daki sel felaketinin boyutu uydu görüntülerine yansıdı
07:34 Ankara’daki Kuran kursunda 20 çocuğun aylarca darp edildiği ortaya çıktı Ankara'daki Kuran kursunda 20 çocuğun aylarca darp edildiği ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2024 20:00:40. #1.13#
SON DAKİKA: Bakan Kacır: "50 milli teknoloji atölyesini 50 üniversite kampüsümüze kurmayı amaçlıyoruz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.