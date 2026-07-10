Bakan Kacır: İstikrarlı Yatırım İklimi - Son Dakika
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Bakan Kacır: İstikrarlı Yatırım İklimi

Bakan Kacır: İstikrarlı Yatırım İklimi
10.07.2026 17:15
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Sanayi Bakanı Kacır, Türkiye'nin üretim gücünü ve karton sektörünün büyüme potansiyelini vurguladı.

BAKAN KACIR: İSTİKRARLI BİR YATIRIM İKLİMİ VAR

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Zonguldak'ın Çatalağzı bölgesinde bulunan karton fabrikasının yeni üretim tesisinin açılışına katıldı. Törende konuşan Bakan Kacır, "Bugün askeri insansız hava aracı üretiminde dünyada; ticari araç, güneş paneli, otobüs, beyaz eşya, tekstil, ağaç ürünleri ve çelik üretiminde Avrupa'da birinciyiz. Alüminyum, düz cam, seramik, plastik mamul, motorlu taşıtlar rüzgar türbini, kule ve komponentlerinde Avrupa'nın önde gelen üreticileri arasındayız. 23 yıl önce 36 milyar dolar olan yıllık ürün ihracatımız katma değerli üretimi önceleyen, üretim kapasitemizi büyüten, yeni ihracat pazarlarını müteşebbislerimize açan adımlarımız neticesinde 278 milyar dolara yaklaştı. Türkiye bugün, Çin'den sonra Orta Avrupa'ya kadar uzanan geniş kuşakta ürün ve pazar çeşitliliği açısından en önde gelen ihracatçı ülkedir. Tüm bu kazanımları; küresel tedarik zincirlerinde kırılmaların yaşandığı, enerji ve ham madde fiyatlarında ciddi dalgalanmaların görüldüğü, jeopolitik gerilimlerin arttığı, rekabetin her geçen gün daha da sertleştiği zorlu bir dönemde elde ettik. Bu başarıların arkasında kararlı bir siyasi irade, istikrarlı bir yatırım iklimi var. Türkiye'nin üretim gücüne inanan, yatırım yapan ve dünyanın dört bir yanında ay yıldızlı bayrağımızı gururla temsil eden müteşebbislerimiz var" diye konuştu.

'KARTON SEKTÖRÜMÜZ BÜYÜYOR'

Bakan Kacır, "Gıdadan ilaca, perakendeden e-ticarete kadar geniş bir üretim ekosistemine girdi sağlayan kağıt ve karton sektörümüz; katma değerli üretimi, geniş ürün çeşitliliği, ihracat kabiliyeti ve geri dönüşüm odaklı yapısıyla Türkiye'nin üretim, yeşil dönüşüm ve kalkınma hedeflerine kıymetli katkılar sunan sektörlerimizden biridir. Büyüyen ekonomimiz, sanayimizin artan üretim hacmi, perakende ve e-ticaret kanallarındaki hızlı gelişim, sektörümüz için iç pazarda önemli fırsat alanları sunuyor. Diğer yandan Avrupa'da üretim maliyetlerinin ve enerji fiyatlarının yükseldiği, birçok üreticinin kapasitesini daralttığı bir dönemde rekabetçi maliyet yapımız, güçlü lojistiğimiz ve Avrupa pazarlarına olan yakınlığımız sektörümüzü dış pazarlarda giderek daha avantajlı bir konuma taşıyor. Sanayimizin farklı kollarının ihracatta elde ettiği yeni başarılar da ambalaj, sevkiyat ve lojistik süreçlerinde kullanılan nitelikli kağıt ve karton ürünlerine olan talebi artırarak, karton sektörümüz için büyüme zemini sunuyor" dedi.

'KARBON AYAK İZİNİ AZALTAN ÜRETİCİLER, BİR ADIM ÖNE GEÇECEK'

Kacır, "Kuşkusuz doğru adımları attığımız takdirde; kağıt ve karton sektörün çok daha büyük bir gelişim potansiyelini harekete geçirebilir, ülkemizi bu alanda öncü ülkeler arasına taşıyabiliriz. Sektörümüzün sahip olduğu yüksek potansiyeli kalıcı rekabet avantajına dönüştürmenin anahtarı, hiç şüphesiz katma değerli üretimdir. Özellikle ülkemizin en büyük ticaret ortağı Avrupa Birliği'nin uygulamaya koyduğu Yeşil Mutabakat ve sınırda karbon düzenlemeleri üreticiler için sürdürülebilir üretimi bir tercih olmaktan çıkarıp, bir zorunluluk haline getiriyor. Bu yeni dönemde geri dönüşümü üretimin merkezine alan, karbon ayak izini azaltan, kaynak verimliliğini artıran üreticiler bir adım öne geçecek. Bizler, sektörde yeni bir bakış açısını zorunlu kılan bu tabloyu, kağıt ve karton sanayimiz için bir tehdit olarak değil; bilakis fırsat olarak görüyoruz" dedi.

Mutlu YUCA-Öznur GÜNEŞ/ZONGULDAK,

Kaynak: DHA

Teknoloji, Politika, İhracat, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Kacır: İstikrarlı Yatırım İklimi - Son Dakika

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