Bakan Kacır: "Savunma sanayi, ülkemizin yüksek teknolojili ürün ihracatının 10 milyar dolara yaklaşmasına katkı sağladı"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı M. Fatih Kacır, Gaziantep Sanayi Odası (GSO) ev sahipliğinde sanayicilerle istişare toplantısına katıldı. Gerçekleştirilen toplantıda konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Savunma sanayi, ülkemizin yüksek teknolojili ürün ihracatının 10 milyar dolara yaklaşmasına katkı sağladı" dedi.

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) ev sahipliğinde, Gaziantep sanayisinin mevcut durumu, sektörel konular, firmaların talep ve beklentilerinin değerlendirildiği "Sanayicilerle İstişare Toplantısı" gerçekleştirildi.

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, ülkenin üretim üslerinden olan Gaziantep'in, bir sanayi şehri olmasının yanında aynı zamanda bir özel sektör şehri olduğunu söyledi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının her daim en önemli görevlerinden birisinin de özel sektörün önündeki engelleri kaldırmak, özel sektör yatırımlarının önünü açmak olduğunu ifade eden Bakan Kacır, "Yatırım teşviklerimiz ile özel sektör yatırımlarını da hızlandırıyoruz. 6 Şubat depremlerinde diğer illerimizde olduğu gibi Gaziantep'in de yanında durarak ülkemizin en önemli yatırım teşviklerini sunduk ve yeni adımlar attık. Ayrıca bu bölgede yaşadığımız önemli imtihanlardan birisi de 14 yıl boyunca devam eden Suriye savaşı oldu. Bu noktada da önümüzdeki dönemde Suriye yeniden inşa edilirken Türkiye ve Suriye daha güçlü şekilde el ele verecek. Yeni dönemde Türkiye ve Suriye arasında mükemmel ticari ilişkiler ve ortaklıkların oluşacağına inanıyoruz" dedi.

Finansman şartları ve kredi maliyetleri konularında sanayicilerin talep ve beklentilerine önemle yaklaştıklarını kaydeden Kacır, "Firmalarımızın beklentileri doğrultusunda çeşitli teşvik ve destek imkanlarını hayata geçirdik ve bu çalışmalarımız hali hazırda devam etmektedir. Yatırımların önünde finansman yükünün bir engel olmasını arzu etmiyoruz. Bu anlayışla yeni yatırım teşvik sisteminde finansman desteklerimizi çok önemli ölçüde artırdık. Ayrıca sıkı bir fiyat istikrarı politikası uyguluyoruz. Muhakkak enflasyonu tek haneli rakamlara düşürmeyi hedefliyoruz. Bu noktadaki kararlı duruşumuz devam edecek. Şüphesiz tüketici enflasyonundaki son rakamlarda da görüldüğü gibi iyileşme devam ettikçe bu durum önümüzdeki dönemde finansman boşluğunu da iyileştirecek. Buna rağmen her geçen gün yeni tedbirler almayı da ihmal etmiyoruz. Yarınların daha iyi olacağına inanıyoruz" şeklinde konuştu.

Savunma sanayi yatırımları ve sektörün önemi ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan Kacır, "Ülkemizin bir paylayan yıldızı daha var, o da savunma sanayimizdir. Savunma sanayi, ülkemizin yüksek teknolojili ürün ihracatının 10 milyar dolara yaklaşmasına katkı sağladı. Tek başına geçtiğimiz yıl 7,2 milyar dolar ihracat gerçekleştiren savunma sanayi, ekonomideki rolünün yanı sıra ülkemizin istiklali ve istikbali için de çok büyük bir değerdir. Sanayicilerimizin, sadece bugünkü sorunlarımıza bakmaksızın geleceğe yönelik hazırlıklarını sürdüreceklerine inanıyoruz. İnşallah hep birlikte cumhuriyetimizin ikinci asrını Türkiye yüzyılı kılacak adımlar atmaya devam edeceğiz. Misafirperverlikleri için Gaziantep Sanayi Odamıza teşekkür ediyor, toplantımızın hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

GSO Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu da, Gaziantep'in üretim gücüne, ihracat potansiyeline ve yatırım iştahına dikkat çekerek, "Bakanımızı şehrimizde ağırlamaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Gaziantep, her şartta üretmeye devam eden, ülkesine katkı sunmayı ilke edinmiş güçlü bir sanayi altyapısına sahip. Ancak bu yapının sürdürülebilirliğini sağlamak için çözüm bekleyen yapısal sorunlarımız ve destek ihtiyacı duyduğumuz alanlarımız var. Bugün burada iş dünyamızın görüşlerini doğrudan bakanımıza aktarabilmek çok kıymetli. Bu toplantının kentimiz ve sanayimiz adına hayırlı sonuçlar doğuracağına inanıyorum" dedi.

Gaziantep'in üretim, ihracat ve sağladığı istihdam ile ülke kalkınmasına en büyük katkıyı sağlayan şehirlerin başında geldiğini belirten GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi ise konuşmasında, "Pandemi, Ukrayna-Rusya savaşı, bölgemizde yaşadığımız deprem felaketi, küresel krizler ve iç piyasadaki daralmaya rağmen iş dünyası olarak hem ayakta kalma mücadelesi veriyor, hem de yeniliklere adapte olmak için büyük bir çaba gösteriyoruz. 2023 yılındaki deprem ve 2024 yılının ekonomik şartlarına rağmen her iki yılda da 10'ar milyar dolar ihracat gerçekleştirdik. Gaziantep en fazla ihracat yapan 6. il konumundadır. Kent genelinde 5 bin 200'ün üzerinde imalatçı firma faaliyet gösteriyor ve toplamda 435 bin 462 kişi istihdam ediliyor. Gaziantep sanayisinde 160 alanda binlerce çeşit üretim yapılmaktadır" ifadelerini kullandı.

Ünverdi, "En zor dönemde ülkemize moral olan Gaziantep sanayisi bugünlerde zorluklar yaşıyor. Savaş ve gerilimlerin etkisiyle dış pazarda azalan talep; iç piyasada ise devam eden ekonomik daralma firmalarımızı olumsuz etkiliyor. Hammadde, enerji, işçilik ve nakliye fiyatları rekabet gücümüzü zayıflatıyor. Özellikle banka kredi faizlerinin yüksek oluşu bugün üreticilerimizin ve ticaret erbabının en büyük sorunu haline gelmiş durumdadır. Enflasyon hedeflerine ulaşılması ve fiyat istikrarı konusunda Orta Vadeli Programa tam destek veriyoruz ancak, şartların ağırlaştığı bu dönemde üreten kesimin bu süreci atlatabilmesi için ivedi olarak kaynak bulması ve düşük maliyetli kredi imkanına kavuşması hayati önem taşıyor" diye konuştu.

Toplantı soru-cevap bölümü ve hediye takdiminin ardından sona erdi.

Toplantıya, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Kilis Valisi Tahir Şahin, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, GSO Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu, Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Gaziantep Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı M. Tuncay Yıldırım, Gaziantep Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, Gaziantep OSB Başkanı Cengiz Şimşek katıldı. - GAZİANTEP