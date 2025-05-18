Bakan Kacır: "Savunma sanayisinde dünyada yüzde 68'lik bir pazar payıyla dünya birincisi olmayı başardık" - Son Dakika
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Politika

Bakan Kacır: "Savunma sanayisinde dünyada yüzde 68'lik bir pazar payıyla dünya birincisi olmayı başardık"

Bakan Kacır: "Savunma sanayisinde dünyada yüzde 68'lik bir pazar payıyla dünya birincisi olmayı başardık" Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Üretken Esenler Proje Yarışması finalinde, "Bizler sizin önünüzü açmaya, varsa önünüzdeki engelleri kaldırmaya, geliştirdiğiniz yenilikçi...

18.05.2025 20:48
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Bakan Kacır: "Savunma sanayisinde dünyada yüzde 68'lik bir pazar payıyla dünya birincisi olmayı başardık"

İSTANBUL - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Üretken Esenler Proje Yarışması finalinde, "Bizler sizin önünüzü açmaya, varsa önünüzdeki engelleri kaldırmaya, geliştirdiğiniz yenilikçi işlerin gerçeğe dönüşmesi için sizlerin yanında olmaya devam edeceğiz. Savunma sanayisinde dünyada yüzde 68'lik bir pazar payıyla dünya birincisi olmayı başardık" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İstanbul'un Esenler ilçesinde düzenlenen Üretken Esenler Proje Yarışması finaline katıldı. Esenler Gençlik Merkezi'ndeki programa Bakan Kacır'ın yanı sıra, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu ve çok sayıda davetli katıldı. Bakan Kacır, yaptığı konuşmada Teknopark Esenler'in sıradan bir teknoloji geliştirme üssü olmayacağını belirterek, "Özellikle bugünün insanının yaşamına, günlük hayatına değer katacak akıllı şehir projelerinin harmanlandığı, geliştirildiği ve şehirlerimize kazandırılmasına öncülük edildiği bir merkez olacak. Sadece Türkiye'den değil dünyanın dört bir yanından akıllı şehir teknolojisi geliştiren markaların, firmaların buluştuğu, teknolojik girişimleriyle start-up dediğimiz filiz firmalarla, filiz şirketlerle bir araya geldikleri bir teknoloji üssü olacak. ve bu üstün adresi, merkezi Esenler olacak. İnanıyorum ki Teknopark Esenler, Esenlerli gençlerimiz için, onların milli teknoloji hamlesi yolculuğuna daha yoğun şekilde katılmalarını sağlayacak çok önemli bir kazanım olacak" şeklinde konuştu.

"20-25 yıl öncesinde Türkiye'nin bu büyüklükte başarılar hayata geçirebileceğine kimse ihtimal vermezdi"

Türkiye'nin savunma sanayisinde dünyada yüzde 68'lik pazar payı ile birinci olduğunu belirten Bakan Kacır, "20-25 yıl öncesinde Türkiye'nin bu büyüklükte başarılar hayata geçirebileceğine muhtemelen pek kimse ihtimal vermezdi. Ama şimdi Türkiye, savunma sanayisinde ihtiyaç duyduğu ürünlerin yüzde 80'den fazlasını yerli ve milli olarak geliştiren, insansız hava araçları alanında, savunma sanayinde dünyada yüzde 68'lik bir pazar payıyla dünya birincisi olmayı başarmış. Kara araçlarından deniz platformlarına, denizaltı sistemlerine, haberleşme sistemlerine, uydu teknolojilerine her alanda fark oluşturan bir ülke haline geldi. Kendi haberleşme uydusunu geliştirebilen, üretebilen 11 ülkeden biri Türkiye. Kendi görüntüleme uydularıyla yeryüzünün herhangi bir noktasından hiçbir kısıtlama olmaksızın yüksek çözünürlükle görüntü alabilen kabiliyetlere sahip bir ülke Türkiye" şeklinde konuştu.

"Sizlerin arasından Türkiye'nin ve insanlığın geleceğine imza atacak gençler yetişecek"

Türkiye'nin tarihi başarılara imza attığını herkesin göreceğini vurgulayan Bakan Kacır, "On yıllar boyunca 'yapamazsınız, başaramazsınız' diyenlere inat Türk milleti bir sağlam iradenin peşinden gitmiş, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bu muazzam projeleri adım adım hayata geçirmeyi başarmıştır. Dünyada 400'den fazla nükleer santral var. Henüz Türkiye'de çalışan bir nükleer santral yok. 70 yıla yakın zamandır Türkiye'de nükleer santral projesi konuşuluyordu. İşte şimdi inşallah yakın zamanda Türkiye'nin ilk nükleer santrali de devreye alınacak. 'Türkiye'de petrol vardı da biz mi içtik?' diyordu geçmiş dönemin siyasetçileri. Şimdi terörden temizlediğimiz topraklarda, Gabar'da günde 81 bin varil petrol üretimi gerçekleşiyor. Karadeniz'de doğalgaz keşifleri yapılıyor. Hangi alana bakarsanız bakın Türkiye'nin tarihi başarılara imza attığını görürsünüz. Ama bizim en büyük gücümüz ne topraklarımızda, denizlerimizde keşfettiğimiz petrol ya da doğalgaz ne savunma sanayiinde geliştirdiğimiz sistemler, ne yerli otomobil gibi projelerdir. Bizim en büyük gücümüz inanmış, hayal kuran, araştıran, geliştiren, üreten ve Türkiye Yüzyılı'na imzasını atan sizlersiniz, Türk gençliğidir, tek nefes kuşağıdır. İnanın şu programların her birine koşar adım bu duygularla geliyoruz. Biliyoruz ki, sizlerin arasından Türkiye'nin ve insanlığın geleceğine imza atacak gençler yetişecek. Bir Selçuk Bayraktar'ı daha keşfetmek, bütün bu projeleri yapmaya Allah'ın izniyle değer diye düşünüyoruz. Bir Aziz Sancar'ı daha bu topluluklar içinden yetiştirmek, bir gencimize geleceğin Aziz Sancar'ı olma heyecanı ve inancı kazandırmak, Allah'ın izniyle bütün bu projeleri yapmak için değer diye inanıyoruz. Bizler sizin önünüzü açmaya, varsa önünüzdeki engelleri kaldırmaya, geliştirdiğiniz yenilikçi işlerin gerçeğe dönüşmesi için sizlerin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: İHA

Mehmet Fatih Kacır, Teknoloji, Politika, Esenler, Ekonomi, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Kacır: 'Savunma sanayisinde dünyada yüzde 68'lik bir pazar payıyla dünya birincisi olmayı başardık' - Son Dakika

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