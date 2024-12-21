Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır: Türkiye, Harp Paradigmalarını Değiştiriyor

Politika

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Fatih Mehmet Kacır, Osmaniye'de yaptığı konuşmada, "Bayraktar'la, Akıncı'yla, Aksungur'la, ANKA'yla, Hürkuş'la, Hürjet'le, ATAK'la, Gökbey'le, Kızılelma'yla, KAAN'la Türk milleti, gökyüzüne imzasını attı. Şimdi artık harp paradigmalarını değiştiren Türkiye'yi konuşuyor, dünya" dedi.

Bakan Fatih Mehmet Kacır, AK Parti Sözcüsü Adana Milletvekili Ömer Çelik, AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanı Hamza Dağ ile Tosyalı Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Osmaniye 8'inci Olağan İl Kongresi'ne katıldı. Program öncesi Osmaniye Belediyesi Mehter Takımı mini konser verdi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Mehmet Kacır, programda yaptığı konuşmada, "Biz çok güçlü ve büyük bir aileyiz. Biz AK Parti'yiz. 22 yıldır Türkiye'ye asırlık hizmetler kazandıran biziz. Memleketi baştan başa yollarla, demir ağlarla, hızlı trenlerle, hava limanlarıyla donatan biziz. Eğitimden sağlığa, gençlikten spora, her alanda Türkiye'ye çağ atlatan biziz. Türkiye'de bir üretim devrini gerçekleştiren Türkiye'yi dünyanın üretim merkezlerinden biri haline getiren biziz. Organize sanayi bölgelerinin sayısını 192'den 364'e çıkaran biziz. OSB'lerde fabrika sayısını, 11 binden 59 bine yükselten biziz. OSB'lerde istihdamı, 415 binden 2 milyon 700 bine yükselten biziz. Türkiye'nin ticari araç üretiminde, demir çelik üretiminde, çimento üretiminde, güneş paneli üretiminde, beyaz eşya üretiminde, Avrupa'da lider olmasını sağlayan biziz" dedi.

Devrim otomobilinin yolda bırakıldığını belirten Bakan Kacır, "Ama 60 yıllık aradan sonra Türk milletini devrin otomobiliyle buluşturan AK Parti, buluşturan biziz. Vecihi Hürkuş diye bir isim var İstiklal Savaşı kahramanı. Burada milletvekillerimiz var. Vecihi Hürkuş üç kez Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından takdirname ile taltif edilmiş bir kahraman. Uçaklar üretti. 'Uçuramazsın' dediler. Çünkü sertifikası yok uçaklarının. 'Başvurayım, sertifika alayım uçaklarıma' dedi. Bu kez 'Senin uçaklarına sertifika düzenleyebilecek bir kurum maalesef bulunmuyor' dediler. Onun da önü kesildi. İşte böylesi akamete uğratılmış hikayeler tarihine dönmüştü Türkiye'nin sanayileşme havacılık yolculuğu. Ama iki binli yıllarda bir sağlam irade, bir güçlü lider 'Bu ülkenin neye ihtiyacı varsa biz onu kendi evlatlarımızın alın teriyle, akıl teriyle geliştireceğiz, üreteceğiz' dedi. Nihayetinde ne oldu? Bayraktar'la, Akıncı'yla, Aksungur'la, ANKA'yla, Hürkuş'la, Hürjet'le, ATAK'la, Gökbey'le, Kızılelma'yla, KAAN'la Türk milleti gökyüzüne imzasını attı. Şimdi artık harp paradigmalarını değiştiren Türkiye'yi konuşuyor dünya" diye konuştu.

'DENGE KURAN BİR TÜRKİYE VAR ARTIK'

Karabağ'da 30 yıllık işgalin son bulduğunu vurgulayan Bakan Kacır, şöyle konuştu:

" Libya'da oyunu biz bozduk. Orta Doğu'da birilerinin planlarını biz altüst ettik. Terörü topraklarımızdan kazıdık attık, sildik attık. Yetmedi sınırlarımızın ötesinde kurulmaya çalışılan haritalarını da Allah'a hamdolsun biz parçaladık, biz parçalıyoruz. Bol yıldızlı bayrakları kabullenmemiş şehidinin kanıyla boyanmış ay yıldızlı bayrağın gölgesinde ilelebet yaşamaya ant içmiş Türk milletini kim neye mecbur edebilir? Neye mahkum edebilir? Bugün Afrika'dan Orta Doğu'ya, Avrupa'dan uzak Asya'ya oyun kuran, denge kuran bir Türkiye var artık. Vakit Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde büyük ve güçlü Türkiye vaktidir."

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanı Hamza Dağ'ın da yaptığı konuşmaların ardından kongre gerçekleştirildi.