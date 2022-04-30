Bakan Karaismailoğlu Ramazan Bayramı'nın 2. günü Rize'ye geliyor - Son Dakika

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ramazan Bayramı'nı Karadeniz'de hemşehrileri ile geçirecek.

Bakan Karaismailoğlu 3 Mayıs Salı günü (bayramın ikinci günü) saat 13.00'da, açılışı 14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek olan Rize- Artvin Havalimanı'nda incelemelerde bulunacak. Karaismailoğlu ardından basın açıklaması gerçekleştirerek, Dünyada 5., Türkiye'de ise 2. denize dolgu yaparak inşa edilen Rize-Artvin Havalimanının detaylarını basın ile paylaşacak. - RİZE