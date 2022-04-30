Bakan Karaismailoğlu Ramazan Bayramı'nın 2. günü Rize'ye geliyor - Son Dakika
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Bakan Karaismailoğlu Ramazan Bayramı'nın 2. günü Rize'ye geliyor

30.04.2022 13:39
Bakan Karaismailoğlu Ramazan Bayramı'nın 2. günü Rize'ye geliyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ramazan Bayramı'nı Karadeniz'de hemşehrileri ile geçirecek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ramazan Bayramı'nı Karadeniz'de hemşehrileri ile geçirecek.

Bakan Karaismailoğlu 3 Mayıs Salı günü (bayramın ikinci günü) saat 13.00'da, açılışı 14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek olan Rize- Artvin Havalimanı'nda incelemelerde bulunacak. Karaismailoğlu ardından basın açıklaması gerçekleştirerek, Dünyada 5., Türkiye'de ise 2. denize dolgu yaparak inşa edilen Rize-Artvin Havalimanının detaylarını basın ile paylaşacak. - RİZE

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Adil Karaismailoğlu, Ramazan Bayramı, Karadeniz, Rize, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Bakan Karaismailoğlu Ramazan Bayramı'nın 2. günü Rize'ye geliyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bakan Karaismailoğlu Ramazan Bayramı'nın 2. günü Rize'ye geliyor - Son Dakika
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