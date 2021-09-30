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Bakan Karaismailoğlu: "Türkiye'yi şaha kaldırıyoruz" - Son Dakika

Bakan Karaismailoğlu: "Türkiye'yi şaha kaldırıyoruz"

30.09.2021 22:57

Bakan Karaismailoğlu: "Türkiye'yi şaha kaldırıyoruz" Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: "19 yılda ülkemizin ulaşım ve iletişim altyapısına yaklaşık 1 trilyon 119 milyar lira yatırım yaptık" "Proje bittiğinde yıllık toplam 108,3 milyon TL tasarruf edilecek" Ulaştırma ve Altyapı...

Bakan Karaismailoğlu: "Türkiye'yi şaha kaldırıyoruz"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu:

"19 yılda ülkemizin ulaşım ve iletişim altyapısına yaklaşık 1 trilyon 119 milyar lira yatırım yaptık"

"Proje bittiğinde yıllık toplam 108,3 milyon TL tasarruf edilecek"

ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Lafla peynir gemisi yürütmeye çalışanlara inat; gençlerimize iş, hanelere aş, halkımıza refah taşıyor; Türkiye'yi şaha kaldırıyoruz" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Ankara-Akyurt Fuar ve Sanayi Bölgesi-2 Köprülü Kavşakları Açılış Töreni'ne katıldı. Bakan Karaismailoğlu açılış töreninde yaptığı konuşmada Türkiye'ye yaptıkları yatırımlarla geleceğin Türkiye'sini inşa ettiklerini, bunun içinde 7/24 çalıştıklarını ifade ederek "Türkiye, artık yatırımlarını bütçe bulamadığı için yapamadığı dönemleri geride bıraktı. Ülkemiz her alanda büyüyen, birbirinden önemli projeleri hayata geçiren, yaptığı yatırımlarla sadece bölgesinde değil, küresel planda ana oyun kuruculardan biri haline geldi. Türkiye'ye çağ atlatan projelerimizle, istihdama, ticarete, ekonomiye destek oluyor; Geleceğin Türkiye'sini inşa ediyoruz" dedi.

"Türkiye'yi şaha kaldırıyoruz"

Durmadan 7/24 hizmet esasına göre Türkiye için çalıştıklarını söyleyen Bakan Karaismailoğlu, "Lafla peynir gemisi yürütmeye çalışanlara inat; gençlerimize iş, hanelere aş, halkımıza refah taşıyor; Türkiye'yi şaha kaldırıyoruz. Sizlerin de gördüğü üzere; biz ülkemizin geleceği adına ürettiğimiz projelerimize, karşı çıkmak için hazır bekleyenler ancak heykel yapabiliyor. Biz kimseye kulak asmadan milletimizden aldığımız güçle yıllardır olduğu gibi; yurdun her noktasına, ekonomik canlılığı, üretimi, istihdamı, eğitimi, sağlığı, sosyal ve kültürel gelişmeyi taşıdık, taşımaya da devam edeceğiz" diye konuştu.

"19 yılda ülkemizin ulaşım ve iletişim altyapısına yaklaşık 1 trilyon 119 milyar lira yatırım yaptık"

Necip Fazıl Kısakürek'in "Devler gibi eserler bırakmak için, karıncalar gibi çalışmak lazım" sözlerini sürekli akıllarına bulundurduklarını dile getiren Bakan Karaismailoğlu, "Biz, devler gibi eserler bırakmak, ülkemize silinmez izler nakşetmek, Türkiye'nin ilerlemesine, kalkınmasına, daha fazla huzur ve refaha erişmesine azami katkıyı sağlamak için çalışıyoruz. Bu çalışma prensibiyle de Türkiye'nin yıllardır süren ulaşım altyapısı problemini büyük ölçüde çözdük. Son 19 yılda ülkemizin ulaşım ve iletişim altyapısına yaklaşık 1 Trilyon 119 Milyar Lira yatırım yaptık. Bölünmüş yol uzunluğumuzu 28 bin 339 kilometreye çıkardık. Otoyol uzunluğumuzu 3 bin 532 kilometreye ulaştırdık. 26 olan aktif havalimanı sayımızı 56'ya yükselttik. Doğru sivil havacılık projeleri ile havayolunu halkın yolu yaptık. İnsanımızı yüksek hızlı tren ile tanıştırdık ve dünyanın sekizinci Avrupa'nın ise altıncı yüksek hızlı tren işletmecisi olduk. Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osmangazi Köprüsü, Avrasya Tüneli, Çamlıca Kulesi, Marmaray, İstanbul Havalimanı, İzmir-İstanbul, Ankara-Niğde ve Kuzey Marmara Otoyolları gibi nice dev ulaştırma projelerini tamamladık" ifadelerini kullandı.

Ankara-Çankırı yolunun önemi artacak

Akyurt'ta bulunan sanayi tesislerinin artan ulaşım ihtiyaçlarının etkin bir şekilde karşılamak için gelişmiş bir ulaşım ağının tesis edilmesine yönelik çalışmalar gerçekleştirdiklerini söyleyen Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Projemiz ile Ankara ile Akyurt Polis Yüksek Okulu Mevkii arasında kalan 2x2 şeritli 17 km'lik bölünmüş yol kesimi, trafiğe 3 gidiş, 3 geliş olmak üzere 6 şeritli hizmet verecek şekilde yeniliyoruz. Yine proje kapsamında 3 adet farklı seviyeli kavşak ile 4 adet hemzemin kavşak inşa ediyoruz. Bugün de, yapım çalışmalarının tamamlandığı 4 kilometrelik yol ile Sanayi Bölgesi-2, Fuar Farklı Seviyeli Kavşakları ve 1 adet hemzemin kavşağı kapsayan toplam 5,5 kilometrelik kesim hizmete açmanın mutluluğunu yaşıyoruz.

Projemiz tamamlandığında Ankara'nın Çankırı üzerinden Batı Karadeniz'e bağlandığı güzergahın Ankara-Akyurt kesiminde transit ve sınai trafiğin neden olduğu yoğunluk azalacaktır. Anayolun şerit sayısı artırılırken, katılım noktalarında inşa edilen farklı seviyeli kavşaklarla bölgesel ve transit trafik akışı birbirinden ayrılarak emniyetli ve konforlu ulaşım hizmeti tesis edilecektir. Ayrıca, Ankara-Akyurt kesimi, aynı zamanda Ankara-Çankırı-Kastamonu-Sinop kuzey-güney aksında yer alıyor. Bu projemiz ile daha önce gerçekleştirilen çalışmalarla büyük bölümü bölünmüş yol haline getirilen ve Ilgaz Dağı geçişi Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli ile geçilen güzergahın ulaşım standardı da artırılacak.

Antik dönemde Anadolu'nun en önemli ticaret yolları arasında yer alan 'Kral Yolu' güzergahında bulunan Ankara-Çankırı Yolu, gerçekleştirilen yapım çalışmalarıyla geçmişte olduğu gibi günümüzde de ticari ve sınai amaçlı taşımacılıkta önemli bir konuma kavuşacak."

"Proje bittiğinde yıllık toplam 108,3 milyon TL tasarruf edilecek"

Projelere sadece yol amaçlı bakılmaması gerektiğini bunun yanında bölge halkına farklı alanlarda da katkı sağladığını ifade eden Karaismailoğlu, "Yapılan her yeni yol, akarsular gibi, geçtikleri yerlerin istihdamına, üretimine, ticaret, kültür ve sanatına can katıyor. Bu noktada Akyurt Yolu da hem ilçemizin hem de bölgemizin sosyo-ekonomik gelişimine büyük katkı sağlayacak. Aynı zamanda proje bittiğinde zamandan 100,5 milyon TL, akaryakıttan 7,8 milyon TL olmak üzere yıllık toplam 108,3 milyon TL tasarruf edilecek. Karbon salınımı da 3 bin 145 ton azalacak" değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Karaismailoğlu, Akyurt'a yapılan köprülü kavşağın açılışının ardından Akyurt Kaymakamlığını, AK Parti Akyurt İlçe Başkanlığını, Akyurt Belediye Başkanlığını ve İlçe esnafını ziyaret etmek üzere ilçe merkezine gitti.

Bakan Karaismailoğlu: Türkiye'yi şaha kaldırıyoruz
Bakan Karaismailoğlu: Türkiye'yi şaha kaldırıyoruz
Bakan Karaismailoğlu: Türkiye'yi şaha kaldırıyoruz
Bakan Karaismailoğlu: Türkiye'yi şaha kaldırıyoruz

Adil Karaismailoğlu, Türk Lirası, Yatırım, Türkiye, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Bakan Karaismailoğlu: 'Türkiye'yi şaha kaldırıyoruz' - Son Dakika


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