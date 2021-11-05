Üye Girişi
Son dakika haberleri! Bakan Kasapoğlu, "'Yakın ışıkları, Türkiye aydınlansın' diyerek başladığımız yolculuk heyecanla devam ediyor" - Son Dakika

Son dakika haberleri! Bakan Kasapoğlu, "'Yakın ışıkları, Türkiye aydınlansın' diyerek başladığımız yolculuk heyecanla devam ediyor"

05.11.2021 16:36

Gelen son dakika haberine göre Bakan Kasapoğlu, "'Yakın ışıkları, Türkiye aydınlansın' diyerek başladığımız yolculuk heyecanla devam ediyor" Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Zonguldak ziyareti kapsamında AK Parti il teşkilatında konuştu.

Bakan Kasapoğlu, "'Yakın ışıkları, Türkiye aydınlansın' diyerek başladığımız yolculuk heyecanla devam ediyor"

ZONGULDAK - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Zonguldak ziyareti kapsamında AK Parti il teşkilatında konuştu. Kasapoğlu, "'Yakın ışıkları Türkiye aydınlansın' diyerek başlayan bu yolculuk hamdolsun ki Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğiyle, onun engin vizyonuyla 84 milyonun kardeşlik anlayışıyla adalet ve kalkınma misyonunu her geçen gün güçlendiren bir heyecanla devam ediyor ve edecek" ifadelerine yer verdi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Zonguldak ziyaretleri kapsamında Çaydeğirmeni beldesinin ardından Valilik makamını ziyaret etti. Vali Mustafa Tutulmaz ve protokol üyeleri tarafından karşılanan Bakan Kasapoğlu; Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı. Ziyaret sonrası kentteki spor yatırımlarına ilişkin değerlendirme toplantısı yapan Bakan Kasapoğlu, toplantı çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kasapoğlu, "Valiliğimizde toplantı yaparak her alandaki çıtayı yükseltiyoruz. Tabi ki statta bunlardan bir tanesi. Onunla ilgili çalışmalara hız verme kararı aldık. Hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Valilik makamı ziyareti sonrası Gazipaşa Caddesi'nde esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi. Esnafları tek tek gezen Bakan Kasapoğlu, yolda karşılaştığı vatandaşlarla ve gençlerle sık sık sohbet etti. Ziyaret ettiği esnaflara kitap takdim eden Bakan Kasapoğlu, ziyaretler kapsamında AK Parti il teşkilatında partililer ile buluştu.

"Zonguldak'taki yatırımları gözden geçirdik"

Bakan Kasapoğlu, partililerle bir araya geldiği toplantıda kentteki spor yatırımlarına değindi. Kentin gençlik ve spor yatırımlarını daha ileriye taşıma idealinde omuz omuza, el ele yürümeye devam edeceklerinin altını çizen Bakan Kasapoğlu, "Bugünkü çalışmalarımızı Zonguldak ilçeleri başta olmak üzere hayırlı olmasını diliyorum. Bugün hem Zonguldak'ın spor yatırımlarını son 19 yılda bu anlamda gerçekleştirdiğimiz pek çok yatırımı gözden geçirdik. Bundan sonraki süreçte spor adına neleri yapacağız. Bugünümüz yarınımız en büyük umudumuz gençlerimiz için hem bugüne kadar tabloyu konuştuk. Çalışmaları müzakere ettik. Tıpkı bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki sürece Zonguldak'ı gençlik ve spor alanında daha ileriye taşlıma idealimizde el ele omuz omuza yürümeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

"İnsanlık için umut olmaya, beraber olmaya devam edelim"

Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti'nin kuruluş yıldönümünü hatırlatarak "Önceki gün 3 Kasım hep birlikte idrak ettik. 'Yakın ışıkları Türkiye aydınlansın' diyerek başlayan bu yolculuk hamdolsun ki Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğiyle, onun engin vizyonuyla 84 milyonun kardeşlik anlayışıyla adalet ve kalkınma misyonunu her geçen gün güçlendiren bir heyecanla devam ediyor ve edecek. Bu konudaki bu yürüyüşteki asıl unsur, yol arkadaşlarımızın, dava arkadaşlarımızın varlığı bizim en büyük heyecanımız, gücümüz. Rabbim kardeşliğimizi bu anlamdaki güzel iklimin ebediyen var kılsın. Birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize kastedenlere hiçbir zaman fırsat vermesin. İnşallah el ele omuz omuza bu yürüyüşümüzle sadece ülkemiz için değil. İnsanlık için, mazlumlar için umut olmaya bir ve beraber olmaya devam edelim. İnşallah 2023, 2053 ve 2071 vizyonlarımıza da gençlerimiz için bu aziz millet için hedeflerimize birer birer ulaşmaya da devam edelim. Yine sizlerle güzel vesilelerle birlikte olmaya, hasbihal etmeye, kucaklaşmaya devam edelim" şeklinde konuştu.

Son dakika haberleri! Bakan Kasapoğlu, 'Yakın ışıkları, Türkiye aydınlansın' diyerek başladığımız yolculuk heyecanla devam ediyor
Son dakika haberleri! Bakan Kasapoğlu, 'Yakın ışıkları, Türkiye aydınlansın' diyerek başladığımız yolculuk heyecanla devam ediyor
Son dakika haberleri! Bakan Kasapoğlu, 'Yakın ışıkları, Türkiye aydınlansın' diyerek başladığımız yolculuk heyecanla devam ediyor
Son dakika haberleri! Bakan Kasapoğlu, 'Yakın ışıkları, Türkiye aydınlansın' diyerek başladığımız yolculuk heyecanla devam ediyor
Son dakika haberleri! Bakan Kasapoğlu, 'Yakın ışıkları, Türkiye aydınlansın' diyerek başladığımız yolculuk heyecanla devam ediyor
Son dakika haberleri! Bakan Kasapoğlu, 'Yakın ışıkları, Türkiye aydınlansın' diyerek başladığımız yolculuk heyecanla devam ediyor
Son dakika haberleri! Bakan Kasapoğlu, 'Yakın ışıkları, Türkiye aydınlansın' diyerek başladığımız yolculuk heyecanla devam ediyor
Son dakika haberleri! Bakan Kasapoğlu, 'Yakın ışıkları, Türkiye aydınlansın' diyerek başladığımız yolculuk heyecanla devam ediyor
Son dakika haberleri! Bakan Kasapoğlu, 'Yakın ışıkları, Türkiye aydınlansın' diyerek başladığımız yolculuk heyecanla devam ediyor
Son dakika haberleri! Bakan Kasapoğlu, 'Yakın ışıkları, Türkiye aydınlansın' diyerek başladığımız yolculuk heyecanla devam ediyor
Son dakika haberleri! Bakan Kasapoğlu, 'Yakın ışıkları, Türkiye aydınlansın' diyerek başladığımız yolculuk heyecanla devam ediyor
Son dakika haberleri! Bakan Kasapoğlu, 'Yakın ışıkları, Türkiye aydınlansın' diyerek başladığımız yolculuk heyecanla devam ediyor
Son dakika haberleri! Bakan Kasapoğlu, 'Yakın ışıkları, Türkiye aydınlansın' diyerek başladığımız yolculuk heyecanla devam ediyor

Mehmet Kasapoğlu, Zonguldak, Türkiye, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika haberleri! Bakan Kasapoğlu, ''Yakın ışıkları, Türkiye aydınlansın' diyerek başladığımız yolculuk heyecanla devam ediyor' - Son Dakika


Son Dakika

Macron'dan Merkel'e sıcak veda! Samimi kucaklaşma törene damga vurdu 18:50 Macron'dan Merkel'e sıcak veda! Samimi kucaklaşma törene damga vurdu Bakanı Varank'tan şehit yakınına küfür eden Lütfü Türkkan'a sert tepki: Ahlaksız 18:34 Bakanı Varank'tan şehit yakınına küfür eden Lütfü Türkkan'a sert tepki: Ahlaksız Fenerbahçe'nin güzel yengesi taraftara barış çubuğu uzattı! Paylaşımları dikkatlerden kaçmadı 17:58 Fenerbahçe'nin güzel yengesi taraftara barış çubuğu uzattı! Paylaşımları dikkatlerden kaçmadı
Son Dakika: A Milli Takımımız'ın kadrosu belli oldu! 17:18 Son Dakika: A Milli Takımımız'ın kadrosu belli oldu! Son Dakika: Enerji Bakanı'ndan Karadeniz gazı açıklaması: 2023'te sisteme vereceğiz 16:41 Son Dakika: Enerji Bakanı'ndan Karadeniz gazı açıklaması: 2023'te sisteme vereceğiz CHP'liler AK Parti döneminde satılan yerlerin listesini açıklayınca AK Partililer salonu terk etti 16:08 CHP'liler AK Parti döneminde satılan yerlerin listesini açıklayınca AK Partililer salonu terk etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerle basketbol oynadı 15:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerle basketbol oynadı Ekmek zammı ile ilgili açıklama geldi: Kilogram fiyatı 12 liranın üzerinde olmayacak 13:28 Ekmek zammı ile ilgili açıklama geldi: Kilogram fiyatı 12 liranın üzerinde olmayacak

Son Dakika Haberleri
18:55 Ettiği küfür kameralara yansıyan İYİ Partili Lütfü Türkkan, sinkaflı sözlerini yalanlayıp vatandaşı suçladı
18:33 Bakanı Varank'tan şehit yakınına küfür eden Lütfü Türkkan'a sert tepki: Ahlaksız
18:01 Vatandaşlara "Faturalarınızı öderken zorlanıyor musunuz?" diye soruldu, yüzde 80'in cevabı aynı
17:58 Fenerbahçe'nin güzel yengesi taraftara barış çubuğu uzattı! Paylaşımları dikkatlerden kaçmadı
17:56 Şehit yakınına küfür eden İYİ Partili Lütfü Türkkan büyük tepki topladı! Sosyal medya çalkalanıyor
17:45 Selahattin Demirtaş'tan terör örgütü bağlantısı iddialarına cevap: Ne benim ne de HDP'nin PKK ile ilişkisi var
17:36 HDP, ön savunmasını Anayasa Mahkemesi'ne sundu
17:17 Son Dakika: A Milli Takımımız'ın kadrosu belli oldu!
17:13 İYİ Partili Türkkan'dan ağza alınmayacak küfür
17:06 Kara Kartal'da deprem etkisi yaratacak iddia! Sergen Yalçın'dan rahatsız olanlar yöneticiler var
Ettiği küfür kameralara yansıyan İYİ Partili Lütfü Türkkan, sinkaflı sözlerini yalanlayıp vatandaşı suçladı Ettiği küfür kameralara yansıyan İYİ Partili Lütfü Türkkan, sinkaflı sözlerini yalanlayıp vatandaşı suçladı         
18:56
Soğukkanlılı katil zanlısı sözleriyle ürküttü: Cinayetten sonra duş alıp cesedi banyoya taşıdım Soğukkanlılı katil zanlısı sözleriyle ürküttü: Cinayetten sonra duş alıp cesedi banyoya taşıdım         
18:37
Vatandaşlara Vatandaşlara "Faturalarınızı öderken zorlanıyor musunuz?" diye soruldu, yüzde 80'in cevabı aynı         
18:02
Selahattin Demirtaş'tan terör örgütü bağlantısı iddialarına cevap: Ne benim ne de HDP'nin PKK ile ilişkisi var Selahattin Demirtaş'tan terör örgütü bağlantısı iddialarına cevap: Ne benim ne de HDP'nin PKK ile ilişkisi var         
17:45
İYİ Partili Türkkan'dan ağza alınmayacak küfür İYİ Partili Türkkan'dan ağza alınmayacak küfür         
17:14
"Randevu alamıyoruz" diyen vatandaşa Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan cevap: Yanında doktor var, ona sor         
16:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ümraniye Millet Bahçesi açılış töreninde konuşuyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ümraniye Millet Bahçesi açılış töreninde konuşuyor         
15:41
Umut Evirgen'den olay aşk itirafı: Serenay Sarıkaya ile sevgiliyiz Umut Evirgen'den olay aşk itirafı: Serenay Sarıkaya ile sevgiliyiz         
14:45
Nihat Hatipoğlu yanıtladı: Mezarlara neden su dökülür? Nihat Hatipoğlu yanıtladı: Mezarlara neden su dökülür?         
12:09
Didem Soydan ve Kerimcan Durmaz'dan sarmaş dolaş dans Didem Soydan ve Kerimcan Durmaz'dan sarmaş dolaş dans         
11:42
Beton blok yüklü kamyonun, otomobilin üstüne devrildiği korkunç kazanın görüntüleri çıktı Beton blok yüklü kamyonun, otomobilin üstüne devrildiği korkunç kazanın görüntüleri çıktı         
11:25
Erol Bulut'a verilen tazminat duyanları şaşırttı Erol Bulut'a verilen tazminat duyanları şaşırttı         
11:09
Başak Demirtaş'ın paylaşımına şehit kızından yorum: Yetimin ahı yeri göğü inletirken senin umudun yitip gider Başak Demirtaş'ın paylaşımına şehit kızından yorum: Yetimin ahı yeri göğü inletirken senin umudun yitip gider         
10:30
5 milyon EYT'li için yeni yol! Almanya ve Finlandiya modelleri mercek altına alındı 5 milyon EYT'li için yeni yol! Almanya ve Finlandiya modelleri mercek altına alındı         
09:28
Mert Hakan'dan, İstanbul'u Yunan şehri ilan eden Olympiakos Başkanı'na mesaj Mert Hakan'dan, İstanbul'u Yunan şehri ilan eden Olympiakos Başkanı'na mesaj         
09:25
Seyir halindeki araçtan yola attılar, şikayetçi olmaması için ise para teklif ettiler Seyir halindeki araçtan yola attılar, şikayetçi olmaması için ise para teklif ettiler         
09:04
Prof. Dr. Cemalettin Latiç: Türkiye acilen buraya gelmeli, 3. Dünya Savaşı çıkabilir Prof. Dr. Cemalettin Latiç: Türkiye acilen buraya gelmeli, 3. Dünya Savaşı çıkabilir         
08:34
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2021 19:03:13. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri! Bakan Kasapoğlu, "'Yakın ışıkları, Türkiye aydınlansın' diyerek başladığımız yolculuk heyecanla devam ediyor" - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement