Bakan Kirişci, "Türkiye orman yangınlarını gözetlemede İHA kullanan ilk ülkedir" - Son Dakika

2022 yılı 'Orman Yangınları Hazırlık Değerlendirme Toplantısı'na Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci katıldı. Toplantıda konuşan Kirişci, "Türkiye orman yangınlarını gözetlemede İHA kullanan ilk ülkedir" dedi.

2022 yılı 'Orman Yangınları Hazırlık Değerlendirme Toplantısı' İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü Fatih Ormanı Kampüsü'nde gerçekleşti. Toplantıya Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey ve çok sayıda davetli katıldı. Toplantıda konuşan Bakan Kirişci, Türkiye'nin orman yangınlarını gözetlemede İHA kullanan ilk ülke olduğunu belirterek, yangınla mücadelede kullanılan önemli teknolojilerden birinin de akıllı yangın gözetleme kuleleri olduğunu söyledi. Öte yandan Kirişci yangınlara karşı hava ve kara gücünü daha da güçlendirdiklerini, 39 olan helikopter sayısını 55'e, uçak sayısını 3'ten 20'ye, İHA sayısını 4'ten 8'e yükselttiklerini ifade etti.

"TÜRKİYE AĞAÇLANDIRMADA AVRUPA'DA 1'İNCİ, DÜNYADA İSE 4'ÜNCÜ SIRADA YER ALMAKTADIR"

Toplantıda konuşan Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, "Ormanlarımızı, bu işe gönül vermiş yaklaşık 40 bin çalışma arkadaşımızla koruyor, geliştiriyor ve yeşil vatanımızı gelecek nesillere aktarmak için mücadelemize devam ediyoruz. Bir yandan orman yangınlarını önleyici sistemleri hayata geçirirken diğer yandan her yıl 600 milyondan fazla fidanı toprakla buluşturuyoruz. 2023 yılı hedefimiz; 7 milyar fidanı toprakla buluşturmak ve böylelikle 2002'de 20,8 milyon hektar olan orman alanımızı 23,4 milyon hektara çıkarmaktır. Uluslararası Küresel Orman Kaynakları Değerlendirmesi 2020 raporuna göre Türkiye, ağaçlandırmada Avrupa'da 1'inci, dünyada ise 4'üncü sırada yer almaktadır. Gurur duyduğumuz bir diğer başarımız ise 'Geleceğe Nefes' projesidir. "Daha yeşil bir Türkiye ve daha yaşanabilir bir dünya" hedefiyle 11 Kasım 2019'da Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle başlatılan bu proje, vatandaşlarımız tarafından büyük bir ilgi görmüştür. Orman teşkilatımızın destekleriyle düzenlenen ağaç dikme kampanyalarına vatandaşlarımız geniş katılım göstermektedir. Takdir edersiniz ki; işimiz sadece ormanları korumak, ağaç dikmek, yangın söndürmek değil, aynı zamanda ülke ekonomisine katkı sunmak, orman köylüsünü kalkındırmak ve kırsalda yaşayan vatandaşlarımıza ek gelir kaynakları sunmaktır. Bu çerçevede orman köylümüze önemli bir katma değer sunan ve 2002'de 31 bin ton olan odun dışı orman ürünleri üretimini, 2021 yılında 928 tona çıkardık. 2023 yılı hedefimiz ise bu üretimi 1 milyon 200 bin tona çıkarmaktır. Artan üretime paralel olarak ihracatta da büyük bir ivme yakaladık. 2002'de 39 milyon dolar olan odun dışı orman ürünleri ihracatını 2021'de 1 milyar 600 milyon dolara yükselttik" diye konuştu.

"YANGINLARA KARŞI HAVA VE KARA GÜCÜMÜZÜ DAHA DA GÜÇLENDİRİYORUZ"

Sözlerine devam eden Bakan Kirişci, "İhracatımızın 2023 yılında 2 milyar dolara ulaşması için tüm gücümüzle çalışıyoruz. ORKÖY çalışmaları çerçevesinde 2002'de 96 milyon TL'lik destek ve hibe sağladığımız orman köylümüze, 2021 yılında 354 milyon TL katkı sunduk. Bu yıl orman yangınlarıyla mücadelede özellikle teknoloji yoğunluklu bir strateji izleyeceğimizin altını çizmek istiyorum. Yangınlara karşı hava ve kara gücümüzü daha da güçlendiriyoruz. 39 olan helikopter sayımızı 55'e, Uçak sayımızı 3'ten 20'ye, İHA sayımızı 4'ten 8'e yükselttik. Rezerv güç olarak 25 helikopter, 2 uçak ve 1 İHA hazırda beklemektedir. Yani hava gücü olarak hazırlıklarımız tamdır. Yangınların söndürülmesinde en önemli güç olan karadan müdahale ekiplerini de önemli ölçüde artırdık. Orman teşkilatı başta olmak üzere, jandarma, sivil toplum kuruluşları ve gönüllü vatandaşlarımıza yangınlara karşı eğitim verdik. Bu eğitimlere 21 bin teşkilat mensubumuzun yanı sıra 20 bin askeri personel ve 100 bin gönüllü vatandaşımız katıldı. Yeni katılacak 5 bin işçi, 283 mühendis ve bin 500 orman muhafaza memuru ile ekiplerimizi daha da güçlendiriyoruz. Bu konuda attığımız bir diğer önemli adım da yangınlara karşı profesyonel mücadele edecek ORKUT ekiplerinin kurulmasıdır. Özel eğitimlerden geçen 462 kişilik bu ekip, yangında ulaşılması zor bölgelere ilk müdahalede aktif rol oynayacaktır. Ayrıca 150 kişilik yangın uzmanı da operasyonu sahada anlık veriler ışığında yönetecektir. Kara gücümüzü toplamda bin 350 arazöz, 692 iş makinesi ve 2 bin 270 ilk müdahale aracıyla güçlendirdik. Karayolları Genel Müdürlüğü koordinasyon çerçevesinde rezerv güç olarak 185 dozeri, 12 su tankerini, 25 greyderi, bin 913 ekskavatörü ve 229 treyleri hazırda bulunduruyoruz. AB Sivil Koruma Mekanizması üyesi olmamız hasebiyle acil durumlarda bu mekanizmanın havuzundaki uçaklardan yararlanmaktayız. Ayrıca geçmiş yıllarda yangın afeti yaşayan 12 ülkeye de destek verdiğimizi söylemek isterim. Sizlere aktarmak istediğim önemli bir çalışma da Antalya'da kurduğumuz Uluslararası Ormancılık Eğitim Merkezidir. Burada bugüne kadar 16 ülkeden yangın uzmanlarına eğitim verildi" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE ORMAN YANGINLARINI GÖZETLEMEDE İHA KULLANAN İLK ÜLKEDİR"

Bakan Kirişci, "Bu merkezin BM Gıda ve Tarım Örgütü FAO ile yapılan iş birliği çerçevesinde Uluslararası Orman Yangınları Yönetim Merkezi'ne dönüştürüleceğini de bildirmek isterim. Kardeş ülke Azerbaycan ile imzaladığımız protokol çerçevesinde acil durumlarda birlikte hareket etme kararı aldık. Ayrıca Azerbaycan ile yaptığımız ikili görüşmelerde bu yıl yangın sezonunda 1 adet uçak kullanımı ile ilgili mutabakat sağlandı. Orman yangınlarıyla mücadelenin ana prensibi erken müdahaledir. Bunun da temelinde, potansiyel yangınlara ilişkin erken haber almak vardır. Bu durum bize orman yangınlarına karşı erken uyarı sistemlerimizi güçlendirmemiz gerektiğini göstermiştir. Son 20 yılda kademeli şekilde dünyadaki en yeni teknolojileri kullanıp orman yangınlarıyla mücadelede birçok başarıya imza attık. Sizlere kullandığımız çoğunluğu yerli ve milli olan bu teknolojileri tanıtmak istiyorum. Öncelikle milli gurumuz olan İHA'lar, yeşil vatanımızı korumada da çok büyük bir görev ifa ediyor. İHA'larda kullanılan termal kameralar sayesinde yangın çıkma ihtimali olan noktalar önceden tespit ediliyor ve meteorolojiden alınan verilerle entegre edilerek müdahale planı hazırlanıyor. Yangın uzmanlarının yönlendirmesiyle orman teşkilatımız bu noktalara hızlıca müdahale ediyor. Türkiye orman yangınlarını gözetlemede İHA kullanan ilk ülkedir. Yangınla mücadelede kullandığımız bir diğer teknoloji ise akıllı yangın gözetleme kuleleridir. Biz teknolojiyi etkin bir şekilde kullanıyoruz. Yapay zekanın kullanıldığı bu insansız kuleler, yangınları uzaktan algılayarak yangın yönetim merkezine aktarıyor. Ekipler bu veriler ışığında hızlıca o noktaya hareket ediyor ve yangını söndürüyor. Son aylarda üzerinde çalışılan Yangın karar sistemi de bize yangınlara daha doğru şekilde müdahale imkanı sunuyor. Bu sistem sayesinde yangının seyri takip ediliyor ve muhtemel risk altındaki yerleşim yerleri önceden tespit edilerek gerekli tedbirler alınması sağlanıyor. Yangınla mücadelede kullandığımız hava ve kara araçları, merkezde bulunan araç takip sistemiyle 24 saat boyunca takip ediliyor. Yangın koordinatları, arazözlerdeki navigasyon cihazlarına gönderiliyor ve ekipler hızlıca müdahale ediyor. Araç takip sistemiyle aynı zamanda yangına müdahalede kullandığımız göletlerin doluluk oranını da kontrol ediyoruz. Orman yangınlarının çıkış nedeni yüzde 88 oranında insan kaynaklıdır. İstatistikler bize yangınların çıkış nedeni olarak tarla faaliyetleri (anız yangını, bahçe temizliği) piknik ve çoban ateşi, çöplerin yakılması ve eski enerji nakil hatlarındaki arızaları göstermektedir. Demek ki insanların ormanları korumadaki hassasiyeti, büyük felaketlerin önüne geçebilir. Orman yangınlarını önlemek sadece orman teşkilatının değil, hepimizin vatandaşlık görevidir. Ormanlara dinlenme ve eğlenme maksadıyla giden vatandaşlarımıza sizler üzerinden çağrıda bulunmak istiyorum. Lütfen her bir vatandaşımız kendisini gönüllü bir orman bekçisi olarak görsün. Yangına sebebiyet verecek her türlü durumdan kaçınsın. Ayrıca ormanlara zarar verecek girişimleri fark ettiğinde ilgili makamlara haber versin. Canları pahasına ormanlarımızı koruyan orman teşkilatımızın değerli üyelerine gösterdikleri özverili çalışmalar için çok teşekkür ediyorum. Yine çalışmalarımızda bize her zaman destek olan siz basın mensuplarımıza ve orman varlığımızın korunmasında duyarlılık gösteren tüm vatandaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum" şeklinde konuştu.

(Hasan Zahid Ezim - İHA)