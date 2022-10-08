Bakan Kirişci: "Artık ülkeyi bir bütün olarak gören ve eşit yurttaşlık temelinde bir bakışa sahip olan yönetime kavuştuk" - Son Dakika
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Bakan Kirişci: "Artık ülkeyi bir bütün olarak gören ve eşit yurttaşlık temelinde bir bakışa sahip olan yönetime kavuştuk"

08.10.2022 00:57
Bakan Kirişci: "Artık ülkeyi bir bütün olarak gören ve eşit yurttaşlık temelinde bir bakışa sahip olan yönetime kavuştuk"

Kayseri'de cemevinin açılış töreninde konuşan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Artık ülkeyi bir bütün olarak gören ve eşit yurttaşlık temelinde bir bakışa sahip olan yönetime kavuştuk" dedi.

Kayseri'de cemevinin açılış töreninde konuşan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Artık ülkeyi bir bütün olarak gören ve eşit yurttaşlık temelinde bir bakışa sahip olan yönetime kavuştuk" dedi.

Bir dizi temaslarda bulunmak üzere Kayseri'ye gelen Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Pınarbaşı ilçesine bağlı Eskiyassıpınar Mahallesi'nde yapımı tamamlanan cemevinin açılışına katıldı. Açılışta bir konuşma yapan Bakan Kirişci, dünyada yaşanan gıda krizine ilişkin olarak, "Dünya bir anda gıda krizi ile karşı karşıya kaldı. Her ülke kendi ürettiklerini dışarı ihraç etmemek için bir takım tedbirler almaya başladı. Buna da gıda milliyetçiliği denildi. Çözüm yine Türkiye'den geldi. Türkiye'nin önderliğinde önce Antalya Diplomasi Forumu, daha sonra da İstanbul'daki zirve, 22 Temmuz'da da dörtlü bir mutabakatla tahıl koridoru yürürlüğe girmiş oldu. 271 adet gemi tahıl koridorundan geçti. 6.2 milyon ton ve üzeri hububatta ihtiyaç sahiplerine ulaşmış oldu. Bitti mi. Elbette bitmedi, devam ediyor. İşte güçlü Türkiye, işte güçlü Türkiye'nin dünyaya örnek olacak davranışları" şeklinde konuştu.

"Artık ülkeyi bir bütün olarak gören ve eşit yurttaşlık temelinde bir bakışa sahip olan yönetime kavuştuk"

Bakan Kirişci, "İşte bu ülke bir zamanlar Alevi-Sünni, bir zamanlar Kürt-Türk, bir zamanlar sağcı-solcu başlıkları altında adeta enerjisi boşaltılmaya çalışıldı. 78 kuşağı, bir ülke evladı olarak ifade ediyorum, o yıllarımız karşıt görüşlü insanlar arasındaki bu çatışmalara şahitlik etti. Bunları fiilen ülke olarak yaşadık. Hamdolsun bunlar artık geride kaldı. Artık kimseyi dilinden, dininden, ırkından, mezhebinden veya etnik kökeninden dolayı ötekileştiren veya ayrıştıran değil, ülkeyi bir bütün olarak gören ve eşit yurttaşlık temelinde bir bakışa sahip olan yönetime kavuştuk. 'Cemevi ile ilgili temel atma töreni var' denildiğinde burada gördüğüm 22 günlük sürede gerçekten büyük bir dayanışmanın olduğu gerçeği ile karşılaştım. İnşallah kısa sürede bu da tamamlanmış olacak. Valim, bir diğer cemevinin de Sarız'da yakın zamanda temelinin atılacağının bilgisini verdi. Şimdiden hayırlı olsun diyorum. Bu vesileyle bu cemevleri ile cem olma, bu ülkenin birliğine ve dirliğine katkıda bulunma, bundan dolayı da ülkede huzur ve refah adına katkı sağlama noktasında emeği geçen herkese teşekkür ederim" diye konuştu. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

Bekir Pakdemirli, Togo Cumhuriyeti, Vahit Kirişci, Kayseri, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Kirişci: 'Artık ülkeyi bir bütün olarak gören ve eşit yurttaşlık temelinde bir bakışa sahip olan yönetime kavuştuk' - Son Dakika

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