Bakan Kurum: 2025'te Evine Girmeyen Vatandaş Kalmayacak - Son Dakika
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Politika

Bakan Kurum: 2025'te Evine Girmeyen Vatandaş Kalmayacak

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, deprem sonrasında ülke genelinde konut yapım sürecinin hızla devam ettiğini belirterek, 2025 yılının sonunda evine girmeyen tek bir vatandaş bırakmayacaklarını vurguladı.

19.12.2024 21:50  Güncelleme: 22:11
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Bakan Kurum: "2025 yılının sonunda evine girmeyen tek bir vatandaşımızı bırakmayacağız"

KONYA - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, deprem bölgesinde 10 gün sonra da 200 bininci evin anahtarlarını teslim edeceklerini belirterek, "İnşallah, 2025 yılının sonunda evine girmeyen tek bir vatandaşımızı bırakmayacağız" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Konya'da Selçuklu Kongre Merkezinde düzenlenen İnşaat Mühendisleri Günü "Onur Gecesi" programına katıldı. Burada konuşan Bakan Kurum, mühendislikte 50 yılını tamamlamış bir babanın evladı olduğunu belirterek, "Kendim de mesleğimde tam 25 yılı geride bıraktım. Biliyorsunuz, mühendislikte usta çırak ilişkisi çok önemlidir. Benim de mühendislikte, çırağı olmaktan gurur duyduğum ustam babamdı. Bana millete hizmet aşkını öğreten ve bu yolda ilk ustam olan babama sonsuz sevgilerimi sunuyorum. Bizi yetiştiren hocalarıma çok teşekkür ediyorum. Allah tüm büyüklerimize uzun ömürler versin" dedi.

"2025 yılının sonunda evine girmeyen tek bir vatandaşımızı bırakmayacağız"

6 Şubat'ta 11 ili etkileyen 2 büyük depremin ardından yaşananları anlatan Bakan Kurum, "Depremin üzerinden geçen zaman içinde yüzlerce yabancı mevkidaşımızla ikili görüşmeler yaptık. Kendileri de bize hep 'Avrupa ülkeleri yaşadıkları sellerin bile izini senelerce silemezken, siz adeta bir ülkeye yetecek kadar konut yapıyor ve halkınıza sunuyorsunuz' diyerek azmimize, gayretimize hayran oluyorlar. Dünyaya parmak ısırtan bu çabamız, çok daha büyük bir hızla devam ediyor. Şu ana kadar 155 bin konutumuzu alnımızın akıyla teslim ettik. İnşallah 10 gün sonra da 200 bininci yuvamızın anahtarlarını kardeşlerimize teslim edeceğiz. ve inşallah, 2025 yılının sonunda evine girmeyen tek bir vatandaşımızı bırakmayacağız" şeklinde konuştu.

Konya Valisi İbrahim Akın, İnşaat Mühendisleri Günü kutlayarak, "İnşaat Mühendisliği medeniyetimizin inşasında, taşıyıcı bir unsurdur. Selçuklu'dan Osmanlı'ya medeniyetimizin nice eserler, yollar, barajlar ve şehirler mühendisliğin birer eserleridir" şeklinde konuştu.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da, "Bugün odamızın kuruluşun 75. yılını hep birlikte kutluyoruz ve meslektaşlarımızın plaketlerini alacakları bir töreni birlikte icra ediyoruz. İnşaat mühendisliği ne kadar önemlidir derseniz depremde 11 ilimizde yaşadıklarımıza bakmak yeterlidir" dedi. Başkan Altay, meslektaşlarının gününü kutladı.

Konuşmaların ardından Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay tarafından meslekte 25. yılını dolduran Bakan Kurum'a plaket verildi.

Bakan Kurum: 2025\'te Evine Girmeyen Vatandaş Kalmayacak
Kaynak: İHA

Murat Kurum, Politika, Deprem, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Kurum: 2025'te Evine Girmeyen Vatandaş Kalmayacak - Son Dakika

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