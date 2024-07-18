Bakan Kurum Elazığ\'da TOKİ konutlarını inceledi

Politika

Elazığ'a gelen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, inşaatı devam eden TOKİ konutlarını inceledi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bir dizi ziyaretler için Elazığ'a geldi. Bakan Kurum ilk olarak inşaat çalışmaları devam eden TOKİ konutlarını gezerek çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Bakan Kurum incelemelerinin ardından Valilikte İl Koordinasyon Toplantısı'na geçti.

Bakan Kurum'a Vali Numan Hatipoğlu, AK Parti Elazığ Milletvekili Prof. Dr. Erol Keleş, Belediye Başkanı Şahin Şeifoğulları ve diğer protokol üyeleri eşlik etti. - ELAZIĞ