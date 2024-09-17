Bakan Kurum, Yavaş\'ı Kabul Etti

Politika

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı kabul etti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı kabul etti. Yavaş'ın talebi üzerine gerçekleşen görüşme sonrası Bakan Murat Kurum, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Bakan Kurum, "Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş'ı bakanlığımızda kabul ettik. Ankara'nın çevre ve şehircilikle ilgili gündemini ele aldık, talepleri dinledik. Tüm yerel yöneticilerle temas ve istişarelerimiz sürecek" dedi.