Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bakan Memişoğlu'ndan İyilik ve İnsanlık Vurgusu

16.03.2026 16:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sağlık Bakanı Memişoğlu, Muğla'da AK Parti'nin hedeflerini ve Türkiye'nin uluslararası önemini anlattı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, AK Parti'nin iyilik, doğruluk, çalışkanlık ve insanlık davası olduğunu belirterek, "Cumhurbaşkanı'mız 'Türkiye sadece Türkiye'den ibaret değil' diyor. Bu çok önemli bir cümle. Bu cümlenin arkasında esasında sizler varsınız. Toplum var, millet var. Bizden beklentisi olan birçok ezilmiş veya haksızlığa uğramış milletler var." dedi.

Bakan Memişoğlu, bazı programlar için geldiği Muğla'da, AK Parti İl Başkanlığını da ziyaret etti.

Burada, partililere hitaben konuşan Memişoğlu, Muğla'nın tarihi, kültürü ve coğrafyasıyla yeryüzü cenneti olduğunu söyledi.

Muğla'nın aynı zamanda Türk misafirperverliğinin gösterildiği önemli kentlerin başında geldiğini ifade eden Memişoğlu, "Bu kadar güzel bir ilde sadece Türk insanlarına değil, dünyanın her köşesinden gelip tatilini yapan, dinlenen insanlara misafirperver olan sizlere çok teşekkür ediyorum. Bizler Cumhurbaşkanı'mızla gece gündüz bu millete hizmet etmek için çabalıyoruz." diye konuştu.

Memişoğlu, ülkeyi daha iyi yerlere getirmek ve millete hizmetkar olmak için uğraştıklarını dile getirdi.

İyilik ve barış davasının, medeniyetinin temsilcileri olduklarını vurgulayan Memişoğlu, 24 yıllık bir parti olsalar da 954 yıllık bir dava olduklarını kaydetti.

Bu davanın 1071'de başladığını ve halen bu topraklarda devam ettiğini anlatan Memişoğlu, şöyle konuştu:

"Biz iyilik davasıyız. Doğruluk ve çalışkanlık davasıyız. İnsanlık davasıyız. Çevremizde her taraf yangın yeri. İnsanların katledildiği, maalesef ekonomik çıkarlar veya belli görüşler için başkalarını yok etmeyi amaç edinilmiş, kötülüğün hüküm sürdüğü bir dünyada yaşamaya başladık. İnşallah bizler Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde bu ülkedeki, dünyada insanların doğruluğu, iyiliği ezilmişlerin ümidi haline gelmiş durumdayız. Cumhurbaşkanı'mız 'Türkiye sadece Türkiye'den ibaret değil' diyor. Bu çok önemli bir cümle. Bu cümlenin arkasında esasında sizler varsınız. Toplum var, millet var. Bizden beklentisi olan birçok ezilmiş veya haksızlığa uğramış milletler var. Müslümanlar var. Bugün Türk Cumhuriyetleri var. Arap insanları var. Faslar var. Bütün milletlerin ümidi ve beklentisi bizden çok fazla. Biz de bunun karşılığında gece gündüz çalışıp üreteceğiz. Bir arada hareket edeceğiz. Birlikte olacağız. Bugünkü kişisel menfaatlerimizi değil, gelecekteki bu ülkenin menfaatini düşüneceğiz."

Ülkenin 15 Temmuz'dan sonra yeniden ayağa kalkma şansını yakaladığını, bunu da iyi değerlendirdiğini dile getiren Memişoğlu, savunma sanayisiyle, çalışkanlığıyla sağlıkta da aynı şekilde üretim ve teknolojiyi de yapacaklarını kaydetti.

Muğla'nın kendine has sorunları bulunduğunu, bugün bunları tartışarak çözüm arayışı içinde olacaklarını aktaran Memişoğlu, sorunları yerinde görmek için kente geldiklerini ifade etti.

Memişoğlu, konuşmasında partililerin ve vatandaşların Kadir Gecesi ve Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Memişoğlu, daha sonra MHP Muğla İl Başkanlığını ziyaret ederek İl Başkanı Burak Demirel ve partililerle görüştü.

Ziyaretlerin ardından Bakan Memişoğlu Muğla Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde "Sağlıklı Türkiye Yüzyılı Sağlık Yöneticileri Toplantısı"na katıldı.

Kaynak: AA

Sağlık Bakanı, AK Parti, Politika, Türkiye, İyilik, Muğla, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tünelde müzik açıp araçtan inerek dans eden sürücüye dev ceza Tünelde müzik açıp araçtan inerek dans eden sürücüye dev ceza
Tarihi zafer Çin Grand Prix’sini Kimi Antonelli kazandı Tarihi zafer! Çin Grand Prix'sini Kimi Antonelli kazandı
Edin Dzeko aynı maçta önce mutluluğu sonra da kabusu yaşadı Edin Dzeko aynı maçta önce mutluluğu sonra da kabusu yaşadı
Filmlerimiz değil yemeklerimiz yer alacak İşte Oscar’da Türk menüsü Filmlerimiz değil yemeklerimiz yer alacak! İşte Oscar'da Türk menüsü
Jeffrey Epstein isimli hesaba mavi tık verdiler Takip ettiği hesaplar bir hayli ilginç Jeffrey Epstein isimli hesaba mavi tık verdiler! Takip ettiği hesaplar bir hayli ilginç
Irak alev alev Dört bir yanda saldırılar var Irak alev alev! Dört bir yanda saldırılar var

16:23
Sinem Dedetaş cenazeye yürüteçle katıldı
Sinem Dedetaş cenazeye yürüteçle katıldı
16:01
Kaymakamlık saldırganı katliama gelmiş Görüntülerdeki detaya dikkat
Kaymakamlık saldırganı katliama gelmiş! Görüntülerdeki detaya dikkat
15:43
Trump’a büyük şok: Hürmüz Koalisyonu başlamadan bitti
Trump'a büyük şok: Hürmüz Koalisyonu başlamadan bitti
14:53
Kaymakamlık binasındaki silah seslerinin sebebi belli oldu İşte fail
Kaymakamlık binasındaki silah seslerinin sebebi belli oldu! İşte fail
14:51
Bakan Çiftçi’den dikkat çeken çıkış: Bayrak değişimi olabilir
Bakan Çiftçi'den dikkat çeken çıkış: Bayrak değişimi olabilir
14:42
İsrail’in Lübnan’a düzenlediği kara harekatından ilk görüntü
İsrail'in Lübnan'a düzenlediği kara harekatından ilk görüntü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2026 16:46:31. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.