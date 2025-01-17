Bakan Murat Kurum: "201 bininci konutu teslim edeceğiz"

Politika

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İnşallah ayın 24'ünde Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle 201 bininci konutu teslim edeceğiz" dedi.

AK Parti 8. Olağan Kongresi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Konya Spor ve Kongre Merkezindeki kongrede kürsüye ilk olarak AK Parti Konya İl Başkanlığı görevini Fatih Özgökçen'e devreden Hasan Angı geldi. Kongrenin hayırlı olmasını dileyen Angı, 8 Eylül 2001 tarihinde kurucu il başkanı olarak görev alarak çıktığı bu kutlu yürüyüşte bugün nöbeti devredeceğini belirterek, "Kuruluşundan bugüne kadar tüm kademelerde görev yapmış tüm teşkilat mensuplarından, üyelerimizden, bu şehrin güzel insanlarından Allah razı olsun" dedi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkan Uğur İbrahim Altay da, "Konya inancıyla, vefasıyla ve salonlara sığmayan coşkusuyla milletimizin iradesini en güzel ortaya koyan şehirdir. Bu coşku ülkemizin güçlü yürüyüşünün fotoğrafıdır. Bu sevgi, davamızın hak dava olduğunun bir sembolüdür. Konya her zamanki gibi coşkusuyla Türkiye'ye örnek oluyor. Kongremizin, şehrimize, partimize ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

"201 bininci konutu teslim edeceğiz"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da AK Parti Konya 8. Olağan Kongresinin hayırlar getirmesini dileyerek, "Konya'mız davaya sadakatin liderine vefanın şehridir. Bu aziz şehrin liderimiz, Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın daima yanındadır, daima yol arkadaşı olmuştur. Biz de bu şehrin bir evladı olmaktan, bu şehrin bir neferi olmaktan gurur duyuyoruz. AK Parti'mizin 23 yıldır bu milletin yolunu aydınlatan, yaktığı ateşinden hiçbir şey kaybetmeden yoluna devam eden bir meşalesi, bir umudu, bir davası ve gelecek adına hayalleri vardır. Milletin bağrından çıkan bu dava, Türkiye'nin her yerine eserle, hizmet siyasetinin mührünü vurmuştur. Amacımız, isteğimiz Konyalı hemşehrilerimizin, 85 milyon vatandaşımızın dualarını almaktır. Sizler zor günde 6 Şubat'ta asrın felaketinde depremzede kardeşlerimizi yalnız bırakmadınız. İşte bugün bu kongrede, bu coşkuda sizlere olan sözlerimizi bir kez daha ifade etmek istiyorum. İnşallah ayın 24'ünde Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle 201 bininci konutu teslim edeceğiz ve ardından da bu yıl içerisinde 2025 yılı sonu geldiğinde deprem bölgesinde evine girmeyen tek bir depremzedeyi Allah'ın izniyle, Konyalı hemşehrilerimizin, 85 milyon vatandaşımızın destekleriyle, dualarıyla tamamlayacağız" şeklinde konuştu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da, "Birliğimiz, beraberliğimiz daim olsun. Kongremiz hayırlı olsun" dedi. - KONYA