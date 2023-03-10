Bakan Nebati'den Kılıçdaroğlu'na: İyi bir danışman bulmanızı tavsiye ederim - Son Dakika
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Bakan Nebati'den Kılıçdaroğlu'na: İyi bir danışman bulmanızı tavsiye ederim

11.03.2023 08:16
Bakan Nebati'den Kılıçdaroğlu'na: İyi bir danışman bulmanızı tavsiye ederim

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun deprem bölgesinde vergisel tedbirler alınması gerektiğine dair yaptığı açıklamayı hedef alarak, "Bakanlığımızın bu süreçte ardı ardına attığı onlarca adımı takip edememişsiniz.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun deprem bölgesinde vergisel tedbirler alınması gerektiğine dair yaptığı açıklamayı hedef alarak, "Bakanlığımızın bu süreçte ardı ardına attığı onlarca adımı takip edememişsiniz. Bilgi almakta zorlanıyorsanız, size yaptıklarımızı anlatması için iyi bir danışman bulmanızı tavsiye ederim" dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati sosyal medya hesabı üzerinden, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun deprem bölgesinde vergisel tedbirler alınması gerektiğine dair yaptığı açıklamayı hedef alan bir paylaşım yaptı.
Bakan Nebati, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Gözüken o ki bir süredir tamamen farklı gündemlere odaklanmış olmanızdan dolayı, Bakanlığımızın bu süreçte ardı ardına attığı onlarca adımı takip edememişsiniz. Bilgi almakta zorlanıyorsanız, size yaptıklarımızı anlatması için iyi bir danışman bulmanızı tavsiye ederim. Bizler depremin ilk anından bu yana deprem bölgesindeyiz. Tek odağımız da vatandaşlarımızın tüm yaralarını bir an evvel sarmak, insanımızı her bakımdan rahat ettirmektir."
Nebati, Kılıçdaroğlu'na, attıkları adımları, Hazine ve Maliye Bakanlığının internet sitesinde yer alan deprem sonra devreye alınan destekler ve tedbirleri içeren 28 sayfalık kitapçıktan takip edebileceğini söyledi.

Kaynak: İHA
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Kemal Kılıçdaroğlu, Nureddin Nebati, Maliye, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Nebati'den Kılıçdaroğlu'na: İyi bir danışman bulmanızı tavsiye ederim - Son Dakika


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