Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Ümraniye\'de Amatör Spor Kulüpleriyle Bir Araya Geldi

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Ümraniye'de amatör spor kulüpleri başkanlarıyla bir araya geldi. Bakan Bak, "2024 Paris Olimpiyatları'nda bu ülkenin gençleri bayrağımızı göndere çektirecek ve bizleri gururlandıracak" dedi.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Ümraniye'de yapımı tamamlanan, resmi açılışı henüz yapılmamış yarı olimpik yüzme havuzunun açılışına katıldı. Programa, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Ümraniye Kaymakamı Abdulaziz Aydın, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, muhtarlar ve vatandaşlar katılım sağladı. Bakan Osman Aşkın Bak, açılışın ardından Osmangazi Millet Bahçesi'nde Amatör spor kulüplerinin başkanları ile bir araya geldi. Bakan Osman Aşkın Bak, 2032'de gerçekleşecek Avrupa Futbol Şampiyonası'nı İtalya ile Türkiye'nin organize edeceğini ifade etti.
"Bayrağımızı göndere çektirecek ve bizleri gururlandıracak"
Açılışta konuşan Bakan Bak, "İnşallah, 2024 Paris Olimpiyatları'nda bu ülkenin gençleri bayrağımızı göndere çektirecek ve bizleri gururlandıracak. Yine, 2032 Avrupa Futbol Şampiyonasını İtalya ile beraber Türkiye organize edecek. Burada da yaptığımız stadyumların önemi var. İşte bu model tesisler bize uluslararası organizasyonlar yapmayı sağlıyor. Bütün bunların içerisinde sporun içerisinden gelen Cumhurbaşkanımız var, onunla beraber yol yürümeye devam edeceğiz" dedi.
"Yolu açın Murat kurum ve İsmet Yıldırım geliyor"
AK Parti Beledilerinin hizmetlerinden bahseden Bakan Aşkın Bak, "Hizmet siyasetiyle ve eser siyasetiyle Türkiye'nin dört bir yanındaki belediyelere ak belediyecilik gelecek, Cumhur İttifakıyla beraber bu ülkeye hizmet etmeye devam edeceğiz. Şöyle tamamlayayım; Tasalanma yiğidim zaman bizden yanadır, dünya sana düşman olsa da Ümraniye, İstanbul ve Türkiye senden yanadır. Yolun sonuna kadar Recep Tayyip Erdoğan diyoruz. Yolu açın Murat kurum ve İsmet Yıldırım geliyor" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL
Son Dakika › Politika › Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Ümraniye'de Amatör Spor Kulüpleriyle Bir Araya Geldi - Son Dakika
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ayaş'taki Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışında yaptığı konuşmada, hiçbir Allah'ın kulunu ayırmadıklarını ve nereden kaç oy çıktığına bakmadıklarını belirtti. Yavaş, görev süresi boyunca ihalelerin canlı yayımlandığını ve kararların tek başına alınmadığını vurguladı. Ayrıca, her köye ve mahalleye giderek sorunları yerinde tespit ettiklerini ve çözdüklerini ifade etti.
CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, Kars'taki bir ortaokulda maket mezarın çevresinde ağlayan öğrencilerin fotoğrafını Meclis Genel Kurulu'nda göstererek, ÇEDES uygulamasına tepki gösterdi. Alp, 'Bu çocuğun psikolojisini düşünmüyor musunuz? Nasıl Bakandır bu Yusuf Tekin? Şu anda bunun yanlış olduğunu siz de kabul ediyorsunuz ama bunun tedbirini almalısınız. Bu ÇEDES uygulaması çok yanlış sonuçlara doğru gidiyor' dedi.
AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Malatya'da esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek talepleri dinledi. Ankara'ya döndükten sonra bakanlıklarda görüşmeler gerçekleştiren Ölmeztoprak, Malatya'nın öncelikli beklentilerini ve vatandaşların taleplerini iletti. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve AFAD'da yapılan ziyaretlerde devam eden çalışmalar, yeni projeler ve yatırımlar görüşüldü.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Beykoz’daki halk buluşmasında; “Çıkmışlar, tekrar oy istiyorlar. Hatta 1994’te kazanmış ya, ‘94 ruhuyla’ diyorlar. Kardeşim, 94 ruhu dediğin nedir? Ankara’da Melih Gökçek belediyeciliğidir. Burada o günden itibaren İstanbul’a ihanetin başlangıç günüdür. Ben demiyorum, Tayyip Bey diyor. Diyor ki, ‘Biz yatay mimari yapamadık, dikey mimariyi tercih ettik. İstanbul’a hançerleri sapladık. Burada benim de suçum var’. Doğru söylüyor, rakamı söyleyeyim mi? O geldiğinde İstanbul’da kaç gökdelen vardı, 4. O giderken kaç vardı, tam 247. İstanbul’a 243 tane hançer saplayanın bundan sonra İstanbul’a vereceği hiçbir şeyi yoktur. Uzak dursunlar, gölge etmesinler yeter” dedi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP Beykoz Belediye Başkan adayı Alaattin Köseler, Beykoz’da halkla buluştu. Ülkenin en büyük sorunlarının başında ekonomik krizin geldiğini belirten İmamoğlu, “En büyük paramız 200 lirayı, 14 sene önce bu hükümet çıkardı. 14 sene önce 200 lira, 130 dolar yapıyordu. Dün akşam arkadaşlarım, raporunu çıkarttılar. Şu anda 6,5 dolar yapıyor. Öğlene doğru arkadaşım beni aradı, ‘Başkanım, belki de bugün 6 dolara düşecek’ dedi. 130 dolar nere, 6 dolar nere? Hani bunu diyordu ya ‘Nereden nereye.’ Nereden nereye!” dedi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde hep birlikte ipi göğüsleyeceklerini belirterek, 'Zafer inananların, çalışanların ve iyi insanların olacak.' dedi. Özhaseki, kentte bir otelde düzenlenen AK Parti Teşkilat Programı'nda, AK Parti olarak 22 yıldır hizmet belediyeciliği, marka şehirler, gönül belediyeciliği olarak çalışmalar yaptıklarını söyledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ı kabul etti.
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayları Meral Danış Beştaş ve Murat Çepni ile Siirt ve Kars derneklerinin üyeleriyle bir araya geldi. Bakırhan, yöre derneklerini halkın taleplerinin karşılık bulması noktasında aktif katılımcı haline getirdiklerini belirtti ve İstanbul'un güvenli bir yer olmasını, çocukların gelecek kaygısı yaşamamasını istediklerini vurguladı. Ayrıca, 31 Mart seçimleri için çıkardıkları adaylara işaret ederek, İstanbul'da adaylarını çıkaracaklarını ve helal oylarla onlarca belediye alacaklarını söyledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı Başkanı Jeffrey Sachs ile Antalya Diplomasi Forumu kapsamında bir araya geldi. Emine Erdoğan, Sachs ile sürdürülebilirlik ve sıfır atık hareketi konularında işbirliği alanlarını ele aldıklarını ve Türkiye'deki çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunduklarını belirtti. Emine Erdoğan, Sachs'a katkıları için teşekkür etti.
Zonguldak'ta DAEŞ'e yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi. DEAŞ terör örgütüne üye olan ve finans sağlama suçundan adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 4'ü tutuklanırken 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Batman'ın Kozluk ilçesinde polisin durdurduğu tırın dorsesinde etrafı hurdalarla kapatılan gizli bölmede 49 Afganistan uyruklu kaçak göçmen yakalandı. Tır şoförü gözaltına alınırken, kaçak göçmenler Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü.
Sizin düşünceleriniz neler ?