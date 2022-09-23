Bakan Özer: Ülkemizin Afrika politikası yeni döneme girmiştir - Son Dakika
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Bakan Özer: Ülkemizin Afrika politikası yeni döneme girmiştir

23.09.2022 22:09
Bakan Özer: Ülkemizin Afrika politikası yeni döneme girmiştir

MİLLİ Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Geçtiğimiz yıl aralık ayında İstanbul'da Sayın Cumhurbaşkanımızın ev sahipliğinde düzenlenen 3'üncü Türkiye- Afrika Ortaklık Zirvesi, Afrika'yla ilişkilerimizin ulaştığı stratejik seviyeyi ortaya koymuştur.

MİLLİ Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Geçtiğimiz yıl aralık ayında İstanbul'da Sayın Cumhurbaşkanımızın ev sahipliğinde düzenlenen 3'üncü Türkiye- Afrika Ortaklık Zirvesi, Afrika'yla ilişkilerimizin ulaştığı stratejik seviyeyi ortaya koymuştur. Böylece ülkemizin Afrika politikası artık olgunlaşmış ve yeni döneme girmiştir. 2002 yılında Afrika'da sadece 12 büyükelçiliğimiz mevcutken bugün 44 büyükelçiliğimiz bulunmaktadır" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Ankara'da Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Ulusal Miras Günü dolayısıyla düzenlenen resepsiyona katıldı. Bakan Özer'e AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Hasan Ünsal da eşlik etti. Bakan Özer, bu yıl, her ikisi de ayrılmaz bir bütün teşkil eden Güney Afrika Cumhuriyeti'nin bağımsızlığı ve Kültürel Miras Günü'nün bir arada kutlandığını belirterek,  "Nelson Mandela ve Afrika Ulusal Konseyi liderliğinde Güney Afrika halkının Apartheid'ı yıkmak üzere gösterdiği mücadele ve kararlılık tarihe izini bırakmıştır. Özgürlük, eşitlik, demokrasi ve ayrımcılığın her türünün reddi gibi Güney Afrika halkının mücadelesinde müdafaa ettiği değerler, daha iyi bir dünya için kılavuz görevi gören evrensel değerler haline gelmiştir" dedi.

Güney Afrika'nın bağımsızlığı ve demokrasisinin tüm ülkeler için bir ilham kaynağı olduğunu vurgulayan Özer, şunları söyledi: "Güney Afrika örneğini daha değerli ve daha örnek kılan husus, verilen uzun ve çetin mücadelenin ulusun zengin ve farklılıklar içeren kültürel mirasını kucaklamaya mani olmamasıdır. Bu çerçevede, Güney Afrika ve Türkiye'nin birbirini tamamlayan iki ülke olduğu ve bu hususun dost ülkelerimiz arasında yakın bir iş birliğinin zeminini teşkil ettiğine inanıyorum. Bu bağlamda, Güney Afrika Cumhuriyeti'ni Afrika'da ve ötesinde kilit bir ortak olarak görüyoruz."'AFRİKA'YLA TİCARET HACMİMİZ 34,5 DOLARI BULMUŞTUR'Geçtiğimiz 20 yılda, Türkiye ve Afrika'nın karşılıklı saygı temelinde çok boyutlu bir iş birliği modeli geliştirdiğini dile getiren Özer, "Geçtiğimiz yıl aralık ayında İstanbul'da Sayın Cumhurbaşkanımızın ev sahipliğinde düzenlenen 3'üncü Türkiye- Afrika Ortaklık Zirvesi, Afrika'yla ilişkilerimizin ulaştığı stratejik seviyeyi ortaya koymuştur. Böylece ülkemizin Afrika politikası artık olgunlaşmış ve yeni döneme girmiştir. 2002 yılında Afrika'da sadece 12 Büyükelçiliğimiz mevcutken bugün 44 büyükelçiliğimiz bulunmaktadır. Bu sayıyı önümüzdeki dönemde 49'a çıkarmayı hedefliyoruz. Ankara'daki Afrika ülkeleri büyükelçiliklerinin sayısı da 2008'de 10 iken 2022 itibarıyla 38'e ulaşmıştır. Kıtayla ticaret hacmimiz, 2003 yılında 5,4 milyar dolar seviyesindeyken bugün 34,5 milyar doları bulmuştur" diye konuştu.

Türkiye'nin Afrika'da yüklendiği projelerin toplam değerinin 80 milyar doları aştığını dile getiren Özer, "Geçtiğimiz yıl 2 milyar doların üzerinde bir ticaret hacmi yakaladığımız Güney Afrika, Sahra altı Afrika'daki en büyük ticaret ortağımız olmuştur. Yine de bu miktarın iki ülke arasındaki ticaret ve yatırım potansiyeli düşünüldüğünde mütevazı bir seviyede kaldığına inanıyorum. Karma Ekonomik Komisyon (KEK), bütün bu alanlarda ileriye doğru yeni adımlar atılması için uygun bir platform teşkil etmektedir. Türkiye- Güney Afrika KEK Eş başkanı olarak önümüzdeki dönemde 4'üncü toplantımıza ev sahipliği yapmayı sabırsızlıkla bekliyorum. Küresel meselelere dair ortak vizyonumuz, Türkiye- Afrika ilişkilerinin ilerletilmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Bu bağlamda, Afrika ülkelerinin etkin çoğulculuğa dair temel beklentilerini biz de paylaşıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Ukrayna'dan tahıl koridorunun açılmasını sağlayan İstanbul Mutabakatı'yla Afrika'nın gıda güvenliğine katkı sunmaktan memnuniyet duyuyoruz" ifadelerini kullandı.


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Akşener: Bu seçimi almak zorundayız Akşener: Bu seçimi almak zorundayız Bakan Özer, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin 'Kültürel Miras Günü' resepsiyonuna katıldı Açıklaması Bakan Özer, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin 'Kültürel Miras Günü' resepsiyonuna katıldı Açıklaması
Kaynak: DHA

Togo Cumhuriyeti, İstanbul, Türkiye, Afrika, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Özer: Ülkemizin Afrika politikası yeni döneme girmiştir - Son Dakika

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