BAKAN ÖZER: YÜZDE 78 OLAN 5 YAŞTAKİ OKULLAŞMA ORANLARINI YÜZDE 94'E ÇIKARDIK - Son Dakika
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BAKAN ÖZER: YÜZDE 78 OLAN 5 YAŞTAKİ OKULLAŞMA ORANLARINI YÜZDE 94'E ÇIKARDIK

11.10.2022 13:16

MİLLİ Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kayseri Valiliği'ne yaptığı ziyarette, anaokullarının önemine değinerek, "Okul öncesi eğitimdeki okullaşma oranlarını, OECD ortalamasına çıkartmak için tüm Türkiye'de 3 bin tane yeni anaokulu yapmak üzere yola çıktık.

MİLLİ Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kayseri Valiliği'ne yaptığı ziyarette, anaokullarının önemine değinerek, "Okul öncesi eğitimdeki okullaşma oranlarını, OECD ortalamasına çıkartmak için tüm Türkiye'de 3 bin tane yeni anaokulu yapmak üzere yola çıktık. 10 ay gibi kısa sürede bin 800 tane anaokulunu 14 bin 80 tane de anasınıfını hizmete aldık. 10 ay gibi kısa sürede yüzde 78 olan 5 yaştaki okullaşma oranlarını yüzde 94'e çıkardık" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, çeşitli ziyaretler için Kayseri'ye geldi. Bakan Özer, ilk olarak Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'i ziyaret etti. Ardından ise, eğitim değerlendirme toplantısına katıldı. Sonrasında açıklama yapan Bakan Özer, "Eğitim değerlendirme toplantısını nihayetlendirdik. Hem Kayseri'deki eğitimin mevcut durumunu hem de kalitesinin artırılabilmesi için neler yapabileceğimizi ayrıntılı bir şekilde değerlendirdik. Bu değerlendirme sonucunda Kayseri'nin bugün itibariyle 690 milyon TL olan yatırım bütçesini yeni ilavelerle 1 milyar 477 milyona çıkarmış bulunuyoruz. Bu yeni yatırımın Kayseri'ye hayırlı olmasını diliyorum. En büyük öncelik verdiğimiz alan okul öncesi eğitim. Okul öncesi eğitimdeki okullaşma oranlarını, OECD ortalamasına çıkartmak için tüm Türkiye'de 3 bin tane yeni anaokulu yapmak üzere yola çıktık. 10 ay gibi kısa sürede bin 800 tane anaokulunu 14 bin 80 tane de anasınıfını hizmete aldık. 10 ay gibi kısa sürede yüzde 78 olan 5 yaştaki okullaşma oranlarını yüzde 94'e çıkardık.Dolayısıyla tüm gitmiş olduğumuz illerde yeni anaokulları yapmak için yeni ilavelerle illerimizi desteklemeye devam ediyoruz" diye konuştu.

Sözlerini sürdüren Bakan Özer, şöyle konuştu: "Kayseri'ye 20 tane yeni anaokulunu kazandırmış bulunuyoruz. Aynı zamanda değerlendirme toplasında gördük ki ikili eğitim ile ilgili Kayseri'nin problemleri var. Onun için yeni ilkokullar ve ortaokullar ile destekleme kararı aldık. Bu kapsamda 12 tane ilkokul ve 1 tane de ortaokulu mevcut yatırımlara ilave etme kararı aldık. Okullarımızın büyük onarım kapsamında çatısıydı, ıslak zeminiydi, farklı mekanlarının hızlı bir şekilde yapılabilmesi ile ilgili ödeneğimizi 100 milyona çıkarmış bulunuyoruz. Kısaca Kayseri'nin eğitim yatırımlarını 690 milyondan yaklaşık 1,5 milyara çıkarmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz." (DHA)

YORUMLAR
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Bakan Özer: '19.1 milyon öğrencinin 1.2 milyon öğretmenin olduğu devasa bir eğitim sistemine sahip olduk' Bakan Özer: '19.1 milyon öğrencinin 1.2 milyon öğretmenin olduğu devasa bir eğitim sistemine sahip olduk' Bakan Özer: Okul öncesi okullaşma oranı yüzde 94'e yükseldi Bakan Özer: Okul öncesi okullaşma oranı yüzde 94'e yükseldi
Kaynak: DHA

Mahmut Özer, Ziya Selçuk, Kayseri, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika BAKAN ÖZER: YÜZDE 78 OLAN 5 YAŞTAKİ OKULLAŞMA ORANLARINI YÜZDE 94'E ÇIKARDIK - Son Dakika

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SON DAKİKA: BAKAN ÖZER: YÜZDE 78 OLAN 5 YAŞTAKİ OKULLAŞMA ORANLARINI YÜZDE 94'E ÇIKARDIK - Son Dakika
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