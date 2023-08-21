Bakan Şimşek'in ziyaret ettiği esnaf o anları anlattı - Son Dakika

Bakan Şimşek'in ziyaret ettiği esnaf o anları anlattı

Bakan Şimşek\'in ziyaret ettiği esnaf o anları anlattı
Son Güncelleme: 21.08.2023 23:18

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ankara'da bir AVM'de kumpir yedikten sonra ziyaret ettiği kafenin sahibi o anları anlattı. Şimşek, kumpir yedikten sonra bir kafe dükkanını ziyaret ederek vatandaş Selahattin Korkmaz ile fotoğraf çekindi. Korkmaz, ziyaretlerini anlatarak Bakan Şimşek'e teşekkür etti. Sosyal medyada paylaşılan kumpir fiyatının gerçeği yansıtmadığı ve fiyatın 110 TL olduğu öğrenildi.

Bakan Şimşek'in ziyaret ettiği esnaf o anları anlattı

ANKARA Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in Ankara'da bir AVM'de kumpir yedikten sonra ziyaret ettiği kafenin sahibi o anları anlattı.

Bakan Mehmet Şimşek, Ankara Çankaya'da bulunan bir AVM'de cumartesi günü kumpir yedi. Bakan Şimşek, eşi Esra Kara Şimşek ile AVM'ye gelerek kumpir yedi. Şimşek'in kumpir yediği anlar bir vatandaş tarafından fotoğraflandı. Bakan Şimşek, yemeğin ardından vatandaşlarla fotoğraf çekindi. Bakan Şimşek'in kumpir yedikten sonra bir kafe dükkanını ziyaret ederek vatandaş Selahattin Korkmaz ile fotoğraf çekindi. Korkmaz, o anları şöyle anlattı:

"Hazine ve Maliye Bakanımız AVM'mizi ziyaret ederek bizi çok onurlandırdı. Kendisine ve Esra Hanım'a bir kahve ısmarlamak istedik. Şubemizi ziyaret ettiler. Kendisine bir kahve ikram ettikten sonra fotoğraf çekindik, kendisine çok teşekkür ediyorum."

Öte yandan konuyla ilgili sosyal medyada paylaşılan kumpir fiyatının ise 155 TL olduğunun gerçeği yansıtmadığı öğrenilirken kumpirin fiyatının 110 TL bilgisine ulaşıldı.

Kaynak: İHA

Çankaya, Maliye, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Şimşek'in ziyaret ettiği esnaf o anları anlattı - Son Dakika


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