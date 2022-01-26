Bakan Soylu, Alman mevkidaşıyla görüştü - Son Dakika

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Almanya İçişleri ve Yurt Bakanı Nancy Faeser ile videokonferans yöntemiyle görüştü.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Alman mevkidaşını yeni atandığı görevinden ötürü tebrik eden Bakanı'mız Sayın Soylu, başta güvenlik ve terörle mücadele olmak üzere iki ülkenin İçişleri Bakanlıkları arasında verimli ve yapıcı sürdürülen iş birliği ve diyalog mekanizmasının, önümüzdeki süreçte de daha güçlü bağlar ve ortaklıklar ile genişletilmesi noktasındaki temennilerini dile getirdi. Söz konusu görüşmede ayrıca düzensiz göçle mücadele, 18 Mart Mutabakatı, Afganistan'daki son durum, terörizmle mücadele konuları ile güncel gelişmeler değerlendirildi" denildi.