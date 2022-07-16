Bakan Soylu, Bahçeli'nin tarihe geçen sözlerini paylaştı! MHP Lideri ne anlatmak istedi? - Son Dakika
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Bakan Soylu, Bahçeli'nin tarihe geçen sözlerini paylaştı! MHP Lideri ne anlatmak istedi?

16.07.2022 12:21

MHP lideri Devlet Bahçeli, Saraçhane Meydanı'nda düzenlenen 15 Temmuz anmasında konuşma metninin dışına çıkarak, "Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı tanıyınız. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı anlayınız. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı anlatınız" şeklinde konuşmuştu. Bahçeli'nin gündem olan açıklamalarını alıntılayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da o anları Twitter hesabından yayınladı.

15 Temmuz'un yıl dönümü için İstanbul Saraçhane Meydanı'nda düzenlenen programda bir konuşma yapan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, konuşma metninin dışına çıkarak Cumhurbaşkanı Erdoğan için dikkat çeken ifadeler kullandı.

"SAYIN RECEP TAYYİP ERDOĞAN'I ANLAYINIZ"

"Son söz" diyerek cümleye başlayan Bahçeli "Bunu yanlış yorumlamayınız, yanlış anlamayınız ama dikkatinizi çekmek için söylüyorum.Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı tanıyınız. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı anlayınız. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı anlatınız" dedi.

BAKAN SOYLU DA O ANLARI PAYLAŞTI

Bahçeli'nin bu sözleri sosyal medyada da gündem oldu. O sözleri alıntılayan isimlerden biri de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu oldu. Bahçeli ile arasının iyi olduğu bilinen Soylu, o anlara ilişkin videoyu "Büyüğümüz Sayın Dr. Devlet Bahçeli'nin15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Gününde Saraçhane'de hepimize nasihatı: Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı tanıyınız, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı anlayınız, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı anlatınız" notuyla paylaştı.

İşte Bakan Soylu'nun o paylaşımı;

Bakan Soylu, konuşma metninin dışına çıkan Bahçeli'nin Erdoğan'la ilgili sözlerini paylaştı
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Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Bahçeli, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Soylu, Bahçeli'nin tarihe geçen sözlerini paylaştı! MHP Lideri ne anlatmak istedi? - Son Dakika


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