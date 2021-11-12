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Bakan Soylu'dan Danıştay'ın genelge kararına ilk yorum: Hedefimizi ortaya koyan bir durdurma olmadı - Son Dakika

Bakan Soylu'dan Danıştay'ın genelge kararına ilk yorum: Hedefimizi ortaya koyan bir durdurma olmadı

12.11.2021 16:59

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Danıştay'ın, toplumsal olaylarda ses ve görüntü alınmasının engellenmesine yönelik Emniyet Genel Müdürlüğü genelgesinin yürütmesini oy birliğiyle durdurmasına ilişkin, "Oradaki hassasiyet zaten bizim hassasiyetimiz, yani Danıştay'ın dikkat çektiği hassasiyet doğru bir hassasiyet. Yaptığı incelemede esasen bizim amacımızı, hedefimizi ortaya koyan bir durdurma gerçekleştirmedi." ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'de ilk kez yapılan "AB-Modex Saha Tatbikatı"nı izlemek için geldiği Tekirdağ'da gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Bir gazetecinin, " Danıştay'ın Emniyet genelgesinin yürütmesini durdurma kararı hakkında neler söylemek istersiniz?" sorusu üzerine Bakan Soylu, müracaat üzerine Danıştay'ın konuyu incelediğini söyledi.

"DANIŞTAY'IN HASSASİYETİ DOĞRU BİR HASSAİYETTİR"

"Yaptığı incelemede esasen bizim amacımızı, hedefimizi ortaya koyan bir durdurma gerçekleştirmedi." diyen Bakan Soylu, şunları kaydetti:

"Orada belki de bir hassasiyete dikkat çekti ki oradaki hassasiyet zaten bizim hassasiyetimiz, yani Danıştay'ın dikkat çektiği hassasiyet doğru bir hassasiyet. Belki yazımda Anayasa'da bütüncüllüğü olduğu için çok altı çizilmeyen, basınla ilişkiler yani basın özgürlüğü konusundaki bu hassasiyete dikkat çekilmesi konusunda bir irade ortaya koydu. Biz, o, Anayasa'da var diye böyle bir değerlendirme yapmamış arkadaşlar. Burada Danıştay'ın hassasiyeti doğru bir hassasiyettir. Arkadaşlarımız da Danıştay'ımızın bu ortaya koyduğu hassasiyet konusundaki çalışmaları da Danıştay'ımızla yürütmektedir. Ama orada esas meselenin ana amacını taşıyan noktada bir eksiklik söz konusu değil. O hassasiyet değerlendirilecek ve aynı şekilde Danıştay'ın da arzu ettiği şekilde bir düzenlemeyle devam edilecek diye düşünüyorum."

DANIŞTAY, YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI ALMIŞTI

27 Nisan'dan itibaren Emniyet Genel Müdürlüğü'nün genelgeyle kamusal alanda polis memurlarıyla ilgili görüntü kaydı yasağı uygulamaya çalışmasına karşı Danıştay, "yürütmeyi durdurma kararı" almıştı.

Bakan Soylu'dan Danıştay'ın genelge kararına ilk yorum: Hedefimizi ortaya koyan bir durdurma olmadı

Emniyet Genel Müdürlüğü, Süleyman Soylu, Tekirdağ, Danıştay, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Bakan Soylu'dan Danıştay'ın genelge kararına ilk yorum: Hedefimizi ortaya koyan bir durdurma olmadı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bakan Soylu'dan Danıştay'ın genelge kararına ilk yorum: Hedefimizi ortaya koyan bir durdurma olmadı - Son Dakika
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