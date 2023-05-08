Bakan Soylu'dan İmamoğlu'na aynı seviyede yanıt: Türkiye'ye gelmiş en büyük sahtekardır

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Erzurum'da taşlı saldırıya uğraması tartışmaları alevlendirdi. Olayın ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Erzurum halkına provokatör diyen Ekrem İmamoğlu'nun kendisi provokatördür." dedi.

"UTANMAZ ADAM, İFTİRACI"

İstanbul'a gelen Ekrem İmamoğlu, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yaptığı konuşmada Soylu için, "Utanmaz adam, iftiracı, yalancı. Bu adam gözü dönmüş şekilde, gözü fırfır dönerek konuşuyor. Ahlakını yitirmiş bir adam." ifadelerini kullandı.

"İZİN VERME HAKKI YSK'DADIR"

Ülke Tv canlı yayınında açıklamalarda bulunan Bakan Soylu, İmamoğlu'nu sert sözlerle hedef aldı. Bakan Soylu şunlarısöyledi: "Kendini devletin üzerinde gören. İBB'yi terör örgütü elemanlarıyla dolduran bu şahıs özellikle gittiği her yerde bu tip provokatif ve tahrik gücü olan işler gerçekleştiriyor. Bugün Sivas'ta da mitingi vardı. İstanbul'daki hizmeti bittiği için Sivas'taki, Erzurum'daki hizmeti gerçekleştirmek için adım atıyor. Şimdi 4 Mayıs'tan sonra siyasi faaliyetlerle ilgili izin verme hakkı kimdedir YSK'dadır. Belli prosedürler içerisinde kampanya yapabilirsiniz ama çerçeveleri vardır. Bir ilde böyle bir miting söz konusuysa oraya ait alanlar var.

"BU BİR KANUNSUZLUK"

Örneğin İstanbul'da kura çekildi ve İBB tarafından Yenikapı kazındı. Cumhuriyet tarihinin en büyük gelirini alan belediye İBB'dir. Diğer İstanbul belediyeleriyle kıyaslayarak söylüyorum. Mağduriyet edebiyatı yapıyor. İstanbul'daki halini görüyorum diplerde. Ancak nerelerden kurtarabilirim 'Bu tip provokatif şeyler yaparsam kendi siyasetimi kurtarırım' diyor. Bugün Sivas için müracaat ediyor. 7 Mayıs için Mevlana meydanı bölgesinde 'halkı selamlama' teklifinin oy çokluğuyla reddine. Diyor ki izin istiyorum sizden 'size ayarladığım bir yer var' diyor YSK. Nasıl ki İstanbul'da bize Atatürk Havalimanında yap dediler orada da aynı şekilde yer verilmiş. Bu beyefendi ona rağmen o dediği yerde miting yaptı. Bu bir kanunsuzluk. O zaman herkes istediği yerde istediği şeye sahip olsun. Böyle bir şey yok ki. Bunu yapmasının tek bir sebebi var. Bu arkadaşın gündem hastalığı var. Zaten Bay Kemal, Mansur Yavaş ve İmamoğlu birbirlerinden nefret ediyorlar. Esas rekabetleri bizle değil, kendi içerleriyle.

"KALABALIK TOPLAYAMIYORLAR"

Sivas'ta YSK'nın başka bir yeri gösterebilecekken getirip burada bu işi inatla yapmak istemesinin temel sebebi bu kavgayı kanatmak. Cumhurbaşkanımız Erzurum mitingini nerede yaptı? İstasyonun yanındaki büyük bir alanda YSK'nın gösterdiği yerde. Akşener'de aynı yerlerde merkezde yapmak istedi 'orada yapamazsın, sizin yeriniz orası' dediler. Neden? Çünkü kalabalık toplayamıyorlar. Kendi gövde gösterimi yapayım oradan çıkayım diyorlar. Miting dediğiniz, miting alanında yapılır.

"HEM YALANCI HEM SAHTEKAR"

Ekrem İmamoğlu Türkiye'ye gelmiş en büyük sahtekarlardandır. Hem yalancı hem sahtekardır. "İBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu'nun 7 Mayıs Pazar günü Yakutiye Kent meydanından başlayarak, " Cumhuriyet Caddesi'nde esnaf ziyareti gerçekleştirecektir gereğini bilgilerinize arz ederim. Suat Dülger Cumhuriyet Halk Partisi Erzurum İl Başkanı imzalı." Bir yerde olay çıkartmak istiyorlar. Biliyorsunuz bunların yalanları çoktur. Bu belgeye bir cevap versinler. Devletin Valisine hakaret ediyorsun. Bin polis var. Bunlar ne yaptılar buna rağmen aynı Sivas'ta yaptıkları gibi seçim kurulu izin vermemesine rağmen. Bunların hepsi hak düşürücüdür. Toplum nezdinde itibarını kaybettiği çok net bir şekilde gözüküyor. İstanbul'da hiçbir hizmeti yok. Bir tahriki de şuradadır. Van'da Selo'ya özgürlük naraları atılırken bunlar HDP'nin ve PKK'nın zafer işaretini yaptılar.

"GENEL HAZIMSIZLIK İSTANBUL MİTİNGİ"

Yalanı yukarıdan aşağıya bu kadar net konuşabilen ikinci kişi yok. Genel hazımsızlık İstanbul mitingi. Midelerine oturdu. Büyük İstanbul Mitinginin konuşmasını engellemek için başarısız bir siyaseti ortaya koymaya çalıştı. Polis ve TOMAlar müdahale etti. Hastaneye götürülenlerden biri itiş kakışmadan başında yara oluşmuş. Diğerleri ise tamamen şuramda ağrı var kontrol edin diyenler. Tamamen tiyatro. Erzurum'da sözde milliyetçiler diyor. Erzurumlulara provokatörler diyor. Birçok sözler ifade ediyor. Tamamen insanları tahrik ve sınıflandırma anlayışı var. Allah bu adamdan Türkiye'yi kurtarsın. Hele zaten akşamdan sonra ağzının ayarı kaçıyor. Ne ağzının ayarı var ne de başka bir şey.

"BUNLAR ERZURUM'UN MİLLİYETÇİ VATANDAŞLARI"

Orada her şey açık olunca her şey spontane gelişiyor. Kendisi açık olmasını istiyor zaten. Yarım saat öncesine kadar bin kişili gruplar sokakta dolaşıyorlar. Bunlar Erzurum'un milliyetçi vatandaşları. Germişler insanları zaten. Sükunete çağırıyor yetkili arkadaşlar. O şehirdeki herkesin milliyetçi damarı en üst noktadadır. Dadaş onlar. Bir şehit cenazesine 15 binler, 20 binler gider. Bu şehirlerde kendi değerleri üzerinden bir provokatiflik yapmaya kalkarsanız Allah korusun. Arkadaşlar bence çok başarılı bir şekilde yönetmişler. Bir kişinin kafasının kanaması dışında başka bir olay yok."