İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Terör örgütünün dağlarda 86 teröristi kaldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çorum'da açıklamalarda bulundu. Vatandaşlara seslenen Bakan Soylu, Millet İttifakı'nı eleştirdi.

"İKİSİ DE TERÖRİST DEĞİL Mİ?"

Bakan Soylu, "Diyorlar ki tutsakları serbest bırakacağız. Sorarlar peki bu tutsaklar kim? Apo ile Selo değil mi? İkisi de terörist değil mi? 15 Mayıs günü Apo ile Selo'yu serbest bırakacaklar. Bitti mi hayır, 'bir şey daha yapacağız' diyorlar. Doğu ve Güneydoğu'yu belediyeler üzerinden terörize etmedi mi bunlar. Diyarbakırlı annelerin çocuklarını 9, 10 yaşında dağa çıkardılar mı?" dedi.

"TERÖR ÖRGÜTÜNÜN DAĞLARDA 86 TERÖRİSTİ KALDI"

Terör örgütünün dağlarda kalan terörist sayısını açıklayan Bakan Soylu, "Bakın bu namussuzlar ne yapmışlar. Bir engelli çocuğu yıllar önce kaçırmışlar. 'Seni annene götürüyoruz' diye dağa oradan da Irak'a götürmüşler. Çocuk bir fırsatını bulup engelli haliyle bir başka ülkeye kaçmış. Bizimkiler birisiyle temasa geçtiler ve o çocuğu oradan alacağız. Bunların hiç vicdanı yok, bunların hiçbir insanlığı yok, bunların bir tek patronu var o da Amerika. Şimdi ne diyorlar, 'o dağa para gönderen, dağa adam gönderen, dağa lojistik ve gıda gönderen o belediyeleri kayyumdan alacağız, tekrar terör örgütüne geri vereceğiz' diyorlar. Değerli Çorumlular terör örgütünün dağlarda 86 teröristi kaldı. Kahraman Çorum'dan söylüyorum, bu 86 teröristi Cumhuriyet 100'üncü yılı olan 29 Ekim 2023'te tamamen ortadan kaldırmaksak namerdiz" ifadelerini kullandı.

"BİZ TERÖR ÖRGÜTÜNÜN AĞA BABALARINI DA YENİYORUZ"

Sadece PKK ve PYD ile mücadele etmediklerini dile getiren Bakan Soylu, sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Biz sadece PKK ve PYD'yi yenmiyoruz aynı zamanda onların ağa babalarını da yeniyoruz. Bununla her şey bitiyor mu? Hayır, 'Tayyip Erdoğan gitsin' diyeler kim gelsin diyorlar biliyor musunuz, 15 Temmuz'u kim yaptı. Amerika kime yaptırdı, FETÖ'ye yaptırdı değil mi? Peki! Devleti FETÖ'cülerden arındırdık mı? Şimdi ne diyorlar biliyor musunuz? Devletin başına 'FETÖ'yü tekrar getireceğiz' diyorlar. Tayyip Erdoğan gitsin diyenler söylüyor bunu.

"BATI BİZDEN İNTİKAM ALMAK İSTİYOR"

Yetmedi başka bir şey daha söylüyorlar. Bu ülkeye 'LGBT"yi de getireceğiz' diyorlar. Bu ülke çok şey gördü. Bizi ayakta tutan nedir biliyor musunuz, dinimiz, inancımız, milli birlik ve beraberliğimiz, en önemlisi de bizi, aile yapımız ayakta tutuyor. Batı bizim aile yapımıza gözünü dikmiş. Bay Bay Kemal, erkekle erkeği evlendireceğiz, yetmiyor bunu söylüyor. Yetmiyor bir de billboardlara yazıyor billboardlara. Getirecekleri budur Türkiye'ye Batı bizden intikam almak istiyor."