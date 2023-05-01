İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Terör örgütünün dağlarda 86 teröristi kaldı - Son Dakika
Üye Girişi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Terör örgütünün dağlarda 86 teröristi kaldı

02.05.2023 09:02
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Terör örgütünün dağlarda 86 teröristi kaldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, PKK terör örgütü ile mücadelenin aralıksız sürdüğünü söyledi. Bakan Soylu, "Terör örgütünün dağlarda 86 teröristi kaldı. bu 86 teröristi Cumhuriyet 100'üncü yılı olan 29 Ekim 2023'te tamamen ortadan kaldırmaksak namerdiz" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çorum'da açıklamalarda bulundu. Vatandaşlara seslenen Bakan Soylu, Millet İttifakı'nı eleştirdi.

"İKİSİ DE TERÖRİST DEĞİL Mİ?"

Bakan Soylu, "Diyorlar ki tutsakları serbest bırakacağız. Sorarlar peki bu tutsaklar kim? Apo ile Selo değil mi? İkisi de terörist değil mi? 15 Mayıs günü Apo ile Selo'yu serbest bırakacaklar. Bitti mi hayır, 'bir şey daha yapacağız' diyorlar. Doğu ve Güneydoğu'yu belediyeler üzerinden terörize etmedi mi bunlar. Diyarbakırlı annelerin çocuklarını 9, 10 yaşında dağa çıkardılar mı?" dedi.

"TERÖR ÖRGÜTÜNÜN DAĞLARDA 86 TERÖRİSTİ KALDI"

Terör örgütünün dağlarda kalan terörist sayısını açıklayan Bakan Soylu, "Bakın bu namussuzlar ne yapmışlar. Bir engelli çocuğu yıllar önce kaçırmışlar. 'Seni annene götürüyoruz' diye dağa oradan da Irak'a götürmüşler. Çocuk bir fırsatını bulup engelli haliyle bir başka ülkeye kaçmış. Bizimkiler birisiyle temasa geçtiler ve o çocuğu oradan alacağız. Bunların hiç vicdanı yok, bunların hiçbir insanlığı yok, bunların bir tek patronu var o da Amerika. Şimdi ne diyorlar, 'o dağa para gönderen, dağa adam gönderen, dağa lojistik ve gıda gönderen o belediyeleri kayyumdan alacağız, tekrar terör örgütüne geri vereceğiz' diyorlar. Değerli Çorumlular terör örgütünün dağlarda 86 teröristi kaldı. Kahraman Çorum'dan söylüyorum, bu 86 teröristi Cumhuriyet 100'üncü yılı olan 29 Ekim 2023'te tamamen ortadan kaldırmaksak namerdiz" ifadelerini kullandı.

"BİZ TERÖR ÖRGÜTÜNÜN AĞA BABALARINI DA YENİYORUZ"

Sadece PKK ve PYD ile mücadele etmediklerini dile getiren Bakan Soylu, sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Biz sadece PKK ve PYD'yi yenmiyoruz aynı zamanda onların ağa babalarını da yeniyoruz. Bununla her şey bitiyor mu? Hayır, 'Tayyip Erdoğan gitsin' diyeler kim gelsin diyorlar biliyor musunuz, 15 Temmuz'u kim yaptı. Amerika kime yaptırdı, FETÖ'ye yaptırdı değil mi? Peki! Devleti FETÖ'cülerden arındırdık mı? Şimdi ne diyorlar biliyor musunuz? Devletin başına 'FETÖ'yü tekrar getireceğiz' diyorlar. Tayyip Erdoğan gitsin diyenler söylüyor bunu.

"BATI BİZDEN İNTİKAM ALMAK İSTİYOR"

Yetmedi başka bir şey daha söylüyorlar. Bu ülkeye 'LGBT"yi de getireceğiz' diyorlar. Bu ülke çok şey gördü. Bizi ayakta tutan nedir biliyor musunuz, dinimiz, inancımız, milli birlik ve beraberliğimiz, en önemlisi de bizi, aile yapımız ayakta tutuyor. Batı bizim aile yapımıza gözünü dikmiş. Bay Bay Kemal, erkekle erkeği evlendireceğiz, yetmiyor bunu söylüyor. Yetmiyor bir de billboardlara yazıyor billboardlara. Getirecekleri budur Türkiye'ye Batı bizden intikam almak istiyor."

Kaynak: DHA
YORUMLAR (12)
  • Tevfik Yilmaz: 86 sına kadar biliyorsanız bitirsenize o zaman ne bekliyorsunuz? Cevap Yaz 1 3 Yayından Kaldır
  • Umut Tukenmez: Atma ziyaaaa Cevap Yaz 11 5 Yayından Kaldır
  • Kenan Yıldız: Terörist mecliste, Terörist şehirde, sayın bakanım Cevap Yaz 7 13 Yayından Kaldır
Tüm yorumlar için tıklayınız
500

Millet İttifakı, Süleyman Soylu, Tokat, Çorum, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Terör örgütünün dağlarda 86 teröristi kaldı - Son Dakika


Son Dakika
19:39 Kılıçdaroğlu 4 saniyelik bir video paylaştı! "Sebebi Erdoğan" deyip kapattı
19:33 4 saniyelik video yayınlayan Kılıçdaroğlu "Sebebi Erdoğan" deyip kapattı
19:22 Görüntüleri izleyenlerin yürekleri sızladı! İhmalkar şoför yüzünden yaralanan Başantrenör Erdem Can'ın tedavisi 3 hafta sürecek
19:16 Görüntüler yürek sızlattı! Sorumsuz şoför yüzünden yaralanan Başantrenör Erdem Can'ın tedavisi 3 hafta sürecek
19:02 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla Zigana Tüneli açılışı yapıldı, Gümüşhane-Trabzon arası 1 saatten 30 dakikaya düştü
18:32 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla Zigana Tüneli açıldı: 1 saatlik yol 30 dakikaya düştü
18:19 Kremlin'e yapılan saldırıyla ilgili Ukrayna'dan açıklama geldi: Bilgimiz yok
18:16 Dursun Özbek'ten çok konuşulacak gönderme: Zengin babanın zengin çocuğu buraya oturmadı
18:12 Kremlin'e yapılan saldırıyla ilgili Ukrayna'dan ilk açıklama: Bilgimiz yok
18:08 Dursun Özbek'ten olay gönderme: Zengin babanın zengin çocuğu buraya oturmadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2023 20:01:47. #1.13#
SON DAKİKA: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Terör örgütünün dağlarda 86 teröristi kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement