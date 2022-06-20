İçişleri Bakanı Soylu, KKTC İçişleri Bakanı Öztürkler ile bir araya geldi - Son Dakika
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İçişleri Bakanı Soylu, KKTC İçişleri Bakanı Öztürkler ile bir araya geldi

20.06.2022 20:38
İçişleri Bakanı Soylu, KKTC İçişleri Bakanı Öztürkler ile bir araya geldi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, resmi ziyaret kapsamında Türkiye'de bulunan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler ile görüştü.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, resmi ziyaret kapsamında Türkiye'de bulunan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler ile görüştü.

Bakan Soylu, Öztürkler'i, İçişleri Bakanlığında resmi törenle karşıladı. Öztürkler'in tören mangasını selamlaması ve şeref defterini imzalamasının ardından Soylu, konuk bakanı makamında ağırladı.

Bakan Öztürkler, burada yaptığı konuşmada, anavatanda, Türkiye Cumhuriyeti'nde bulunmaktan her zamanki gibi büyük bir gurur duyduğunu belirterek, "Sizlerin, anavatanımızın bizlere gösterdiği destek, bizler için çok önemli." diye konuştu.

KKTC İçişleri Bakanlığı görevini bir ay önce yürütmeye başladığını anımsatan Öztürkler, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki en önemli gelenek, ilk ziyaretler daima Türkiye Cumhuriyeti'ne gerçekleştirilir ve mevkidaş bakanla görüşmeler önemlidir. Bu da benim bakan olduktan sonraki ilk yurt dışı ziyaretim. Sizlerle burada bulunmaktan hem büyük bir onur hem de büyük bir gurur duyuyorum." ifadesini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Hem Türkiye hem bakanlık sizin. Bakanlığımıza şeref verdiniz." dedi.

Öztürkler'e, bakanlık görevinin hayırlı olmasını dileyen Soylu, "KKTC ve sizin varlığınız hem milletimiz hem coğrafyamız için bir teminat, bir onurdur bizim adımıza." diye konuştu.

Soylu, KKTC ile ilişkilerin kardeşlik hukuku içerisinde yürüdüğünü vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Allah zorluklara karşı bize kuvvet versin. Birbirimize olan muhabbetimizi ve bu güzel ilişki biçimimizi çok daha iyi bir noktaya getirsin. Bütün düşüncemiz odur. Birçok ülkeyle diplomatik ilişki, diplomatik temaslar kurulabilir ama biz kendi ailemizin içerisindeyiz. Bu vesileyle birçok ortak yürüttüğümüz mesele var. Bunlar da bilmenizi isteriz ki gücümüz neye yeterse, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yine Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ve Sayın Başbakan ki onunla da iyi bir hukukumuz söz konusuydu İçişleri Bakanımızdı, bu çerçeve içerisinde adımlarımızı atacağız."

Soylu ve Öztürkler, baş başa görüşmelerinin ardından Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde (GAMER) heyetler arası görüşmeye başkanlık etti.

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Kaynak: AA

Türkiye Cumhuriyeti, Süleyman Soylu, Türkiye, Kıbrıs, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika İçişleri Bakanı Soylu, KKTC İçişleri Bakanı Öztürkler ile bir araya geldi - Son Dakika

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