Bakan Soylu'dan "Türkiye sığınmacılar tarafından istila mı ediliyor?" sorusuna yanıt: "Kim istila yapacakmış, mümkün mü?" - Son Dakika
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Bakan Soylu'dan "Türkiye sığınmacılar tarafından istila mı ediliyor?" sorusuna yanıt: "Kim istila yapacakmış, mümkün mü?"

05.05.2022 15:39

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu katıldığı canlı yayında sığınmacı meselesine değindi. Soylu, "Sığınmacılar üzerinden Türkiye istila mı ediliyor?" sorusuna ise "Kim istila yapacakmış, bunu yapmak mümkün mü?" diye tepki gösterdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TGRT Haber'de canlı yayında göç ve sığınmacılarla ilgili gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

"GÖÇLERİN SEBEBİ BİZ MİYİZ?"

Soylu, son günlerin gündem konusu olan sığınmacılar meselesiyle ilgili de değerlendirmelerde bulundu. Bakan, "Dünya tarihinin önemli göçlerinden birini hep birlikte yaşıyoruz. Afganistan'daki göçün sebebi biz miyiz? Biz değiliz. Suriye iç savaşını biz başlatmadık. Ya Lübnan, ya Orta Asya... İnsanlar iç savaş varsa, yoksulluk varsa, eğer bir taraftan sağlığa, eğitime, suya, gıdaya erişemiyorsa bu insanlar ne yapacaklar? Nasıl bir hayat tanzim edecekler. Bunları Türkiye'nin hukuk sistemini hadsiz şekilde eleştiren ABD yaptı. Kimlerin kimlerin operasyon çocuğu olduğunu, elemanı olduğunu hepsini çözdük. Dışardan da uğraşılıyor ama içerden de büyük gayret sarf ediliyor. 2023'te seçim var. Siyasi partilerin ne yapması lazım. Bu durumu dejenere etmeleri lazım. 2019'da dejenere ettiler, belediyelerin bir kısmını kazandılar. Peki Göç konusunda ne yaptılar?" dedi.

"HERKES CANINDAN KORKUYOR"

2023 seçimlerinin yaklaştığını belirten Soylu, " AK Parti'yi, Cumhur İttifakı'nı zora düşürecek bir pozitif katkı ortaya koymayacak, 'Göndereceğiz insanlar ölürse ölsün' diyecek. Hadi Halep'e gönder de göreyim. Şu anda da Esad diyor ki 'Gelsin'... Kim gidiyor? Herkes canından korkuyor. Şu anda orada demokratik kıyım var. Biz neredeyiz? Nereye gönderecekler, hadi göndersinler. İnsanlar neden çadırda dursun, insanlar neden gıda paketlerine ihtiyaç duysunlar. Bundan 2.5 yıl önce İdlib'e gittiğimde orada kendime gelemedim. Hala kendime gelemedim. Yetim çocukları var oturduğunuz masalarda. Babaları yok, kiminin annesi yok. O insanlar çadırda, yokluk içinde yaşıyor." ifadelerini kullandı.

"KİM NEYİN İSTİLASINI YAPACAK?"

Süleyman Soylu, açıklamalarına şu şekilde devam etti:

"Kim neyin istilasını yapacak ya biz PKK'ya istila yaptırmadık. PYD yapmaya çalıştı yapamadı. Kılıçdaroğlu'nun arkadaşları yapmaya çalıştı yapamadı. Belediye Başkanlarının terörist olarak işe aldıkları yapmaya çalıştı, yapamadı. Kime istila ettireceğiz bu memleketi. Kendi sınırlarımızda bunu yaptırmıyoruz. Türkiye içerisinde etrafındaki gelebilecek olan misafirlere algı oluşturup, turizmin önünü kesmek isteyenlere fırsat tanıyacak bir anlayışı serbest bırakmamızı istiyorlar.

"OTOYOLLARDA HIZ SINIRI 154'E ÇIKIYOR"

Sayın Cumhurbaşkanımıza arz ettiğimizde 'Devam edin' dedi. İçişleri Bakanı'nın hız limitlerini yüzde 20 artırabilme imkanı var. Standardımız karayollarının standardıdır. 1 Temmuz itibari ile böyle bir çalışma yapıyoruz. Ulaştırma Bakanı ile de görüştük. Onlar da standartları ilgili yollarda karşılayabileceklerini söylediler. Hız limitlerini biraz daha artırıyoruz. 120 artı idari yaptırım sınırı var otoyol ve otobanlarda, 132 km şu anda. Bir Kuzey Marmara Otoyolu'nda çalışıyoruz, 1 Temmuz'a yetiştirme gayreti içinde olacağız. 120 km'yi 140'a, idari yaptırım da 154 km olacak. 154 km hız yapabilecekler. Ama bu 154 km hız yapsınlar demek değildir. Kuzey Marmara Otobanı, İstanbul- İzmir ve Ankara - Niğde otoyolu. Bunların standartları bunu kaldırabilecek seviyede. Diğerlerinde de 10 km'yi kullanıyoruz bunların da ayrıca kendilerine ait 10 km opsiyonları var. Şanlıurfa'dan Edirne'ye kadar otoyolda kullanma imkanına sahip olacak. Karayolları bazı yerlerde işaretleme yapacak. Bölünmüş yollarda da ayrı bir şey getiriyoruz. Giresun'dan girdiniz, Ordu'ya çıktınız. Bütünleştirmeyi, sürücünün kafasını karıştırmayacak, şurada ne kadardı, tabelaya bakayım... Standardizasyonu da önümüzdeki günlerde sağlayacağız.

TÜRKİYE'DEKİ SURİYELİ SAYISI

Türkiye'de 3,5 milyonun üstünde Suriyeli kesinlikle yok. İstanbul'da şu anda toplam 500 bin kayıtlı Suriyeli var. Türkiye'de toplam 3 milyon 762 bin 386 Suriyeli var. Son 5 yılda 1,5 milyon göçmen Türkiye'den ayrıldı.

"BU FİLM BİR EDEPSİZLİKTİR"

Sessiz İstila filmi bir edepsizliktir. Direkt hükümeti hedef alan bir saldırı ile karşı karşıyayız. Paylaşım yapanların yüzde 54'ü bot hesap. Makine yani... Bir kamuoyu oluşturmak istiyorlar bot hesaplarla. İstiklal Caddesi'nde kıyamet kopuyor diyorlar. Yılbaşı, kendi vatandaşlarımızın eğlencesi. Ada Vapuru'ndaki görüntü, Körfez ülkesinden gelen turistlerin gezi turundan. Lübnan'daki görüntüleri Türkiye diye servis ettiler. Ümit Özdağ'ın yaptığı Soros taktiğidir. Lübnan'da çekilen görüntüler Türkiye'de diye servis edildi."

YORUMLAR (2)
  • KÜBRA KÜÇÜKAVCI: Sen değilsin ama bunları şehire sokan ikdidar sınıra katabilirdiniz hepsini bir yere şehire katan sizsiniz prenses gibi davranilmazsa geri giderlerdi kusura bakma kendi ulkesinden daha iyiler burda nasıl gider şimdi ben soruyorum neden rusyala esatla konuşulmuyor Esat israyil cumurbaskanin dan dahami az katil gorusun sesiniz çıkmıyor kura bakma ama bu iş hiç iyiye gitmiyor benden dost tafsiyesi Cevap Yaz 12 0 Yayından Kaldır
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Süleyman Soylu, Afganistan, Türkiye, GÖÇ, Politika, Güncel, Son Dakika

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