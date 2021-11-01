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Bakan Soylu'ya Bülent Arınç'tan Kürşat Ayvatoğlu eleştirisi: Ben olsam partinin yanına yaklaştırmam - Son Dakika

Bakan Soylu'ya Bülent Arınç'tan Kürşat Ayvatoğlu eleştirisi: Ben olsam partinin yanına yaklaştırmam

01.11.2021 08:20

Lüks aracında kokain kullanan Kürşat Ayvatoğlu'nun İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'la çekilen fotoğraflarına eski Meclis Başkanı Bülent Arınç'tan eleştiri geldi. Arınç, "Arabasında kokain çeken adamı genel merkeze almışsın. Ben olsam 30 kilometre yakınına yaklaştırmam." ifadelerini kullandı.

Eski Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Öze Dönüş Platformu tarafından düzenlenen kahvaltıda gençlerle bir araya geldi.

NEFRET DİLİ ELEŞTİRİSİ

Independent Türkçe'nin haberine göre; program, Öze Dönüş Platformu Başkanı Emir Abi'nin açılış konuşmasıyla başladı. Abi'nin ardından söz alan Bülent Arınç, konuşmasına nefret dili kullanılmasını eleştirerek başladı. "Birileri eline kılıcı alıp ona buna sallıyor" diyen Arınç, "Bu kişilerin artık sözünün bir hikmeti kalmamıştır" ifadesini kullandı.

"BEN OLSAM YAKLAŞTIRMAM"

Lüks aracında kokain kullandığı görüntülerle tepki çeken Kürşat Ayvatoğlu ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Arınç, "Eskiden birbirimizi tamamlayan bir kadroyduk biz. Abdullah Bey'in eksiğini Bülent, Bülent'in eksiğini Tayyip Bey kapattırdı. Şimdi kimlere kaldı görüyorsunuz. Arabasında kokain çeken adamı genel merkeze almışsın. Ben olsam 30 kilometre yakınına yaklaştırmam." ifadelerini kullandı.

DAVUTOĞLU VE BABACAN'A YÜKLENDİ

DEVA Partisi ve Gelecek Partisi'yle ilgili konuşan Arınç, "Gittim görüştüm kendileriyle. Bana da çok şeyler söylediler, hakaret ettiler, tecrit ettiler. Kenara çekilebilirsiniz, parti kurarsanız AK Parti'ye zarar verirsiniz dedim. Acınızı içinize atın dedim. Hatta sonra hayırlı olsun bile demedim. Bu sistem büyük partilerin işine yarar. Yaptıkları doğru olabilir ama siyaseten yanlış.

"MİLLET-ZİLLET LAFINI DOĞRU BULMUYORUM"

"İnşallah özümüze döneriz. Fabrika ayarları deniyor ya, ondan bahsediyorum" diyen Arınç, "Millet İttifakı seçim kazanırsa Türkiye'de kaos olmaz mı?" sorusuna şu ifadelerle yanıt verdi:

"Ben konuya Millet İttifakı, Cumhur İttifakı diye bakmayayım. 1974'te CHP ile biz, yani MSP ile ittifak kurdu. Ecevit, güzel bir söz söyledi. "Tarihi bir yanılgı içindeymişiz" dedi. Dindar insanlar Atatürk düşmanıdır sanılıyordu. O dönem bu koalisyona olmaz deniyordu. Bal gibi de oldu. İttifakları temeli 1991'de atıldı. Kendi ittifakını kuran bir parti, karşısındakine kötü sözler söylememeli. Millet-zillet lafını doğru bulmuyorum. Oradan da biri çıkar size çamur der. Ortada belirlenmiş bir erken seçim yok, dolayısıyla Millet İttifakı'nın adayını açıklamamış olmasını doğru buluyorum."

Bakan Soylu'ya Bülent Arınç'tan Kürşat Ayvatoğlu eleştirisi: Ben olsam partinin yanına yaklaştırmam

Millet İttifakı, Bülent Arınç, AK Parti, Kokain, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Soylu'ya Bülent Arınç'tan Kürşat Ayvatoğlu eleştirisi: Ben olsam partinin yanına yaklaştırmam - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bakan Soylu'ya Bülent Arınç'tan Kürşat Ayvatoğlu eleştirisi: Ben olsam partinin yanına yaklaştırmam - Son Dakika
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