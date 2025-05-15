Bakan Tekin Balıkesir'de Terörsüz Türkiye Vurgusu

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den Terörsüz Türkiye değerlendirmesi

"Yasaklarla mücadele konusunda önemli adımlar attık"

BALIKESİR - Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin bir dizi temaslarda bulunmak üzere Balıkesir'e geldi. Bandırma'daki Yeniyenice Kırsal Mahallesinde ilkokul, Susurluk'ta da lise öğrencileriyle güne başlayan Bakan Yusuf Tekin, il merkezinde de Valilik ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti.

Balıkesir'e geleceğini duyan Susurluk Anadolu Lisesi öğrencisi tarafından okulda düzenlene bilim şenliğine davet edilen Milli eğitim Bakanı Yusuf Tekin programını bozarak Susurluk Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti. Susurluk'ta öğrenci ve öğretmenlerle buluştuktan sonra il merkezine gelen Yusuf Tekin burada da esnaf ziyareti yaparak vatandaşlarla da buluştu.

Balıkesir Valiliğini ziyaret eden Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin buradan AK Parti İl Başkanlığına geçti. İl Başkanı Mehmet Aydemir ile milletvekilleri ve parti mensupları tarafından karşılanan Bakan Yusuf Tekin burada Terörsüz Türkiye ve milli eğitim konusunda değerlendirmelerde bulundu. Bakan Tekin AK Parti'nin kurulduğu günden bu yana demokrasi ve insan hakları konusunda yasaklarla mücadele ettiğini dile getirerek terörsüz Türkiye sürecinde Milli Eğitim Bakanlığına büyük iş düştüğünü kaydetti.

AK Parti İl Başkanı Mehmet Aydemir: "Allah devletimize milletimize zeval vermesin"

AK Parti İl Başkanlığındaki ziyarette Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e hoş geldin diyen İl Başkanı Mehmet Aydemir Balıkesir'deki eğitim kurumlarının durumu hakkında bilgiler verdi. İl Başkanı Aydemir, "Bakanımızı önceki haftalarda genel başkan yardımcımız ve vekillerimizle birlikte ziyaretimiz oldu. Ziyaretimizde sizi Balıkesir'e davet ediyoruz dedik ve kısa bir süre içinde davetimize icabet etti bakanımız. Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde Balıkesir'de çok güzel ve büyük yatırımlar oldu. 2000 yılı itibariyle 344 okul binasını Balıkesir'e kazandırmışız. Aynı zamanda şu an 36 okul inşaatımız devam ediyor, 5 okul inşaatımız ihale aşamasında ve 60 binamız da depremden dolayı bazılarına yıkım kararı bazılarına da güçlendirme kararı alındı. Burada Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde 13 bin 600 öğrencimizin yemeğini karşılıyor bakanlığımız. Aynı zamanda 437 taşıma okulundan 12 977 öğrencimiz ücretsiz olarak taşınıyor. Bu gerçekten çok büyük bir rakamdır. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin" diye konuştu.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: "Bugün Balıkesir'i ele alıyoruz"

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'de Balıkesir'de olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdiği AK Parti ziyaretinde Terörsüz Türkiye ve milli eğitim konusunda açıklamalarda bulundu. Bakan Tekin ilk olarak Balıkesir programı hakkında bilgiler vererek, "Yaklaşık 2 yıl oldu milli eğitim bakanlığı görevini yürütmeye çalışıyoruz. Bu vesileyle bütün illerimizi dolaşıyoruz. Gittiğimiz her ilde öğretmen arkadaşlarımızla sohbet ediyoruz, öğrenci arkadaşlarımızla sohbet ediyoruz. Valimizin koordinesinde ildeki eğitim-öğretim ortamlarıyla ilgili genel değerlendirme yapıyoruz. Bugün de Balıkesir'e geldik. Sabah saat 09.00'da Bandırma Yeniyenice köyünde bir okulumuzda güne başladık. Oradan Susurluk Anadolu Lisesinde öğrenci ve öğretmenlerimizle sohbet ettik. Şimdi buradayız; toplantılarımızı, değerlendirmelerimizi yapacağız ve Balıkesir'imize özelde, genelde de Türk Eğitim sistemine bu anlamda neler yapabileceğimizi, Balıkesir özelinde neleri tamamlayabileceğimizi tekrar istişare edeceğiz" diye konuştu.

"Terörsüz Türkiye konusunda atılan adımlar var"

Milli Eğitim Bakanlığının yaptığı çalışmaları iki farklı yönden değerlendirilebileceğine dikkat çeken Bakan Yusuf Tekin Terörsüz Türkiye konusunda son yaşanan gelişmeleri yakından takip ettiklerini ve kendilerine büyük görev düştüğünü söyledi. Bakan Tekin, "Aslında bizim çalışmalarımızı iki perspektifte değerlendirmek istiyorum. Bir tanesi yatırımlarla ilgili konular olacak. Onun ötesinde Milli Eğitim Bakanlığı bunların çok daha üstünde, çok daha farklı ve daha anlamlı bir misyonu yerine getiriyor. Biz Milli Eğitim Bakanlığıyız, eğitimle ilgileniyoruz. Bu toplumun değerlerinin, bu toplumun bir millet olarak bir arada yaşama arzusunun, bu toplumda güvenliğin, adaletin, bu toplumda toplumsal dayanışmanın ve birlikteliğin devamı için çaba sarf ediyoruz. Bu bizim asli misyonumuz. Bütün işleri yaparken bizi motive eden husus burasıdır. Biz böyle bir misyonla hareket ediyoruz. Bu misyon doğrultusunda bugünlerde çok güzel gelişmeler yaşıyoruz. Terörsüz Türkiye kapsamında atılan adımlar var. 2002 yılından itibaren Sayın Cumhurbaşkanımızın Türkiye'de demokrasi, hukuk devleti, insan hakları konusunda yasaklarla mücadele eden, yasaklarla mücadele edip onları ortadan kaldırmak isteyen bir anlayışla başbakan olduğu tarihten itibaren ince bir işçilikle ördüğü ve bugüne kadar getirdiği sürece şahitlik ettiğimiz şu dönemde nihayete ermiş olacak inşallah. Bu bizim açımızdan da çok önemli. Biz de Milli Eğitim Bakanlığı olarak süreç içerisinde ders kitaplarımızdan ve müfredatımızdan bu anlamda ötekileştirici, ayrıştırıcı, temel insan haklarına aykırı hususların müfredatın dışına çıkarılması konusunda çok çaba sarf ettik. Yasaklarla mücadele etmek anlamında Milli Eğitim Bakanlığı olarak yine biz mücadelenin içerisindeydik. Bakın Adalet ve Kalkınma Partisi iktidar olduğu dönemde Türkiye'de OHAL rejimi vardı ve AK Parti'nin attığı ilk adımlardan bir tanesi yani seçimlerin üzerinden 25 gün geçtikten sonra yaptığı ilk iş OHAL rejimini kaldırmak oldu. O dönem Kürtçe şarkı söylediği için linç edilen Ahmet Kaya örneğini hatırlayın. Tüm bunlar zaman içerisinde Cumhurbaşkanımızın "kardeşlik iklimini tesis edeceğiz" felsefesiyle yaklaştığı, Türkiye'yi "demokrasi, insan hakları konusunda örnek bir ülke haline getireceğiz" mottosuyla başlattığı süreç nihayete eriyor inşallah. Biz de Milli Eğitim Bakanlığı olarak asli işimiz bu ülkede bütün herkesi, bu ülkenin birinci sınıf vatandaşı, bu ülkenin bütün değerlerinin, bu milleti bir arada tutan bir zenginlik unsuru görülmesi yönünde biz de çaba sarf ettik. İnşallah Milli Eğitim Bakanlığı olarak bu tür işlevlerimize devam edeceğiz. Biz bu toplumu bir arada tutan temel referans değerlerinin gelecek kuşaklara aktarılmasını asli işimiz olarak görüyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

"Balıkesir eğitime önem veren illerin başında geliyor"

Milli Eğitim Bakanlığının ülke genelinde ve Balıkesir özelinde yaptığı yatırımlar hakkında da bilgiler veren Bakan Yusuf Tekin, "Yatırımlar konusunda da sadece Balıkesir için değil Türkiye genelinde 2022-2003 eğitim-öğretim yılında sahip olduğumuz derslik sayısını iki katından fazla artırdık. O tarihlerde Türkiye'deki derslik başına öğrenci sayısı, öğretmen başına düşen öğrenci sayısı itibariyle çokça şikayet konusu olan eğitim-öğretim süreçlerini bugün dünya ortalamalarına getirdik. Ben bu anlamda emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. Bu süreçte sadece Milli Eğitim bakanlığı olarak bizler değil aynı zamanda bu işi dert edinen hayırseverlerimiz de bizimle bu inşa sürecinde bulundular. Bütün hayırseverlerimize, destek olan sivil toplum örgütlerine, meslek örgütlerine teşekkür ediyorum. Balıkesir özelinde de baktığımızda hemen hemen Türkiye'deki tablonun aynısı var. 2002-2003 eğitim-öğretim yılında ilk 12 yıllık eğitimde yaklaşık 190 bin öğrencisi varmış Balıkesir'in. Bugün aynı yaş grubunda 198 bin öğrencimiz var. Yani aslında öğrenci sayısı çok artmamış. Fakat derslik ve öğretmen sayısı itibariyle baktığımızda iki katı noktaya getirmişiz: yani hem öğretmen hem de derslik sayımız artmış. Balıkesir'de sadece inşa anlamında yaptığımız yatırımlar yani yeni bina, derslik anlamında yaptığımız yatırımların toplam bugünkü rakamlarla karşılığı 16 milyar TL'nin üzerindedir. Ben bu anlamda yapılanların gerçekten çok önemli olduğunu ama aynı hızla çalışmaya devam etmezsek eğer dünyanın gerisinde kalacağımız bilincinde olduğumuzun farkındayız. Aynı şekilde devam edeceğiz, hızla bu süreci devam ettireceğiz. Şunu bilmemiz lazım; Balıkesir Türkiye'de eğitim-öğretim süreçlerine, çocukların iyi bir eğitim-öğretim almasını önemseyen illerimizden bir tanesidir. Burada eğitime-öğretime verilen değerin de farkındayız. Bunun farkında olarak biz de işlerimizi yürüteceğiz. Bu kapsamda il değerlendirme toplantımızı yapacağız. 2025 yatırım programında devam eden işlerimizin durumu, ihtiyaç olan yeni dersliklerin tespit edilmesi ve yatırım programlarının ona göre revize edilmesi, öğretmen ihtiyacı başta olmak üzere varsa diğer ihtiyaçlar konusunda toplantımızda bu değerlendirmelerimizi yapacağız" ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in Balıkesir programına AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Belgin Uygur, Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, İl Başkanı Mehmet Aydemir ve teşkilat mensupları da eşlik etti.