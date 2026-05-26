Bakan Tekin\'den bayramlaşmada Erdoğan vurgusu

26.05.2026 15:22
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Yakutiye'de partililerle bayramlaştı. Konuşmasında dünyadaki kaotik ortamı ve Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde bu kaostan uzak kaldığını vurguladı. Ayrıca ana muhalefetteki tartışmaları eleştirerek, AK Parti'deki birlik ve beraberliğe dikkat çekti.

PARTİLİLERLE BAYRAMLAŞTI

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Yakutiye Kent Meydanı'nda düzenlenen programla partililerle bayramlaştı. Milletvekilleri, belediye başkanları ve partililerin yoğun ilgi gösterdikleri bayramlaşmada konuşan Bakan Tekin, dünyanın kaotik günlerden geçtiğini söyledi. Dünyanın birçok bölgesinde savaş, insan hakları ihlalleri, demokrasi ihlalleriyle yaşandığını belirten Bakan Tekin, "Etrafımız bir ateş çemberi. Sadece Türkiye'nin etrafı değil, dünyanın birçok bölgesinde savaş, insan hakları ihlalleri, demokrasi ihlalleriyle karşı karşıyayız. Dünyanın neresine gidersek gidelim, bize 'iyi ki sizin başınızda Recep Tayyip Erdoğan var. O bir dünya lideri ve siz bu kaotik ortamın hep dışında kalmayı başarıyorsunuz' diyor. Bu bana inanılmaz gurur veriyor. Allah Sayın Cumhurbaşkanımızdan razı olsun. Gerçekten çok zor dönemleri onun liderliği, onun karizmatik otoritesi sayesinde sağlıkla, sıkıntı yaşamadan açtık" dedi.

TÜRKİYE BU İŞLERİ KEŞKE HİÇ YAŞAMASAYDI

Her bayram törenlere katıldığını ifade eden Bakan Tekin, konuşmasına şöyle devam etti:

"Şimdi şöyle bir durumla karşı karşıyayız. Bakın ben buraya her bayram geliyorum. Her bayram Allah razı olsun, bir öncekine göre daha coşkulu birlik ve beraberliğimizi daha güçlü hissettiğimiz bir bayramlaşma töreni yapıyoruz. Biz buradan İbrahim başkanın liderliğinde ve Mehmet Sekmen başkanın ağabeyliğiyle, milletvekillerimizle beraber çok örnek teşkil edebilecek bir birlik beraberlik sunuyoruz. Eski Büyükşehir Belediye Başkanımız geliyor Büyükşehir Belediye Başkanımıza saygısını sunuyor, teşekkür ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanımız kendisinden öncekine teşekkür ediyor. Milletvekillerimiz, eski vekillerimiz, eski il başkanlarımız konuşuyor. Peki geçtiğimiz hafta bir siyasi partinin genel merkezinde neler yaşadık arkadaşlar? Önceki genel başkanların fotoğrafları biri geliyor, onu indiriyor, öbürü geliyor, onu indiriyor. Yerlerde sürünüyor. Birisi geliyor önceki genel başkana lanet okuyor, bela okuyor. Şimdi 'Allah bizleri ne büyük bir felaketten korumuş' diye eminim hepiniz dua ediyorsunuzdur. Gerçekten böylesine kaotik bir ortamdan, böylesine tartışmaların olduğu bir ana muhalefetin olmasından dolayı ben şahsen rahatsızım. Peki nasıl bakıyoruz mevzuya? Biz şöyle bakıyoruz. Türkiye bu işleri keşke hiç yaşamasaydı. Rahmetli Erbakan Hoca derdi ki; 'Biz onların birbirlerini tanıdığı kadar onları iyi tanımayız. Bir şeyler söyleniyorsa doğrudur' diyordu. Ben de öyle bakıyorum şahsen. Şöyle değerlendiriyorum. Sayın önceki genel başkan Tayyip Erdoğan'ı suçlamak yerine bir önceki kurultayda tartışmalı, şaibeli kurultaydan şikayetçi olan delegeleri ikna etmeyi tercih etseydi, onları davet edip, onlara yaptıkları şeyin hukuka uygun olduğunu anlatıp onları ikna etmeyi başarabilseydi bunların hiçbirisini yaşamayacaktık. Dolayısıyla bu olayın arkasında başka bir şaibe aramaya gerek yok. Yeterince şaibe zaten orada var. Ben Allah'a hamdediyorum. Şu anda Recep Tayyip Erdoğan gibi bir liderimiz ve AK Parti ailesi gibi birbirine kenetlenmiş bir ailemiz var. Elhamdülillah. Allah hepinizden razı olsun."

Bakan Tekin, konuşmasının ardından törene katılan partililer ve vatandaşlarla tek tek bayramlaştı.

Kaynak: DHA

Milli Eğitim Bakanı, İnsan Hakları, Yusuf Tekin, AK Parti, Etkinlik, Politika, Son Dakika

