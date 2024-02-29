Politika

Bakan Tekin'den eğitimcilere: "Biz bütün kararlarımızı sizlerle alıyoruz"

Bakan Tekin İzmir'de

İZMİR - Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bir dizi program için geldiği İzmir'de ziyaretler ve etkinlikler gerçekleştirdi. Bakan Tekin, İzmir Valiliğini ziyaretinin ardından buluştuğu toplantıda eğitimcilere, "Biz bütün kararlarımızı sizlerle alıyoruz. Sizlerle beraber yürümek istiyoruz. Bugün de burada sizlerle sizin gündemini belirlediğiniz konularla ilgili istişareler yapacağız" diye konuştu.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, programları kapsamında sabah saatlerinde İzmir Valiliğini ziyaret etti. İzmir Valisi Süleyman Elban tarafından karşılanan Bakan Tekin, şeref defterini imzaladı ve ardından İzmir İl Milli Eğitim müdürlüğünü ziyaret etti. Bakan Tekin, İl genelinde ilkokul, ortaokul ve liselilerin katılımıyla düzenlenen 'Çocuk Gözüyle Filistin' konulu resim yarışmasında dereceye giren eserlerinden oluşan sergiyi de inceledi.

"Bundan sonraki süreci de öğretmenlerle beraber inşa edeceğiz"

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, daha sonra İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı ve İzmir Eğitim Yöneticileri Toplantısına katılmak için İzmir İktisat Kongresi Binasına geçti. İzmir Valisi Süleyman Elban, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, bakanlık genel müdürleri, ilçe milli eğitim müdürleri ve müdür yardımcıları da toplantıya katıldı. İzmir Eğitim Yöneticileri Toplantısında katılımcılara seslenen Bakan Tekin, "Bundan tam 101 yıl önce içinde bulunduğumuz bina, Türkiye'nin Kurtuluş Savaşı'nın hemen sonrasında ekonomik bağımsızlığımızın elde edilmesine ilişkin kararların alındığı bir yer. El işçiliğinden fabrikalaşmaya geçişi, ekonomik bağımsızlığı ve ekonomik kararların alındığı bir binadayız. Bu yüzyıl boyunca bu anlamda gerçekten devasa adımlar atıldı. ve şimdi aynı binada biz, önümüzdeki yüzyıla ilişkin Türkiye'nin bu kez de önümüzdeki yılı domine edecek bir ülke olması için kararlar alacağız. İstişareler yapacağız. Bunu önemli buluyorum. Benden önce konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Yahşi Bey'in söylediği 15 Temmuz süreci de aslında Gazi Mustafa Kemal'in bu binada başlattığı ve yürüttüğü mücadelenin doğal bir sonucu. Siz o günü çok iyi hatırlayacaksınız. Türkiye'nin bir uydu devleti olması için yabancı güçlerle iş birliği eden, Türkiye'yi bu anlamda başka ülkelerin bir piyona haline getirmeye çaba sarf eden bir grup, bu ülkede siyasi iktidarı ve toplumsal iktidarı ele geçirmeye çalıştı. 15 Temmuz gecesi ülkece beraber bir destan yazıldı. Tıpkı Kurtuluş Savaşı'nda yaptığımız gibi. İnşallah önümüzdeki yüzyılda hep beraber bizler inşa edeceğiz. Bakın şimdiye kadarki süreci, öğretmenler üzerinden inşa ettik. Bundan sonraki süreci de öğretmenlerle beraber inşa edeceğiz" dedi.

"Önümüzdeki yüzyılı hep beraber Türkiye yüzyılı yapacağız"

Bakan Tekin konuşmasının devamında, "Kültürümüzde istişare diye bir kavram var. Batı literatürü, batı kamu yönetimi literatürü bunu yönetim diye almış. Alınan kararların uygulama biçimleri birlikte çalıştığımız kişilerle, çalışan arkadaşlarımızla istişare edilmeli diyoruz biz. Biz bütün kararlarımızı sizlerle alıyoruz. Sizlerle beraber yürümek istiyoruz. Bugün de burada sizlerle sizin gündemini belirlediğiniz konularla ilgili istişareler yapacağız. Sizin tespit ettiğimiz, bizim göremediğimiz eksiklikler varsa onları hep beraber değerlendireceğiz. Buradan Bakanlığa bağlı müdürlüğümüzde de burada ilgili genel müdür arkadaşlarımız da var. Bakanlar bununla ilgili tedbirlerimizi alacağız. Ben size sadece şunu ifade etmek istiyorum. Yüzyıl önce Gazi Mustafa Kemal burada silah arkadaşlarına 'Bu sanayileşme mücadelesini hep beraber yapacağız' diyordu. Ben de size aynı teklifi yapıyorum. Önümüzdeki yüzyılı hep beraber Türkiye yüzyılı yapacak, eğer bunu arzu ediyorsak hep beraber yapacağız. Biz bakanlık olarak bunu istiyoruz. Siz de istiyorsanız buyurun beraber yol yürüyoruz diyorum" açıklamasında bulundu.