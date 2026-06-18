Bakan Tekin Tunceli'de Açıklamalarda Bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bakan Tekin Tunceli'de Açıklamalarda Bulundu

Bakan Tekin Tunceli\'de Açıklamalarda Bulundu
18.06.2026 18:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bakan Tekin, Alevi-Bektaşi eğitimi için hazırlanan modülleri tanıttı ve eşit haklar vurgusu yaptı.

'BUNLAR ÇABUK UNUTULUYOR'

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Tunceli AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. İl Başkanı Hakan Özer ve parti yöneticiler tarafından karşılanan Bakan Tekin, burada partililere seslendi. Bakan Tekin, "AK Parti kurulduğunda, 2001'de ülkemizin yarısına yakınında OHAL rejimi vardı. O ortamda, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak bizler bir taraftan dini inanç ve ibadet hürriyetimize sahip değilken, bir taraftan can ve mal güvenliğimizin risk altında olduğu bir Türkiye'de hep beraber yaşıyorduk. Bunlar çabuk unutuluyor. 3 Kasım 2002'de seçim oldu, 18 Kasım 2002'de AK Parti hükümeti kuruldu. 30 Kasım 2002, hükümet kurulur kurulmaz ilk yaptığımız şey; OHAL rejimini sonlandırmak. Sayın Cumhurbaşkanı'mız yola öyle çıktı. O 2001'de taahhüt ettiği insanca yaşam konusunda bunun önündeki bütün engelleri aşacak adımları birer birer attık. Okullarda Kürtçe öğretmenden, Kürtçe yayından, ders kitaplarımız içerisinde Alevi-Bektaşi inancına ilişkin hususların Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinin içerisine de yer almasına kadar başörtüsüne, özgürlükten katsayı zulmüne kadar, bu anlamda eğitim öğretimden başlayan temel hak ve hürriyetlerle ilgili bütün sınırlamaları kaldırmaya çaba sarf ettik, kaldırdık" dedi.

CEMEVİNİ ZİYARET ETTİ

Bakan Tekin, parti programının ardından beraberindekiler ve protokol üyeleri ile Sorpiyan j-köyünde bulunan Hasan Hüseyin Cemevi'ni ziyaret etti. Alevi dedeleri tarafından karşılanan Bakan Tekin, boynuna 'Dersim Puşisi' astı, ardından dedelerin taleplerini dinledi. Bakan Tekin'e, kutsal kabul edilen yaban keçi motifli ağaç deseni de hediye edildi. Burada konuşan Bakan Tekin, "Anayasanın 10'uncu maddesinde tanımlanan eşitlik ilkesi; tüm Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşları için din, inanç, etnik kimlik ya da benzeri hiçbir ayrım gözetmeksizin, eşit bir biçimde vatandaşlık haklarından faydalanması, temel hak ve hürriyetlerini kullanması, kamu otoritesinin, devletin bu anlamda imkan sağlaması hepimizin üzerinde ittifak ettiği bir konu. Ben de bir akademisyen olarak çok uzun yıllar bu konular ile ilgili sempozyumlarda, panellerde, konferanslarda konuşmacı oldum" dedi.

'TEMEL HAK VE HÜRRİYETLERİN EŞİT OLMASI İÇİN MÜCADELE VERDİK'

Bakan Tekin, "Türkiye'nin milli birlik ve beraberliğinin devamı açısından, anayasal vatandaşlık ilkesinin tüm vatandaşlar açısından, temel hak ve hürriyetlerin eşit bir biçimde yararlanıldığı bir hukuk devleti olması açısından, bunların temin edilmesi gerektiğini her ortamda dile getirdik ve bunun mücadelesini verdik. Bu konuda üniversite öğrenciliğimden itibaren çalıştığım üniversitelerde, katıldığım akademik toplantılarda hep bunun altını çizmeye özen gösterdim. Bugün de huzurlarınızda benim o düşüncelerimin hepsinin altında imzası olan ve destekçisi olan Sayın Cumhurbaşkanımızın temsilcisi olarak buradayım. Sayın Cumhurbaşkanımızla da Türkiye'nin bu anlamda uluslararası görünümü açısından insan hakları ihlallerinin ortadan kaldırıldığı müreffeh bir ülke olması açısından, hukuk devleti ilkesinin tam anlamıyla tesis edildiği bir Türkiye inşa etme mücadelesini 2001'den beri birlikte yürütüyoruz" diye konuştu.

'DEDELERİMİZLE OLUŞTURDUĞUMUZ 12 MODÜL YAZDIK'

Bakan Tekin, Alevi dedeleriyle birlikte 12 modül oluşturduklarını belirterek, "Bizim asli işlevimiz; milletimizin birlik, beraberlik ve huzur içerisinde yaşayacağı bir kuşağı inşa etmek. Bunu yapmanın yolu da geleneklerimizi, göreneklerimizi, inançlarımızı, milli ve dini dönemlerimizi çocuklarımıza öğretmek. Bu anlamda bizi bir arada tutan vatanseverlik, yardımlaşma, dayanışma, kardeşlik gibi değerleri çocuklarımıza aşılamak. Ben de yaklaşık 3 yıldır Milli Eğitim Bakanı olarak bunu yapmaya çaba sarf ediyorum. Alevi-Bektaşi canlarımızın en temel isteklerinden bir tanesi çocuklarının, gençlerinin dini inanç ve ibadetleriyle ilgili imkanların olmaması idi. Bu konuda birlikte bir karar aldık ve yine dedelerimizle oluşturduğumuz 12 tane modül yazdık. Bu modüllerin 8 tanesi 13 yaş ve üzeri vatandaşlar için, 4 tanesi de 13 yaş altı çocuklarımız için olmak üzere 12 tane modülümüz var. Bu modüllerimiz; 'Alevi ve Bektaşiliğin Temel Esasları' 96 saat, 'Alevi ve Bektaşilikte Yol, Erkan' 104 saatlik, 'Alevi ve Bektaşiliğin Tarihi' 92 saatlik, 'Alevilik Bektaşilikte Toplumsal Konular' 80 saatlik, 'Alevi Bektaşi Edebiyatı' 96 saat, 'Alevi ve Bektaşilikte Ocaklar ve Dergahlar' 112 saatlik, 'Alevi Bektaşi Ah Aşıkları Ulu Ozanları' 96 Saatlik, 'Alevi ve Bektaşi Müziği' 90 saatlik. Bunlar, 13 yaş ve üzeri modüllerimiz. Bir de 13 yaş altı çocuklarımız için; 'Alevi ve Bektaşilikte Edebiyat ve Sanat' 30 saat, 'Alevi ve Bektaşilikte Semah' 30 saat, 'Alevi ve Bektaşiliğe Giriş 35' saat, 'Yolun İzinde, Erenler, Dostluk ve Gönül Bağı' 30 saat olmak üzere 12 modül şu anda bakanlığımız tarafından uygulamaya hazır bir biçimde duruyor" dedi.

Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ,

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, İnsan Hakları, Politika, Tunceli, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Tekin Tunceli'de Açıklamalarda Bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kastamonu’da yıldırım düşen spor salonu alev alıp yandı Kastamonu'da yıldırım düşen spor salonu alev alıp yandı
ABD, 14 maddelik mutabakat metnini yayımladı: İran’a 300 milyar dolar ödenecek ABD, 14 maddelik mutabakat metnini yayımladı: İran'a 300 milyar dolar ödenecek
Dünya Kupası’nda şok sonuç Demokratik Kongo Portekiz karşısında tarihe geçti Dünya Kupası'nda şok sonuç! Demokratik Kongo Portekiz karşısında tarihe geçti
6 yaşındaki çocuk gelin davasında baba Gümüşel tahliye edildi 6 yaşındaki çocuk gelin davasında baba Gümüşel tahliye edildi
AK Parti Genel Sekreteri İnan’dan Avrupa Parlamentosu’na sert tepki: Türkiye raporlardan icazet alacak bir ülke değildir AK Parti Genel Sekreteri İnan’dan Avrupa Parlamentosu’na sert tepki: Türkiye raporlardan icazet alacak bir ülke değildir
Polis memuru ailesine “Sizleri seviyorum“ notu bıraktıktan sonra hayatına son verdi Polis memuru ailesine "Sizleri seviyorum" notu bıraktıktan sonra hayatına son verdi
Siverek’te yürek yakan cenaze, 3 kardeş yan yana defnedildi Siverek'te yürek yakan cenaze, 3 kardeş yan yana defnedildi
Samsun’da sulama kanalına düşen kadın öldü Samsun'da sulama kanalına düşen kadın öldü
Eyüpsultan’da parkta silahlı saldırı: 3’ü ağır 5 yaralı Eyüpsultan'da parkta silahlı saldırı: 3'ü ağır 5 yaralı
Sosyal medyada tartıştıktan sonra buluşan iki grubun bıçaklı kavgası: 1 ölü, 1 yaralı Sosyal medyada tartıştıktan sonra buluşan iki grubun bıçaklı kavgası: 1 ölü, 1 yaralı

18:59
Aykut Kocaman’ın Aziz Yıldırım’dan istediği Türk oyuncu ortaya çıktı İpler burada kopmuş
Aykut Kocaman'ın Aziz Yıldırım'dan istediği Türk oyuncu ortaya çıktı! İpler burada kopmuş
18:28
İBB davasında 9 sanık için tahliye kararı
İBB davasında 9 sanık için tahliye kararı
18:04
İsmail Kartal telefonla aradı Fenerbahçe’de şimdi de Dusan Tadic sürprizi
İsmail Kartal telefonla aradı! Fenerbahçe'de şimdi de Dusan Tadic sürprizi
17:33
Bu gece İstanbul’da Fenerbahçe, Vedat Muriqi ile anlaşmaya vardı
Bu gece İstanbul'da! Fenerbahçe, Vedat Muriqi ile anlaşmaya vardı
17:32
Rusya: Kiev’in saldırılarına karşı Ukrayna’daki askeri hedefleri vurmaya devam edeceğiz
Rusya: Kiev'in saldırılarına karşı Ukrayna'daki askeri hedefleri vurmaya devam edeceğiz
17:20
8 ünlü ismin uyuşturucu test sonucu pozitif çıktı: Kenan Doğulu, Berdan Mardini, Enis Arıkan...
8 ünlü ismin uyuşturucu test sonucu pozitif çıktı: Kenan Doğulu, Berdan Mardini, Enis Arıkan...
16:49
Mersin’de çöp kamyonunun hidrolik bölümüne sıkışan işçi kurtarıldı
Mersin'de çöp kamyonunun hidrolik bölümüne sıkışan işçi kurtarıldı
16:43
Çorum’da kan donduran olay: Daha önce uzaklaştırma kararı aldırmak istedikleri kız anne babasını rehin aldı
Çorum'da kan donduran olay: Daha önce uzaklaştırma kararı aldırmak istedikleri kız anne babasını rehin aldı
16:42
İşte İBB yöneticisi Erhan Karaal’ın kaçırıldığı anın görüntüleri
İşte İBB yöneticisi Erhan Karaal'ın kaçırıldığı anın görüntüleri
16:11
Tahliye edilen Yusuf Ziya Gümüşel, tekbirler eşliğinde kahraman gibi karşılandı
Tahliye edilen Yusuf Ziya Gümüşel, tekbirler eşliğinde kahraman gibi karşılandı
15:16
Tanju Özcan hakkında “cinsel saldırı“ suçundan da tutuklama kararı verildi
Tanju Özcan hakkında "cinsel saldırı" suçundan da tutuklama kararı verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.06.2026 22:20:06. #7.13#
SON DAKİKA: Bakan Tekin Tunceli'de Açıklamalarda Bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.