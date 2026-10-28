Bakan Tekin, yeni EBA\'nın yaklaşık 6 milyon aktif kullanıcısı olduğunu söyledi

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "EBA'yı dünyanın en büyük eğitim içerik portallarından bir tanesi olmak üzere kurguladık. EBA da bu anlamda bugün aktif kullanıcı sayısı itibarıyla 6 milyon civarında" dedi.

Bakan Tekin, Milli Eğitim Bakanlığı Şura Salonu'nda düzenlenen Yeni Eğitim Bilişim Ağı'nın (EBA) tanıtım programına katıldı. Burada açıklamalarda bulunan Tekin, eğitimde dijital dönüşümün 2011 yılında başlatılan FATİH Projesi ile temellendirildiğini belirterek, yapay zeka destekli yeni EBA'nın öğrencilerin akademik başarılarını artırmayı ve kişiselleştirilmiş öğrenme süreçlerini desteklemeyi amaçladığını belirtti. EBA'nın yaklaşık 6 milyon aktif kullanıcısı bulunduğunu ve Türkiye'nin eğitimde dijital altyapı hazırlığı bakımından OECD ülkeleri arasında öne çıktığını kaydeden Tekin, öğretmen ve öğrencilerin yeni uygulamalardan etkin şekilde yararlanmalarını istedi.

"1 milyon 200 bin öğretmenimizin her birisi adeta can seferi bir biçimde destanlar yazıyor"

Eğitim öğretim süreçlerine sanatı da dahil etmek istediklerini belirten Bakan Tekin, "1 milyon 200 bin öğretmenimizin her birisi adeta can seferi bir biçimde destanlar yazıyor ama medyaya baktığınızda herhangi bir yerdeki bir olumsuzluk veya öğretmenimizin yanlış bir davranışı 1 milyon 200 bin öğretmenimize mal ediliyor. 75 bin okulumuzdaki tüm güzellikler, bir okulda yaşanan bir olumsuzlukla heder olup gidiyor. Eğitim öğretim süreçlerine sanatı dahil etmemiz gerektiğine dair bir altyapı ile başladık. Okullarımızda öncelikle yöresel sanatsal etkinlikler başta olmak üzere sanat ile eğitimi birlikte değerlendirmek üzere üç tane girişim başlattık. Bunlardan bir tanesi Maarif Orkestrası'dır. Maarif Orkestrası, öncelikle orkestranın kurulduğu ilde ilin yöresel tarihi, kültürel değerlerini yansıtan, yöresel müziğini ve halk müziğini icra etmek üzere kurulmuş bir mekanizmadır. İkincisi Maarif Halk Oyunları Topluluğu'dur. O da bizim için önemli. Çünkü halk oyunları da bizim kültür aktarımımız açısından önemli başlıklardan bir tanesi. Üçüncüsü de Maarif Tiyatro Topluluğu'dur. Bunu da Türkiye'nin her tarafında gönüllü öğretmen arkadaşlarımızın rehberliğinde tiyatro kulüpleri kurmak ve tiyatro ile eğitimi bir arada değerlendirmek üzere bir girişim olarak düşündük. Bunu yaptıktan sonra her yıl bir oyun sergilememizi istedik. Bu oyunlarda da hem profesyonel tiyatro oyuncularımız var hem de bu tiyatro topluluğundan sürece dahil ettiğimiz öğretmen ve öğrenci arkadaşlarımız var" diye konuştu.

"Muhalif siyasi partiler, eğitimde teknoloji kullanımı üzerine yaptığımız yazılımları çöp ve israf diye eleştiriyorlardı"

Muhalif partilerin eğitimdeki yeniliklere kapalı olduğunu ve bu yenilikleri gereksiz yere eleştirdiklerini dile getiren Bakan Tekin, "Muhalefet tarafından eleştirildiğimiz başlık FATİH Projesi'ydi. Muhalif siyasi partiler, eğitimde teknoloji kullanımı üzerine yaptığımız yazılımları çöp ve israf diye eleştiriyorlardı. Dünyada dijital alanda çok önemli değişiklikler oluyor. Türkiye'nin bir an önce eğitimde dijital altyapıyı kullanabileceği bir mekanizmayı kurması gerekir varsayımından hareket etmiştik. O gün bunu çöp ve gereksiz bir yatırım olarak eleştiren muhalefet, 'Şunun da yapılması gerekir' eleştirisini yapıyor. Biz bu işlere 2011 yılında başladık. 2011 yılında FATİH Projesi ile buna başladık ve 'Okullarımızın hepsinde dijital altyapıyı kurmalıyız' dedik. Çünkü teknoloji çok sık değişiyor ve bu değişikliklerin mutlaka eğitime yansımaları olacak. Okullarımızda internet altyapısı ve derslerimizde etkileşimli tahta bu projenin olmazsa olmazlarındandır" şeklinde konuştu.

"EBA'yı dünyanın en büyük eğitim içerik portallarından bir tanesi olmak üzere kurguladık"

EBA'nın çok geniş kapsamlı bir platform olduğunun altını çizen Bakan Tekin, "EBA'yı dünyanın en büyük eğitim içerik portallarından bir tanesi olmak üzere kurguladık. EBA da bu anlamda bugün aktif kullanıcı sayısı itibarıyla 6 milyon civarında. Bu Avrupa ülkeleri arasında açık ara en iyi olduğumuz bir konu. Eğitim öğretime dijital altyapının hazırlığı anlamında Türkiye, OECD ülkeleri arasında en iyi noktada. Fakat şimdi geldiğimiz noktada bu altyapı için 2011'den itibaren yaklaşık 9 milyar dolar civarında bir kaynak aktarıldığını da ifade edeyim. Bu çok büyük bir kaynak. 2011 yılından itibaren sürekli zenginleştirmeye çalıştığımız EBA ile ilgili bugün başka bir tablo söz konusudur. O da dünyada yeni olağan hayatın içerisine çok ciddi biçimde giren yapay zeka diye bir gerçek var. Biz de yapay zekayı artık eğitim öğretim süreçlerinin içerisinde hem çocuklarımızın yapay zekadan faydalanabileceği hem de yapay zekadan üretimde bulunabileceği bir altyapıya dönüştürmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ne uygun olarak hazırlandı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen yeni EBA, yapay zeka destekli, kişiselleştirilmiş öğrenme ve veriye dayalı eğitim yönetimi özellikleriyle yeniden yapılandırılıyor. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda hazırlanan platformun okul öncesinden ortaöğretime kadar öğrencileri, öğretmenleri, velileri ve eğitim yöneticilerini ortak bir dijital ekosistemde buluşturması hedefleniyor. Yeni EBA ile öğrencilerin bireysel öğrenme ihtiyaçlarına uygun çalışma planları, içerik önerileri ve gelişim raporları sunulması amaçlanıyor. Yapay zeka destekli sistemin öğrencilere açıklamalı yanıtlar ve içerik önerileri sağlaması, öğretmenlere ise ders planı, soru, etkinlik ve çalışma kağıdı hazırlama süreçlerinde destek vermesi öngörülüyor.

Öğrenci gelişimini takip etme süreçlerinin kolaylaştırılması hedeflendi

Söz konusu platformda okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin ihtiyaçlarına göre farklı arayüzler tasarlanırken öğretmenlerin ders planlama, içerik üretme, ölçme-değerlendirme ve öğrenci gelişimini takip etme süreçlerinin kolaylaştırılması hedefleniyor. Yeni EBA; dersler, çalışmalar, sınavlar, kütüphane, kitaplar, canlı ders, projeler, gruplar ve EBA yapay zeka gibi modülleri tek platformda bir araya getiriyor. Böylece öğretmenlerin müfredatla uyumlu içeriklere erişmesi, derslerini planlaması, dijital materyallerden yararlanması ve öğrencilerin öğrenme düzeylerini değerlendirmesi amaçlanıyor. Öğrenme analitiğiyle öğrencilerin akademik gelişimlerinin izlenmesi, velilerin çocuklarının eğitim süreçlerine katılımının artırılması ve eğitim yöneticilerinin veriye dayalı kararlar almasının desteklenmesi de platformun hedefleri arasında yer alıyor.