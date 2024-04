Politika

Bakan Tunç: "3 bin 384 hakim ve savcı adayı eğitim alacak"

ANKARA - Hakim Savcı Adayları Mezuniyet ve Yeni Eğitim Dönemi açılış törenine katılan Adalet Bakanı Tunç, "2024 yılı bittiğinde meslek öncesi eğitim kapsamında toplam bin hakim ile savcı yardımcısı, 2 bin 384 hakim ve savcı adayı olmak üzere toplam 3 bin 384 kişiye hem teorik hem de pratik eğitimler verilmiş olacak" ifadelerine yer verdi.

Türkiye Adalet Akademisince Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün İncek'teki Personel Eğitim Merkezi'nde düzenlenen Hakim Savcı Adayları Eğitim Açılışı ve Mezuniyet Töreni'ne Bakan Tunç'un yanı sıra Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Muhittin Özdemir, yargı mensupları ve hakim savcı adayları katıldı.

Konuşmasına başlarken adaletin öneminden bahseden Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, başlayan yeni eğitim döneminin de hayırlara vesile olmasını diledi.

"Adaleti hakkıyla yerine getirirseniz devletin bekasını da korumuş olacaksınız"

Hakim ve savcı adaylarına seslenen Tunç, "Adalet mülkün temelidir. Adalet hakkı olana hakkını vermektir. Sizler hukukun üstünlüğünü adaleti tesis etmeye talip oldunuz. Bu kutsal meslek sizlerin omzuna büyük sorumluluk yüklemektedir. Çünkü adaletin hayatla kucaklaşması insan eliyle sizlerin eliyle olacaktır. Adaleti hakkıyla yerine getirirseniz devletin bekasını da korumuş olacaksınız. Sadece adil olmanızda yetmez aynı zamanda adilde görünmeniz gerekir. Çünkü yargı tarafsızlığının bir unsuru da adli görünmektir. Adaylık sürecini başarıyla tamamladıktan sonra gittiğiniz yerlerde buna dikkat edeceğiniz olan inancımız tamdır. Hakim ve savcı milletin hizmetinde olduğunu da unutmamalıdır. Millet adına millet için karar verdiğini her daim aklında bulundurmalıdır. Her hareketinde, her davranışında, her kararında buna dikkat etme zorunluluğu vardır. Çünkü hakimlik ve savcılık mesleği yalnızca hukuki bilgi ve tecrübeye dayalı bir meslek değil, aynı zamanda insanlarla iletişim kurabilmek, duygusal zekaya sahip olabilmek, empati yapabilmek gibi önemli becerileri de beraberinde getirir. Bu hassasiyeti göz önüne alarak görev yapacağınıza yürekten inanıyoruz" dedi.

"3 bin 384 hakim ve savcı adayı eğitim alacak"

Tunç, Türkiye Adalet Akademisince hem meslek öncesinde hem de meslek sonrası dönemde birçok eğitim düzenlendiğine değinerek, "2024 yılı bittiğinde meslek öncesi eğitim kapsamında toplam bin hakim ile savcı yardımcısı, 2 bin 384 hakim ve savcı adayı olmak üzere toplam 3 bin 384 kişiye Adalet Akademisi çatısı altında hem teorik hem de pratik eğitimler verilmiş olacak" diye konuştu.

Bakan Tunç, 24 bin hakim ve savcının yüzde 45'inin 5 yılın altında, yüzde 70'inin ise 10 yılın altında kıdeme sahip olduğunu söyleyerek şöyle konuştu:

"Bizim yargı teşkilatımız genç bir kadro, gelecek vadeden Türkiye Yüzyılı'nın genç hukukçuları, tecrübe kazandıkça, Türkiye Adalet Akademisi'nin de katkılarıyla meslek içi ve meslek öncesi eğitimlerle çok daha güçlü ve donanımlı hale gelecekler."

Törende konuşan Başkan Özdemir, Türkiye Adalet Akademisi olarak güven veren adalet için çalışmaları sürdürdüklerini belirtti. 2013 yılından itibaren 95 bin hakime eğitim verdiklerini belirten Özdemir şunları söyledi:

"Adalet Akademisi çalışmalarını arttırarak sürdürüyor. Hakim ve savcı adaylarının eğitimini önemsiyoruz. Kanunlar kadar en önemli unsur hakim ve savcılardır. Onun için eğitim programlarımızı gün geçtikçe güçlendiriyoruz."

Özdemir, mezun hakim ve savcı adaylarına başarılar dileyerek konuşmasını noktaladı.

Törenin ardından Tunç akademi sonunda ki sınavda dereceye giren adaylara plaket verdi.