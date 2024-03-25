Politika

Bakan Tunç'a Adalet Bakanlığı logosu hediye edildi

Cumhur İttifakı iftarda buluştu

BARTIN - Bartın'da Cumhur İttifakı tarafından düzenlenen iftar programında Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a hemşehrileri tarafından Adalet Bakanlığı logosunun yer aldığı tablo hediye edildi.

Bartın Belediye Başkanı ve MHP'den Cumhur İttifakının Belediye Başkan Adayı olan Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda iftar programı düzenlendi. Programa Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un yanı sıra AK Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz, AK Parti İl Başkanı Yaşar Arslan, MHP İl Başkanı Ercüment Özçelik, MHP MYK Üyesi Cemal Akın ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Programda konuşma yapan Belediye Başkanı Fahri Fırıncıoğlu, "Bir yıldır Cumhur İttifakı'nın gücüyle Bartın'da yapılamayanları yaptım. Şu anda tekrar Cumhur İttifakı'nın adayı olarak karşınızdayım. Herkesin siyasi görüşüne saygı duyuyorum. Ama belediyeciliğin de parasız olmayacağını biliyorum. Bartın Belediyesi'ne her ayın 8'inde para geliyor. İşçinin, memurunun maaşını, ikramiyesini dağıttıktan sonra cüzi bir parayla 22 mahalleye hizmet ediyoruz. Proje ve vaatlerimi bunların belediye gücüyle değil, devletin gücüyle yapılabileceğini biliyoruz. Ben hayatım boyunca da yapabileceğim şeylere evet, yapamayacaklarıma hayır dedim" diyerek vatandaşlardan destek istedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle Türkiye Yüzyılı'nın inşasına başlandığını ifade etti. Cumhuriyetin ikinci yüzyılının dünyada Türkiye Yüzyılı olacağını da vurgulayan Yılmaz Tunç, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle Türkiye Yüzyılı'nın inşasına başladık, temellerini attık. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılı inşallah dünyada 'Türkiye Yüzyılı' olacak. Bundan hiç şüpheniz olmasın" ifadelerini kullandı.

Hükümet belediye uyumunun yatırımları da beraberinde getireceğini de kaydeden Tunç, "Adayımız Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu. Tabii babası Davut Fırıncıoğlu da yıllarca burada belediye başkanlığı yapmış. Bartın'ımızda belediyecilik hizmetleri noktasında onun projelerinin bir bir hayata geçmesi ve Bartın'ın güzel eserlere kavuşması konusunda hep ona destek olacağız. Burada hükümet belediye uyumunu tam şekilde sağladık. Bartın'ımızda Cumhur İttifakı'nın tam bir kardeşliği var. İnşallah bu sinerji Bartın'ımıza değer katacak, yatırımları da beraberinde getirecek" şeklinde konuştu.

Terörün her türlüsünün kökünü kazıyıncaya kadar mücadelelerini sürdüreceklerini belirten Tunç, "Dünyada da adaleti, hakkaniyeti savunmaya, dengeli dış politikamızla Türkiye eksenini kurmaya devam edeceğiz. Mazlumun hakkını, Filistinli mazlumları savunmaya devam edeceğiz. Dünyada insan haklarının savunucusu bir ülke olarak öne çıkmaya devam edeceğiz" ifadelerine de yer verdi.

Bakan Tunç'a konuşmasının ardından Adalet Bakanlığı logosunun yer aldığı tablo hediye edildi.

Bakan Tunç, programın sonunda Cumhur ittifakının yönetici, meclis üyesi adayları ve vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.